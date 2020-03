Team17 sort son premier jeu Worms en quatre ans en 2020

Par Emily Gera,

Lundi 9 mars 2020 14:59 GMT

Un nouveau jeu Worms arrivera plus tard cette année, a annoncé le développeur Team17.

Le studio a confirmé la nouvelle aujourd’hui sur Twitter avec une courte vidéo teaser montrant la progression de la franchise Worms au fil des ans sur une télévision animée. Le teaser se termine par un ver qui bat la télévision en morceaux.

“Prenez votre Bazooka et sautez sur vos moutons, les vers sont de retour en 2020 comme vous ne les avez jamais vus auparavant”, lit le tweet. “De nouveaux vers, de nouvelles façons de jouer.”

Ce sera le premier titre Worms majeur du studio depuis 2016. Worms est la franchise phare du studio britannique depuis plus de deux décennies – 16 jeux ont été lancés dans la série entre 1995 et 2010. Mais au cours des dernières années, Team17 a déménagé plus dans le monde de l’édition de jeux, en publiant des jeux comme Overcooked, Yooka-Laykee et My Time at Portia.

Nous vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus sur la prochaine version de Worms.

