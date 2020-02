Target propose d’acheter 2, d’obtenir 1 gratuit sur tous les jeux vidéo, commence dimanche

Par Elizabeth Henges,

Vendredi 7 février 2020 22:02 GMT

S’il y a beaucoup de jeux que vous attendiez en vente, les grosses ventes des détaillants peuvent vous aider à remplir votre collection en un rien de temps. Target organisera un achat deux, une vente gratuite sur les jeux à partir de dimanche, c’est donc le bon moment pour vérifier les jeux disponibles de Target et planifier la ruée du dimanche matin.

Pour la période de vente du 9 au 15 février, Target en achètera deux et en recevra un gratuitement sur tous les jeux vidéo, jeux de société, films et livres. Vous pouvez mélanger et assortir les différentes formes de médias, mais la remise ne sera appliquée qu’à l’article le moins cher, donc ce n’est peut-être pas la meilleure idée de saisir deux jeux et un Blu-Ray.

Ce qui est différent dans cette vente cible, c’est que les jeux Switch sont inclus dans l’offre cette fois-ci. En règle générale, les jeux Switch ne sont pas inclus dans ces ventes, probablement parce que les jeux Switch ne perdent pas de valeur aussi rapidement. Cette offre sera disponible à la fois en magasin et en ligne, vous pouvez donc essayer la boutique en ligne de Target avant l’ouverture des magasins dimanche matin.

Si vous souhaitez avoir une idée du stock et des prix de Target avant dimanche, suivez ces liens:

De plus, si vous avez la REDcard, la carte de crédit de Target, vous bénéficierez de plus d’avantages. En plus de 5% de rabais, tout achat supérieur à 100 $ permettra d’économiser 10 $ supplémentaires. Deux jeux vidéo à prix plein dépasseront facilement ce seuil de 100 $.

Si vous cherchez plus de jeux de société pour les soirées de jeux, Target a également une grande sélection de jeux de société à regarder!

