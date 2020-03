Teamfight Tactics est maintenant disponible gratuitement sur mobile avec Cross-Play

Teamfight Tactics, spin-off automatique de League of Legends, est maintenant disponible sur iOS et Android, juste à temps pour notre auto-isolement. Plus tôt ce mois-ci, TFT avait une version bêta sur Android, mais la version complète est maintenant disponible sur le Google Play Store pour Android et App Store pour iOS.

Ces applications mobiles peuvent être liées à votre compte Riot principal sur PC. Les achats, les rangs et la progression XP effectués sur PC ou mobile seront reportés, y compris votre inventaire TFT. Bien que la boutique disponible sur l’application mobile ne soit pas à part entière au lancement, ceux qui ont acheté le Galaxy Pass + auront toujours accès une fois la mise à jour déployée sur mobile et PC.

La seule différence principale entre les éditions mobile et PC est le type de devise utilisé; sur mobile, ce ne sera plus le RP habituel. Au lieu de cela, il affichera votre devise locale, avec des coûts convertis aussi près que possible de l’équivalent RP. Pour en savoir plus sur la façon dont cela fonctionne, consultez le blog des développeurs Teamfight Tactics.

Les appareils mobiles devront répondre aux exigences minimales pour exécuter TFT. Pour Android, cela signifie que tout appareil avec 2 Go + de RAM, Android version 7 ou plus récente, Open GL version 3+ et un système d’exploitation 64 bits est requis. L’édition iOS prend en charge l’iPhone 6S et les versions ultérieures, ce qui signifie que tout iPhone sorti après le 6S.

Le déploiement de l’édition mobile est parfaitement synchronisé pour que les joueurs découvrent le jeu et ses systèmes, car la mise à jour massive des Galaxies a tout changé. De cette façon, vous apprendrez la nouvelle méta avec tout le monde.

