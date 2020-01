Tekken 7 Finals dépassé par Leroys à Evo Japan

Capture d’écran: Bandai Namco Entertainment

Le nouveau venu de Tekken 7, Leroy Smith, est cool comme l’enfer, avec un charmant compagnon de chien pour démarrer. Il est également très fort, si fort que presque tous les joueurs de la finale d’Evo Japan le week-end dernier l’ont utilisé pour y arriver. Pour beaucoup, c’était la conclusion inévitable d’un mois de conversations animées concernant la place de Leroy dans la compétition Tekken. Les détracteurs de Leroy ont fait connaître leur mécontentement à la fois sur le site du tournoi et sur les réseaux sociaux.

Leroy a rejoint le casting de Tekken 7 le 10 décembre et est devenu presque immédiatement un objet de discussion. La communauté des jeux de combat a reconnu sa force en tant que personnage compétitif, certains l’appelant même maîtrisé en raison de son vaste arsenal d’outils et de son potentiel de dégâts, ainsi que de la facilité avec laquelle les joueurs pouvaient marquer des victoires tout en l’utilisant. Même ainsi, Leroy n’a pas été un gros problème lors des tournois majeurs au cours des premiers mois, malgré les problèmes que les gens pouvaient voir se préparer à l’horizon. Ces craintes se sont finalement concrétisées chez Evo Japan.

Il était clair dès le début que Leroy allait être un incontournable à Evo Japan. Le tout premier affrontement Tekken 7 de l’événement a eu lieu entre deux joueurs de Leroy, et sa présence a continué d’être un facteur à mesure que le tournoi progressait. Les médias sociaux ont été inondés de messages salés de concurrents éminents qui ont perdu contre Leroy et des membres de la communauté qui en avaient assez de regarder le personnage monopoliser le temps de diffusion. Ces joueurs voyaient leurs pires craintes du mois dernier se réaliser sur l’une des plus grandes scènes des jeux de combat, et leur déception était palpable.

Mais ils ne perdaient pas seulement contre Leroy. Ignorer les joueurs qui l’ont mis à profit ne rend pas service à leurs réalisations, et il y avait certainement des visages forts derrière le personnage controversé. La puissance japonaise Yuta «Chikurin» Take, qui est devenue le mois dernier champion du Tekken World Tour 2019, a fait la finale avec Leroy, tout comme d’autres finalistes comme Takumi «Noroma» Hamasaki et Genki «Gen» Kumisaka. Ce ne sont pas des nobodies qui ont soudainement réussi à remporter un tournoi majeur, mais des concurrents dévoués élevés à ce niveau par leurs propres compétences. Si quoi que ce soit, Leroy était la cerise sur le gâteau de quelques coupes déjà talentueuses.

Cela dit, on ne peut ignorer le nombre écrasant de joueurs de Leroy qui ont participé à la finale. Sur les huit places qualificatives, six sont allées à des concurrents utilisant le personnage âgé d’un mois. Les deux autres – le finaliste de la finale du Tekken World Tour, Soo-hoon «Ulsan» Lim et Ryoto «Mikio» Ikeda – ont déployé de vaillants efforts, mais le manque de diversité des chasseurs les a obligés à affronter un gantelet de puissants joueurs de Leroy. Lors de son introduction, Ulsan a flashé un message “Kill Leroy” sur son téléphone avant d’être finalement éliminé par Noroma dans la catégorie des perdants. Mikio a réussi à se rendre au match de championnat avec la foule fermement de son côté, mais il a finalement perdu une grande finale proche de l’utilisateur de Leroy Nopparut “BooK” Hempamorn de Thaïlande, un autre joueur incroyable à part entière. Tout en acceptant son trophée et son chèque de nouveauté géant, le nouveau champion Evo Japan a résumé ses pensées avec un simple message: «Pick Leroy».

Le tollé de la communauté contre Leroy a probablement conduit aux changements qu’il reçoit dans le patch de demain, bien que les joueurs devront attendre et voir si les ajustements sont suffisamment importants pour freiner l’élan du personnage. En cette ère de tournées mondiales officielles et de grosses sommes d’argent, il est logique que les développeurs de jeux de combat essaient de garder les choses aussi équilibrées et justes que possible. Mais mon opinion personnelle sera toujours que les personnages forts ajoutent de l’excitation à la compétition de jeux de combat. Que ce soit Chun-Li dans Street Fighter III: 3rd Strike, Bayonetta dans Super Smash Bros.pour Wii U, ou Leroy dans Tekken 7, c’est amusant d’avoir un personnage à désigner comme le méchant, et de regarder les joueurs de haut niveau persévérer et surmonter cette adversité. Bien sûr, il y aura toujours quelques rares myopes dans la communauté qui utilisent n’importe quelle excuse pour minimiser les réalisations de compétiteurs talentueux, mais la nature des jeux de combat signifie que les personnages surpuissants sont une fatalité. En fin de compte, cette couche supplémentaire de controverse rend les tournois de jeux de combat beaucoup plus amusants, et je souhaite la bienvenue à l’armée de Leroy tant qu’elle est en mesure de garder la mainmise sur la compétition Tekken.

Ian Walker aime les jeux de combat et aime écrire à leur sujet encore plus. Vous pouvez le trouver sur Twitter à @iantothemax.

