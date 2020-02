Teaser de la saison 2, numéro de téléphone et fuite de peau – HITC

La saison 2 de Fortnite Chapter 2 approche à grands pas, et Epic Games a publié un teaser avec un numéro de téléphone, et un skin a été divulgué.

Fortnite Chapter 2 Season 2 est presque sur nous. La deuxième saison devait arriver plus tôt avant d’être retardée, mais les fans n’ont plus qu’à attendre quelques jours pour que la nouvelle saison soit obsédée. Et, avant son lancement, une fuite de peau a été découverte, et un teaser avec un numéro de téléphone a été trouvé par la communauté de São Paulo.

Une emote Rickroll a été ajoutée à Fortnite, mais il n’y a pas de troll concernant l’imminence de la saison 2. La nouvelle saison du chapitre 2 devrait commencer le 20 février, et pour passer le temps, Epic Games a fourni un mystérieux teaser avec un numéro de téléphone pour que vous essayiez de déchiffrer le sens de.

Image via Real Sport 101

Fortnite Chapter 2 Saison 2 numéro de téléphone

La communauté Fortnite a découvert un teaser du chapitre 2 de la saison 2 qui comprend un numéro de téléphone.

Selon Forbes, une série de signes est apparue à São Paulo, au Brésil, avec des empreintes de mains dorées et un numéro de téléphone brésilien en bas.

Ce signe est somptueux en or et YouTuber FlakesPower a enregistré son apparence.

Selon Forbes, il y a un message qui joue lorsque le numéro de téléphone est appelé. Sa traduction est la suivante:

“Oui monsieur.”

“Les agents ont été appelés.”

“Carte pour accéder au coffre-fort acheté.”

Il n’y a aucun moyen de savoir entièrement ce que cela signifie, mais les fuites précédentes et la couleur principale utilisée pour le teaser de la saison 2 expliquent à peu près en majuscules que l’or sera un thème énorme.

Fortnite Chapter 2 Season 2 fuite de peau

Le patch 11.40 pour Fortnite Chapter 2 a entraîné une fuite de peau qui deviendra sûrement disponible dans la saison 2.

Cette peau de Fortnite Chapter 2 Saison 2 qui a fuit est un légendaire appelé Oro (qui signifie or en espagnol).

Selon Blasting News, cette peau qui fuit aurait plusieurs styles tout en étant incluse dans un ensemble nommé Cryptic Curse.

Le haut-parleur Fortnite Lucas7Yoshi a révélé un tas d’accessoires qui sont également moussés d’or.

Il est évident pour tout le monde que l’or sera un thème clé pour la saison 2, il sera donc intéressant de voir comment ce récit du roi Midas se déroule.

