Teamfight Tactics arrivera sur mobile demain et aura un jeu croisé

2020 est une excellente année pour Riot Games. Non seulement verrons-nous la saison actuelle de League of Legends se développer avec de nouveaux héros et des modes compétitifs, mais ils apporteront leurs expériences à de nouvelles plateformes. Bien que rien n’ait été dit sur LoL Wild Rifts, La société derrière le MOBA a révélé quand nous pouvons nous attendre à l’arrivée de Teamfight Tactics sur les mobiles.

Selon Riot Games, Teamfight Tactics arrivera enfin sur les appareils iOS et Android demain, le 19 mars, en mode gratuit. Mais ce n’est pas tout, car ce jeu aura un jeu croisé entre les versions mobile et PC. Enfin, avec l’arrivée de ce titre sur cette plateforme, l’extension Galaxias sera également disponible.

Teamfight Tactics: Galaxies proposera un mode de progression gratuit et payant connu sous le nom de Galaxies Pass, qui permettra aux utilisateurs de débloquer tout le nouveau contenu, y compris des animations de dégâts personnalisées appelées Booms, sur le thème des Galaxies. Comme la version PC du jeu, La version mobile de Teamfight Tactics comprendra également Little Legends, Skins d’arène et Jeu classé.

Sur des sujets connexes, Valorant, le FPS de Riot Games, a déjà une fenêtre de lancement. De même, la société travaille déjà avec plusieurs développeurs.

Via: Polygone

