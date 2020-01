Tecmo Bowl amène le football américain à la série d’archives d’arcade de Hamster cette semaine

Cette semaine voit la sortie du titre sport rétro Bol Tecmo sur l’eShop Nintendo Switch. Comme d’habitude, il prend en charge 1-2 joueurs et vous coûtera 7,99 $ / 6,29 £.

Voici le récapitulatif:

“TECMO BOWL” est un jeu de football américain sorti par TECMO en 1987.

Vivez des matchs en tant que joueur des WILDCATS ou des BULLDOGS. Prédisez les mouvements de votre adversaire et volez la balle! Utilisez des passes et des courses pour couper leur ligne et marquer un touché incroyable!

La version armoire originale de ce jeu a été ajoutée pour la dernière fois à la gamme Virtual Console Arcade sur la Nintendo Wii en 2009. Par rapport à l’itération NES de Bol Tecmo, cette version inclut des visuels améliorés – avec une palette de couleurs plus grande et un travail de sprite plus détaillé. Pour plus d’informations sur ce jeu, jetez un œil à notre critique.

