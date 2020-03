Team Liquid maintiendra Doublelift sur le banc ce week-end

Team Liquid a abandonné Doublelift pour une autre semaine pour des raisons de santé (Image: Riot Games)

Ce n’a pas été une rupture printanière à retenir pour les champions LCS actuels, Team Liquid. Avec des problèmes de visa pour Mads “Broxah” Brock-Pedersen en début de saison. Maintenant, Yiliang “Doublelift” Peng a été abandonné comme AD Carry de départ pour la deuxième semaine consécutive.

Doublelift est tombé malade la semaine dernière avec une laryngite conduisant Team Liquid à faire venir le joueur de l’académie Edward «Tactical» Ra. L’équipe est allée 2-0 au cours du week-end, le remplaçant obtenant des victoires sur TSM et 100 voleurs. Le PDG de Team Liquid, Steve Arhancet, a annoncé que Tactical recommencerait Doublelift pour la semaine 7. L’équipe cherche à évaluer qui devrait commencer sur une base «hebdomadaire».

Rikara est amené à jouer à Academy afin que DL et Tactical puissent tous deux se concentrer sur LCS. Tactical commencera ce week-end, mais nous continuerons d’évaluer de semaine en semaine.

– Steve Arhancet (@ LiQuiD112) 4 mars 2020

Doublelift l’a confirmé avec un tweet disant qu’être malade et banalisé m’a «redonné ma passion». Le septuple champion LCS a clairement du mal à trouver de la motivation au début de la saison 2020. Cela n’a peut-être pas été perceptible dans la faille, mais si Doublelift a l’impression que la passion est de retour maintenant, nous doutons qu’il restera longtemps sur le banc.

Je suis bancal parce que je n’avais aucune motivation jusqu’à très récemment. Être malade et incapable de compétitionner m’a rendu ma passion, mais trop tard. Je suis désolé envers chacun de mes coéquipiers et je travaillerai désormais pour regagner leur confiance.

– Yiliang Peng (@TLDoublelift) 4 mars 2020

Team Liquid affrontera CounterLogic Gaming and Immortals dans la semaine 7 avec Tactical. Ce qui signifie que le plus tôt nous avons pu voir Doublelift retourner au rôle de départ AD Carry est la semaine 8 vs Evil Geniuses. Tactical cherchera à maintenir sa bonne forme cette semaine et à prouver qu’il appartient à cette liste TL. Après tout, il a obtenu le titre de MVP contre 100 Thieves, ce qui n’était que son deuxième match LCS.

Que pensez-vous du passage de Team Liquid entre AD Carries? Pensez-vous que Tactical puisse pousser Doublelift hors de sa position? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

N’oubliez pas, vous pouvez toujours consulter notre couverture des actualités et bien plus sur YouTube. Si vous souhaitez nous contacter, envoyez un e-mail [email protected]

Plus: Les modes multijoueurs de Mario Kart Tour sont en route

Plus: LCK Spring Split suspendu en raison d’un coronavirus