Téléchargement Nintendo: 12 mars (Amérique du Nord)

La dernière mise à jour du téléchargement Nintendo pour l'Amérique du Nord est arrivée et apporte de nouveaux jeux à gogo sur l'eShop de votre région.

Nintendo Switch

Dead Or School (Studio Nanafushi, ven 13 mars, 29,99 $) Rejoignez Hisako dans sa lutte pour la survie contre l’infestation de zombies envahissant Tokyo et défendez son droit à une vie scolaire normale dans cette aventure 2.5D au rythme rapide.

Dépasser (Bigben Interactive, mar.17 mars, 54,99 $) Dans OVERPASS ™, les éboulis, les pentes abruptes, les troncs d’arbres et les tourbières constituent autant d’obstacles à la victoire que les autres conducteurs. Aux commandes de buggys et quads puissants de grands fabricants tels que Yamaha, Polaris, Arctic Cat et Suzuki, aventurez-vous dans des environnements tout-terrain extrêmes et mettez-vous au défi sur les pistes hautement techniques du jeu. Faites face aux dommages du véhicule et négociez les nombreux obstacles naturels et artificiels sur votre chemin pour atteindre le meilleur temps possible. La vitesse pure n’est pas le nom du jeu; vous devrez maîtriser la physique du terrain réaliste et les caractéristiques uniques des véhicules du jeu. Sélectionnez soigneusement votre UTV ou VTT, tracez intelligemment votre itinéraire et gérez votre accélération et les différentes options de différentiel et de transmission pour dominer les compétitions locales et en ligne. Lisez notre revue Overpass.

La justice de mon héros 1 (Jeux de Bandai Namco, vendredi 13 mars, 59,99 $) La lutte pour la justice devient plus grande, plus méchante et plus excentrique! La bataille pour la justice continue, mais cette fois, le combat s’intensifie, devient plus dur et plus excentrique dans MY HERO ONE’S JUSTICE 2. Basé sur la série animée à succès, tous vos personnages préférés reviennent dans ce combattant de l’arène 3D qui oppose des héros et des méchants dans le test ultime pour la justice.

R.B.I. Baseball 20 (MLB Advanced Media, mar.17 mars, 29,99 $) Légendes. Début. Ici. Libérez la grandeur avec votre équipe MLB dans R. B. I. Baseball 20. R. B. I. 20 redéfinit l’action de baseball d’arcade avec des avancées et des améliorations majeures. De tout nouveaux contrôles: choisissez des types de pitch basés sur des données réelles du lanceur, allumez-vous pour les clôtures ou jouez en toute sécurité pour le contact et des contrôles de course de base rationalisés. .

Changer d’eShop



La-Mulana (NIS America, mar.17 mars, 14,99 $) Votre destin vous attend à La-Mulana! Prenez le contrôle de l’archéologue Lemeza Kosugi et naviguez à travers des puzzles, des pièges et des gardiens mortels afin de réclamer le trésor secret de la vie. Vous aurez besoin d’esprit vif, de réflexes rapides et, surtout, de tout le courage que vous pouvez rassembler. Parviendrez-vous à percer les secrets de La-Mulana, ou serez-vous victime des dangers qui vous entourent?

La-Mulana 2 (NIS America, mar.17 mars, 24,99 $) L’archéologue de renom Lemeza Kosugi a disparu, et seule sa fille Lumisa peut le retrouver! Entrez Eg-Lana, une version à l’envers des légendaires ruines de La-Mulana. Pensez vite, agissez vite et fouettez fort afin de surmonter les pièges dangereux et d’élaborer des énigmes dans votre quête pour découvrir des secrets insondables. Que trouverez-vous à la fin de votre voyage: triomphe ou défaite?

Un conte de chat de rue (Aujourd’hui, 7,99 $) L’histoire d’un chaton qui a perdu sa mère arrive sur Nintendo Switch! C’est à vous d’aider ce pauvre chaton perdu à survivre jusqu’à ce qu’il soit assez vieux pour prendre soin de lui. – Hungry Kitty Le chaton sans défense a toujours faim, et vous devrez parcourir la ville à la recherche de nourriture pour l’empêcher de mourir de faim.

