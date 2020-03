Tangle Tower aura une suite. Le pire détective revient à la charge

Sans aucun doute, Tangle Tower a été une de ces surprises que je ne m’attendais pas personnellement à trouver à la fin de l’année dernière et avec lesquelles j’ai eu le plaisir de me heurter. L’aventure folle des détectives et des puzzles dans le plus pur style Layton avait du charisme dans ses personnages, réalisé par un script qui brillait et une merveilleuse interprétation de chacun de ses personnages. Mais il a également commenté dans l’analyse qu’il avait eu un grand mais: la fin était abrupte et abrupte, presque comme s’il s’apprêtait à continuer dans une suite. Il semble qu’il avait raison.

Le détective Grimoire et Sally reviendront dans la suite de Tangle Tower

Adam et Tom Vian, directeurs de SFB Games -les Snipperclips-, ont révélé qu’ils écrivent actuellement la suite de Tangle Tower, qui ne s’appellera pas Tangle Tower 2 car nous quitterons le manoir délabré et trouverons de nouvelles situations, scénarios et personnages. Étant donné que le jeu sorti sur Switch l’année dernière était la continuation de “Detective Grimoire”, un titre antérieur, sorti en 2014, nous espérons que nous n’aurons pas à attendre encore cinq ans et juste changer le style visuel qu’ils avaient trouvé. Un avec tant de charme.

Voir aussi

Et cela dit, si vous vous sentez comme une simple aventure de détective, drôle et avec des personnages charismatiques, donnez à Tangle Tower une chance surtout maintenant que nous savons que Grimoire et Sally reviendront plus tôt que tard sur nos écrans.

Source

Connexes