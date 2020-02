Team Ninja veut créer une nouvelle IP pour la PlayStation 5

Team ninja C’est l’étude responsable de nombreuses franchises acclamées, telles que Mort ou vivant, livraisons récentes de Ninja Gaiden, et son travail le plus récent, Nioh Cela dit, il semble que l’équipe envisage de développer quelque chose de nouveau et aimerait le faire pour le PlayStation 5

Yosuke Hayashi, responsable de l’étude, a révélé cet intérêt pour un entretien avec Eurogamer Portugal:

“Je pense qu’une nouvelle console apportera de nouvelles opportunités et nous aimerions créer un nouveau jeu, une nouvelle propriété intellectuelle pour la PlayStation 5. Nous avons créé la série Nioh pour PS4, et nous aimerions faire de même pour la PS5.”

Cela ne signifie pas que Team ninja ont exclu la possibilité d’une nouvelle Ninja Gaden ou Nioh À propos de quelque chose de totalement nouveau. En fait, le Directeur de Nioh 2, Fumihiko Yasudaa récemment déclaré que le studio est conscient que les fans veulent un autre jeu de Ninja Gaiden Pour le moment, il n’y a rien à annoncer, mais l’équipe espère pouvoir révéler un jour de bonnes nouvelles.

Source: Eurogamer Portugal

