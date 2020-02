Tekken 7 dépasse les cinq millions d’exemplaires vendus

Tekken 7 Aujourd’hui, il a dépassé les cinq millions d’exemplaires vendus dans le monde. Ce septième volet de la populaire saga de combats a fait ses débuts pour les consoles et les PC en 2017 et a depuis reçu une énorme quantité de contenu de Bandai Namco. Au total, la franchise a atteint 49 millions d’unités vendues depuis le début du premier jeu en 1994.

Pour fêter ça, le directeur général de Bandai Namco, Katsuhiro Harada, a partagé un art commémoratif que vous pouvez voir ci-dessous:

TEKKEN7 a réalisé plus de 5 millions de ventes (atteint en décembre 2019)!

Nous avons enregistré plus de 49 millions d’exemplaires vendus pour la série.

拳 拳 7 が 500 万枚 超 を 達成 (2019 年 12 月 現在 で シ リ ー ズ 累計 は 4900 万枚 超)!

# TEKKEN7 #TEKKEN pic.twitter.com/xgaqkxJNWz # イ ラ ス ト に 新 シ ー ズ ン の ク #!

– Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) 21 février 2020

Tekken 7 Il s’agit du dernier épisode de la série et a continué de recevoir des mises à jour même trois ans après sa sortie d’origine. L’une de ses dernières mises à jour comprenait une fonction de répétition qui lui permettait de voir le matériel de ses joueurs de leurs jeux précédents pour s’entraîner et s’améliorer. Cette même mise à jour a également effrayé l’un de ses personnages DLC les plus puissants Leroy

Source: Katsuhiro Harada

