Team17 s’enclenche Ageless, un puzzle-plateforme actuellement en préparation pour Switch

Team17 a révélé un partenariat avec le développeur malaisien One More Dream Studios pour lancer un puzzle-plateforme Sans âge sur Nintendo Switch.

Le jeu vous fait incarner Kiara, une jeune femme qui découvre un arc mystique armé de l’ancien pouvoir de contrôler le vieillissement. Vous devrez tirer sur les animaux et les plantes pour les faire vieillir, à la fois en arrière et en avant dans le temps, pour progresser à travers une série de puzzles vibrants.

Un communiqué de presse pour le jeu note que “le nouveau pouvoir de Kiara n’est pas sans conséquence; le récit suit le voyage qu’elle doit faire pour affronter ses démons intérieurs et se retrouver en cours de route”. Nous avons également une liste de fonctionnalités pour vous, alors n’hésitez pas à vérifier ci-dessous:

Caractéristiques d’Ageless:

– Vieillissement en plusieurs étapes pour les plantes et les animaux: Faites vieillir la flore et la faune à différentes étapes de leur cycle de vie pour résoudre les énigmes qui se dressent sur votre chemin.

– Plateforme: Ageless utilise l’environnement pour produire des défis de plate-forme complexes. Alors que les joueurs «sans âge» peuvent utiliser des créatures vivantes pour se précipiter dans l’air, consommant la force vitale et dégradant la plante ou l’animal dans le processus

– Mondes uniques: Chaque zone a ses propres plantes et animaux uniques à utiliser, réalisés dans un pixel art dessiné à la main.

– Objets de collection: Devenir «sans âge» permet aux joueurs de voir et de collecter des éléments cachés facultatifs qui ne seront accessibles que via des défis de plate-forme complexes cachés à travers les niveaux.

Nous n’avons pas encore de nouvelles sur une fenêtre de sortie pour celui-ci, mais le jeu sera jouable sur le stand Team17 à PAX East ce week-end.

