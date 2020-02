Team Ninja veut créer une nouvelle IP pour PlayStation 5

Cette année, Sony et Microsoft lanceront leurs nouvelles consoles et bien qu’il n’y ait pas beaucoup de révélations officielles à ce sujet, il est prévu que certains studios travaillent déjà sur des jeux pour le nouveau matériel. En ce sens, il semble que l’arrivée de la PS5 soit une motivation suffisante pour Team Ninja, car en plus de lancer Nioh 2 dans quelques semaines, le studio voit déjà grand pour la nouvelle console Sony.

Lors d’une interview avec Euorgamer Portugal, Yosuke Hayashi, chef de l’équipe Ninja, a évoqué les plans de l’étude à l’avenir, notamment avec l’arrivée de la PS5. En ce sens, le manager a déclaré que l’équipe est très enthousiasmée par le lancement prochain d’une nouvelle console, mais cela va au-delà car ils envisagent déjà de faire quelque chose de spécial pour elle: “Je pense qu’une nouvelle console apportera de nouvelles opportunités et nous aimerions créer un nouveau jeu, une nouvelle propriété intellectuelle pour PlayStation 5. Nous avons créé la série Nioh pour PS4 et nous aimerions faire de même pour la nouvelle console. “

Ainsi, il semble que l’intérêt de l’équipe japonaise soit dans le développement d’une autre exclusivité pour PlayStation, en l’occurrence la PS5, bien qu’il ne faut pas oublier que dans le cas de Nioh, ce n’était que temporairement car le titre a fini par débuter également sur PC .

Nioh 2 fera ses débuts le 13 mars sur PS4, et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au nouvel épisode de la franchise d’action RPG.