Sang d’aulne (No Gravity Games, vendredi 13 mars, 19,99 $) Combat furtif basé sur une embuscade. Essayez de déjouer et de déjouer toutes les horribles créatures auxquelles vous serez confronté, car elles sont beaucoup plus fortes et vous n’avez aucune chance de vous attaquer directement. Un monde sinistre plongé dans une demi-obscurité. Dans ce monde, notre dieu nous a finalement tourné le dos et sa présence corrompue peut changer l’intensité du champ de bataille.

Archives d’arcade KIKI KAIKAI (Hamster, Today, 7,99 $) “KIKI KAIKAI” est un jeu d’action sorti par TAITO en 1986. Le joueur contrôlera Sayo – une jeune vierge shintoïste – dans la lutte contre les monstres afin de sauver les sept dieux chanceux kidnappés. Ce titre comprend à la fois la version japonaise et la version d’outre-mer, alors profitez de la différence entre les 2 versions.

Brotherhood United (Jeux de Silésie, aujourd’hui, 8,99 $) Lorsque le moment de la crise arrive et qu’un de vos amis est capturé, vous devez vous tenir debout et vous battre pour vos partenaires. Quand quelqu’un joue avec la confrérie, vous vous assurez qu’il paie pour ça, quoi qu’il arrive. Choisissez vos armes et frayez-vous un chemin à travers des hordes d’ennemis dans ce jeu de course et d’armes à feu en tant que membre de la Confrérie qui ne laisse aucun ami derrière.

Aventures de plongée profonde (Jujubee, lun 16 mars, 19,99 $) Deep Diving Adventures vous permettra de découvrir ce qu’il faut pour être un plongeur moderne. Avec une exploration relaxante, vous découvrirez les eaux inexplorées du monde tout en surveillant attentivement votre niveau d’oxygène et votre décompression. Rassemblez des reliques abandonnées, visitez des vaisseaux coulés, découvrez des espèces inconnues et soyez récompensé par le professeur Adams pour vos découvertes. Chaque submersion vous donne l’opportunité de découvrir des mystères qui préféreraient rester à jamais oubliés, comme la cité perdue d’Atlantis.

Jake explosif (Parfois vous, mercredi 18 mars, 4,99 $) Explosive Jake – jeu d’arcade classique. Non seulement les humains ont peur des donjons sombres et profonds. Notre héros – un petit squelette avec une envie malsaine d’explosions, qui tentent de s’échapper des dangereux donjons du château. Aidez-le à éviter les ennemis et à exploser la sortie. Qu’avons-nous ici? 40 niveaux de. . . Dynamite Explosions Vile knights Squelettes mignons Rats charmants Pièges mortels Et encore plus de dynamite et d’explosions!

Destin à moitié passé (Way Down Deep, Aujourd’hui, 19,99 $) Half Past Fate est une aventure rom-com avec un style artistique 3D charismatique. Suivez le parcours de 6 personnes ordinaires qui se sont rencontrées de manière extraordinaire. De huit heures à huit ans, cette saga qui saute dans le temps changera à jamais la façon dont vous vous sentez face au destin.

Caché dans la vue ordinaire (Adam Spragg Games, Today, 5,99 $) Hidden in Plain Sight est un ensemble de modes de jeu multijoueurs locaux (2-4 joueurs) qui partagent un thème commun: essayer d’atteindre des objectifs sans attirer l’attention sur vous. Dans chaque mode de jeu, les joueurs contrôlent les personnages dans une mer de PNJ identiques. Les joueurs se voient confier une tâche, mais aussi les moyens de s’éliminer mutuellement du jeu. Le but est de se fondre dans les PNJ, d’accomplir la tâche à accomplir et d’éliminer les autres joueurs avant qu’ils ne vous attrapent.

