Tech Corp, le simulateur d’entreprise, daté pour Nintendo Switch

Le détaillant Base.com vient de lister un nouveau jeu qui sortira prochainement dans l’eShop de la console Joy-Con, il s’agit de Tech Corpun simulateur d’entreprise des plus complets qui sont chargés de nous mettre en face d’une entreprise et de prendre toutes les décisions importantes qui sont associées à un cadre supérieur en charge de la plus grande entreprise technologique au monde. Curieusement, la date fixée pour ce lancement est la 31 décembre de 2020, une pratique fréquente lorsque vous n’avez pas la sécurité du jour exact d’ici à la fin de l’année, en l’absence de confirmation a posteriori, ou il se peut que ce soit finalement la date établie, puisque cette année le 31 tombe en Jeudi, qui est un jour de la semaine plus que récurrent pour les lancements de nouveaux jeux, bien qu’il soit surprenant de voir la priorité avec laquelle cette date de première a été fixée, que ce soit une annonce officielle ultérieure de la société qui le confirmera , comme cela s’est produit lors d’occasions précédentes où un détaillant a progressé.

Construisez une équipe idéale:

Embauchez des employés en fonction de leurs compétences pour concevoir, développer, rechercher et commercialiser votre technologie et tout ce que votre entreprise crée! Les joueurs gèrent cinq types d’employés, chacun avec ses propres rôles et spécialisations.

Développement matériel:

Contrairement aux simulateurs d’entreprises technologiques similaires, Tech Corp vous permet d’approfondir la conception de vos produits, voire de décider comment personnaliser les composants matériels de vos produits, de la qualité de l’écran à la taille du stockage sur disque dur.

Développement de software:

Développez des logiciels de pointe qui dépassent les autres! Après les avoir affectés à un projet logiciel, vos employés de programmation dédiés s’occuperont du gros du travail, tout en gérant les progrès!

Factory Mania:

Avec toute une usine et les différents éléments de production à votre disposition, la possibilité de choisir des machines et votre cadence de production est dans la paume de votre main (littéralement)!

Système de traitement:

Un système de fabrication robuste vous laisse en charge de commander les matériaux, de gérer les composants, de créer les produits pièce par pièce et de gérer les budgets des projets.

Produire, publier, répéter:

Gardez un contrôle strict sur l’inventaire, en vous assurant d’avoir les pièces dont vous avez besoin, sans trop d’inventaire! Une gestion de projet minutieuse garantit que les produits sont lancés et commercialisés en temps opportun pour répondre aux besoins des consommateurs, mais faites attention aux faibles ventes et préparez-vous à répondre!

Bureau doux à la maison:

Personnalisez tout dans votre bureau, de l’emplacement des fenêtres à la position de chacun de vos employés au sein de l’entreprise. N’oubliez pas d’ajouter un baby-foot et une télévision pour vous reposer!

