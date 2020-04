Team Ninja cède à la pression des joueurs et facilite Nioh 2

Nioh est connu pour sa difficulté, sa brutalité et son excellent système de combat, éléments qui lui ont valu la reconnaissance d’une légion de fans qui ont trouvé dans ses premier et deuxième épisodes un grand défi à relever. Bien que la franchise Team Ninja ait été construite sur ces éléments, il y a un secteur qui a fait entendre sa voix concernant la difficulté de Nioh 2 et l’équipe de développement a répondu en apportant des modifications pour rendre l’expérience plus facile.

Après avoir apporté quelques modifications à sa dernière mise à jour, en particulier en ce qui concerne les combats avec le Yokai, Team Ninja a publié un nouveau patch pour Nioh 2 qui répond maintenant aux demandes des joueurs qui considéraient qu’il était injuste de mourir aux mains d’un ennemi qui en apparence, il semblait faible. Dans Nioh 2, il n’y a pas de petit ennemi et une partie du charme était la tension générée lors de la recherche d’un adversaire, car il était possible de mener de grandes batailles avec des chefs adjoints et Yokai et de tout perdre quand on était victime d’un soldat, d’un archer ou d’une créature plus bas.

C’est pourquoi avec la version 1.07, Nioh 2 a réduit la difficulté face à un simple ennemi de niveau inférieur, ce qui sera plus difficile de tuer notre personnage avec 1 ou 2 coups sûrs. De plus, l’équipe de développement a signalé que cela avait réduit la difficulté de certaines missions secondaires.

Nioh 2 est maintenant disponible sur PS4 et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, ainsi que notre critique écrite.