inbento (7Levels, Today, 4,99 $) Vivez une histoire apaisante et sans mots sur les chats et la parentalité en résolvant des puzzles adorables dans inbento. Détendez-vous, taquinez votre cerveau et préparez de délicieux plats de bento. Disposez-les dans une boîte à lunch élaborée tout en respectant la recette affichée à l’écran. Complétez plus de 100 puzzles amusants, servis esthétiquement avec du riz bouilli traditionnel. Plongez-vous dans un conte silencieux sur une jolie famille de félins et profitez de la bande sonore tranquille. Maîtrisez la mécanique, suivez les recettes artisanales et battez toutes les étapes bonus de ce jeu de logique culinaire. La vie d’un chat moderne peut être stressante. Pourquoi ne pas PAWS pendant une seconde et vous détendre avec quelques tours d’inbento?

Saut, étape, étape (Piège caché, vendredi 13 mars, 4,99 $) Jump Step Step est un jeu de programmation magnifique et amusant avec des bonsaïs, un robot fou et une fusée cassée. Bob est court-circuité et devient mental. Veuillez lui envoyer une série de mouvements pour le guider vers son navire. Sans votre aide, Bob se dira probablement de marcher sur une pointe et de mourir.

Échange de chevalier (QUByte Interactive, mar.17 mars, 0,99 $) Le but dans chaque niveau est de déplacer les chevaliers blancs à l’endroit où les chevaliers noirs sont placés (et vice versa) en utilisant les fonctionnalités du tableau. Un objectif simple, porté à un tout nouveau niveau de complexité et d’originalité. 100 niveaux fabriqués à la main avec une complexité croissante. Concept conçu à l’origine pour la carte, y compris les rotations partielles et complètes, les boutons de déclenchement, les carreaux de téléportation et les pièces mobiles; Extrêmement facile à apprendre et extrêmement complexe à maîtriser.

Mystic Vale (Nomad Games, Aujourd’hui, 21,99 $) Préparez-vous pour une toute nouvelle expérience de construction de deck dans Mystic Vale, en utilisant le système innovant de fabrication de cartes pour améliorer vos cartes afin de créer un deck diversifié et efficace. Dans Mystic Vale, les cartes se combinent de différentes manières pour créer de puissants combos. À chaque tour, vous pouvez acheter des améliorations pour vos cartes existantes, ce qui les rend plus fortes au fil du jeu. Poussez des cartes supplémentaires sur votre terrain pour gagner plus de ressources, au risque de terminer votre tour plus tôt. Le joueur qui marque le plus de points de victoire gagne!

Neon City Riders (Bromio, Today, 19,99 $) Vous recherchez une aventure-action 2D mélangée à des gangs urbains surpuissants dans un scénario néon post-cyberpunk? Eh bien, si vous le faites, Neon City Riders est fait pour vous! Incarnez Rick, un justicier masqué qui doit explorer la ville néon futuriste en décomposition à la recherche d’objets, de super pouvoirs et de compagnons pour libérer les gazons des quatre griffes de gangs super puissants!

NinNinDays (créé, Aujourd’hui, 7,99 $) Dans ce jeu d’aventure romantique qui se déroule à Akihabara, vous rirez et vous pleurerez sur la vie divertissante d’un ninja féminin légèrement érotique et la cohabitation du personnage principal! “Connus uniquement sous le nom de” “Ninja” “, ces mystérieux mercenaires ont travaillé dans l’ombre de l’histoire des siècles passés.

Puzzle Poly (Forever Entertainment) Montrez à tout le monde qui est le meilleur des jeux de forme polygonale et collectez toutes les images uniques dans le seul artbook poly! Ce jeu d’art poly est parmi les jeux stimulants et relaxants à la fois.

Rack N Ruin (Secret Item Games, vendredi 13 mars, 12,99 $) Rejoignez Rack dans une aventure épique à travers un monde rempli de magie et d’émerveillement. Ensuite, regardez avec étonnement Rack se souiller, corrompre, massacrer et provoquer un air général de malheur à tout et à tous ceux qu’il affronte. Le chaos règne dans ce rpg d’aventure d’action de haut en bas imprégné de l’intensité d’un shoot’em up classique.

Arc-en-ciel, toilettes et licornes (Fantastico Studio, vendredi 13 mars, 6,99 $) Marre du monde et épuisé par le temps chaud – merci le changement climatique! – vous avez recours à votre dernier espoir: votre crème glacée à la licorne préférée (la recette? Un mystère enveloppé dans une énigme, à l’intérieur d’une énigme). Tout d’un coup, vous êtes frappé par l’envie de visiter une salle de bain (la crème glacée est-elle impliquée? Nous ne le saurons jamais), et la seule option pour éviter de vous faire caca est la toilette chimique en bas de la rue. C’est ainsi qu’a commencé un mauvais voyage dans lequel vous devrez affronter vos plus grandes peurs dans un combat jusqu’au dernier splash.

Roundguard (Vendredi 13 mars, 19,99 $) “Une cascade de héros et de trésors gonflables”, ce jeu propose aux joueurs de se cingler dans des pièces infestées de monstres pour tenter d’atteindre le fond des donjons. Vous n’avez qu’une seule vie, vous devrez donc apprendre à naviguer dans les dangers du donjon, maîtriser les compétences de votre héros et faire les bons choix stratégiques pendant que vous jouez.

Stèle (Non défini, ven 13 mars, 19,99 $) Stela est un jeu de plateforme cinématographique et atmosphérique sur une jeune femme témoin des derniers jours d’un mystérieux monde antique. Surmontez des défis de taille, un terrain dangereux et des bêtes gargantuesques en traversant une terre en décomposition. Manipulez l’environnement pour résoudre des énigmes élaborées et passez devant des créatures dangereuses sous le couvert de paysages muets, le tout sur une bande originale. Survivez à des environnements immenses, notamment des villes mystérieuses, des forêts hantées et d’énormes ruines souterraines animées par une expérience atmosphérique.

Super Bit Blaster XL (Nickervision Studios, lun 16 mars, 3,99 $) Votre navire ne peut pas arrêter de bouger; vous devez donc tourner et utiliser votre boost / frein pour éviter de s’écraser sur un nombre toujours croissant d’ennemis et d’obstacles.Votre vaisseau tire toujours, alors assurez-vous de ramasser plus de munitions et la grande variété de power-ups, pick-up et boosts impressionnants pour vous aider à survivre plus longtemps Obtenez le meilleur score possible tout en collectant des pièces pour acheter plus de navires plus rapides, tirer plus vite ou avoir plus de boucliers Caractéristiques: Un retour au quartier classique mangeant des jeux d’arcade des années 80. Bit Blaster XL est un jeu d’arcade au style rétro, addictif et au rythme rapide!

Super Destronaut: Land Wars (Jeux Ratalaika, vendredi 13 mars, 4,99 $) Il est temps pour un nouveau point de vue de l’expérience classique du jeu de tir d’arcade! Dans Super Destronaut Land Wars, c’est à vous de tirer sur les ennemis et de collecter des points pour passer au niveau suivant! Inspirée des classiques de l’arcade, cette nouvelle expérience d’arcade mélange un point de vue à la première personne avec une prise de vue classique de style envahisseur. Ensemble, ce mashup unique testera vos compétences à travers 30 défis différents! Pour changer de rythme, essayez le mode arcade qui mélange différents styles de jeu comme le mode combo breaker et snail!

Syder Reloaded (Studio Evil, ven 13th March, 11,99 $) EXPERIENCE DE LA VIEILLE ECOLE, REMASTERED Syder Reloaded est un shoot hybride surchargé et furieux à défilement horizontal. Retournez dans les années 90 lorsque la technologie encombrante était cool et que les jeux étaient axés sur les compétences et les meilleurs scores. Syder Reloaded est une édition remasterisée et améliorée de Syder Arcade (2012).

Talisman: édition numérique (Nomad Games, lun 9 mars, 19,99 $) Bienvenue dans le monde de Talisman. Une terre remplie de quêtes périlleuses, d’ennemis et de défis. Mais avec elle apporte une aventure que vous n’oublierez jamais. L’adaptation numérique sous licence officielle du jeu de société d’aventure fantastique classique. Aventure autour du plateau Talisman, rencontrant des monstres mortels, des inconnus mystérieux et des objets magiques. Affrontez jusqu’à 5 amis localement ou en ligne, avec un mode hot-siège si vous voulez passer et jouer.

Cet étrange royaume à moi (Doomster, lun 16 mars, 12,99 $) Cet étrange royaume de la mienne est un jeu de tir à la première personne mêlé de poésie et d’horreur psychologique. Dans REALM, vous explorez votre vie après la mort. Dans votre quête, vous trouverez des personnages dans différentes situations, avec leurs problèmes et leurs pensées sur la vie. Vous pouvez les inviter dans votre taverne, un havre de paix au milieu de tout le chaos. Vous rencontrerez également Ulrich, un guide spirituel qui vous guidera à travers votre expérience d’âme perdue. Vous rencontrerez des êtres monstrueux désireux de vous mettre les dents. Il existe plusieurs façons de s’en débarrasser, allant des armes à feu aux armes de mêlée. Soyez prêt à vous salir les mains et regardez le sang couler lentement du toit et des murs.

Vitesse maximale: Drag & Fast Racing

Trancélation (Baltoro Games, vendredi 13 mars, 9,99 $) Transcelation est un jeu d’action abstrait flashy qui élargira vos compétences linguistiques et votre vocabulaire pendant que vous naviguez dans des mondes colorés et en constante évolution au son de rythmes électroniques excitants. Le jeu est une combinaison d’une sensation d’arcade classique et de techniques d’apprentissage gamifiées – il donne l’impression de maîtriser de nouveaux mots comme sortir en boîte et rester en même temps pour jouer à des jeux vidéo. Vous ne remarquerez même pas que vous apprenez!

Vidéo Poker @ Aces Casino

Yoga Master (My World, ven 13th March, $ 24.99) Grâce à la collaboration d’entraîneurs de yoga professionnels internationaux, Yoga Master est le premier jeu de bien-être du genre entièrement construit en 3D et conçu par des experts pour vous aider à atteindre l’équilibre parfait entre l’esprit et le corps. Avec un large éventail de programmes, de leçons et plus de 150 poses du yoga classique au yoga urbain, vous serez encadré par un coach qui vous montrera avec précision les exercices étape par étape, en les exécutant avec vous. Détendez-vous dans des environnements à couper le souffle et entièrement personnalisables, choisissez vos programmes préférés ou créez le vôtre et libérez votre esprit avec des exercices de respiration de yoga.

Wii U eShop

Crystold

Nintendo Mobile

Animal Crossing: Pocket Camp Événement d’invitation d’excursion d’île – Les fans peuvent préparer la sortie du Animal Crossing: New Horizons pour la console Nintendo Switch avec l’événement Island Excursion Invite nouvellement ajouté dans le jeu Animal Crossing: Pocket Camp pour les smartphones. Jusqu’au 1er avril à 22 h 59 PT, les joueurs peuvent avoir un avant-goût de ce mode de vie relaxant sur l’île avec des événements spéciaux dans le jeu sur le thème d’Animal Crossing: New Horizons. Participez au tournoi de pêche de Nook Inc. pour gagner des récompenses dans le jeu pour votre camping, attraper quelques bestioles rampantes présentées dans Animal Crossing: New Horizons et créer un décor élégant de murs et de sols sur le thème de l’île, parmi de nombreuses activités amusantes sur le thème.

Voilà donc votre lot pour le téléchargement Nintendo nord-américain de cette semaine.

