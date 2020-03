Téléchargement Nintendo: 12 mars (Europe)

La dernière mise à jour de téléchargement de Nintendo pour l’Europe est arrivée et apporte de nouveaux jeux à gogo sur l’eShop de votre région. Comme toujours, assurez-vous de laisser tomber un vote dans notre sondage et de commenter ci-dessous vos choix potentiels pour la semaine. Prendre plaisir!

MORT OU ÉCOLE (24,99 £ / 29,99 €) – Les zombies ont conquis le pays de Tokyo. Sans espoir, dans des abris souterrains, les gens vivaient tranquillement. Hisako, une fille qui a grandi sous terre, a entendu le mot «école» de sa grand-mère. L’école est l’endroit où les enfants jouent et apprennent. C’est un paradis pour les jeunes. Le meilleur endroit pour passer leur jeunesse. Hisako rêvait de cette «école», et un jour, elle était dans un train souterrain se dirigeant au-dessus du sol. Qu’est-ce qui l’attend? Désespoir … Vaincre les ennemis, développer votre propre personnage. Collectez des objets, créez vos propres armes les plus puissantes!

Langrisser I & II (49,99 £ / 49,99 €) – Vous êtes l’arbitre du destin dans un monde ravagé par les guerres à travers des générations de héros qui se battent pour la paix, l’ordre ou le chaos. Commandez Ledin, Elwin et leurs compagnons dans leur quête pour obtenir l’épée sacrée Langrisser et rétablir la paix dans un pays frappé par la guerre. Décidez avec qui votre allégeance se trouve dans Langrisser I & II, remasterisé pour les consoles modernes.

DÉPASSER (Nacon, 12 février, 48,69 £ / 54,99 €) – Dans Overpass, le joueur prend le contrôle de puissants buggys et quads, parcourant des pistes extrêmes et des terrains très dangereux. Cette simulation, unique en son genre, oppose le joueur aux pentes escarpées et met à l’épreuve son sang-froid tout au long des parcours techniques d’obstacles le long des pistes sauvages. Le moteur physique réaliste d’Overpass vous oblige à garder un contrôle précis et méticuleux de votre vitesse et de vos accélérations, sinon vous risquez de perdre votre adhérence et d’échouer lors de votre traversée. Vous devrez maîtriser les caractéristiques techniques des reproductions officielles de buggys et quads de marques emblématiques telles que Yamaha, Suzuki ou Arctic Cat. – Lisez notre critique OVERPASS

Un conte de chat de rue (CFK, 12 mars, 5,93 £ / 6,56 €) – L’histoire d’un chaton qui a perdu sa mère arrive sur Nintendo Switch! C’est à vous d’aider ce pauvre chaton perdu à survivre jusqu’à ce qu’il soit assez vieux pour prendre soin de lui. Le chaton sans défense a toujours faim et vous devrez parcourir la ville à la recherche de nourriture pour l’empêcher de mourir de faim. La ville est remplie de toutes sortes de gens, dont certains pourraient être convaincus de se nourrir et de prendre soin de vous. Mais ils mènent tous leur propre vie, avec leurs propres peurs et problèmes, alors vous pouvez peut-être aussi les contacter et les aider. Différentes fins vous attendent, selon la façon dont vous progressez dans le jeu et élevez le chaton. Son avenir est entre vos mains!

Sang d’aulne (13,49 £ / 14,99 €) – L’humanité a survécu à des millénaires et doit enfin affronter la Fin des Temps. Le dieu du passé ne nous protège plus, ne nous apporte plus d’espoir ni de réconfort. Il nous a tourné le dos et le monde n’obéit plus aux lois de la nature, comme le cycle du jour et de la nuit et l’équilibre toujours fragile entre l’humanité, les animaux et les plantes. Ce qui reste à la place est une planète sinistre, plongée dans une demi-obscurité et illuminée par la lumière de la lune.

Brotherhood United (Jeux de Silésie, 12 mars, 7,49 £ / 8,29 €) – Lorsque le moment de la crise arrive et qu’un de vos amis est capturé, vous devez vous tenir debout et vous battre pour vos partenaires. Quand quelqu’un joue avec la confrérie, vous vous assurez qu’il paie pour ça, quoi qu’il arrive. Choisissez vos armes et frayez-vous un chemin à travers des hordes d’ennemis dans ce jeu de course et d’armes à feu en tant que membre de la Confrérie qui ne laisse aucun ami derrière.

Destin à moitié passé (Way Down Deep, 12 mars, 17,99 £ / 19,99 €) – Half Past Fate est une aventure rom-com avec un style artistique 3D charismatique. Suivez le parcours de 6 personnes ordinaires qui se sont rencontrées de manière extraordinaire. De huit heures à huit ans, cette saga qui saute dans le temps changera à jamais la façon dont vous vous sentez face au destin. Caractéristiques: Une histoire de tranche de vie inspirante et réconfortante se déroulant de nos jours. Sautez dans le temps, voyez comment 6 personnes se réunissent sur une période de 8 ans.

Caché dans la vue ordinaire (Adam Spragg Games, 12 mars, 4,99 £ / 5,5 €) – Hidden in Plain Sight est un ensemble de modes de jeu multijoueurs locaux (2-4 joueurs) qui partagent un thème commun: essayer d’atteindre des objectifs sans attirer l’attention sur vous. Dans chaque mode de jeu, les joueurs contrôlent les personnages dans une mer de PNJ identiques. Les joueurs se voient confier une tâche, mais aussi les moyens de s’éliminer mutuellement du jeu. Le but est de se fondre dans les PNJ, d’accomplir la tâche à accomplir et d’éliminer les autres joueurs avant qu’ils ne vous attrapent.

Caché à travers le temps (Crazy Monkey, 12 mars, 6,99 £ / 7,99 €) – Hidden Through Time est un joli jeu de cache-cache avec des objets dispersés à travers la merveilleuse histoire de notre monde. Utilisez des astuces cryptiques pour découvrir chaque secret en explorant les niveaux colorés dessinés à la main. Trouvez suffisamment d’objets pour passer à l’étape suivante et parcourez les quatre grands âges. Désirez-vous encore plus ou souhaitez libérer votre créativité? Notre éditeur de carte est accessible à tous, vous permettant de créer vos propres niveaux et de les partager sur notre cloud! Ici, vous pouvez également découvrir, jouer et évaluer les niveaux créés par d’autres créateurs du monde entier! Rejoignez donc Clicky dans sa merveilleuse aventure dans Hidden Through Time!

inbento (7Levels, 12 mars, 4,49 £ / 4,99 €) – Vivez une histoire apaisante et silencieuse sur les chats et la parentalité en résolvant des puzzles adorables dans inbento. Détendez-vous, taquinez votre cerveau et préparez de délicieux plats de bento. Disposez-les dans une boîte à lunch élaborée tout en respectant la recette affichée à l’écran. Complétez plus de 100 puzzles amusants, servis esthétiquement avec du riz bouilli traditionnel. Plongez-vous dans un conte silencieux sur une jolie famille de félins et profitez de la bande sonore tranquille. Maîtrisez la mécanique, suivez les recettes artisanales et battez toutes les étapes bonus de ce jeu de logique culinaire. La vie d’un chat moderne peut être stressante. Pourquoi ne pas PAWS pendant une seconde et vous détendre avec quelques tours d’inbento?

Saut, étape, étape (4,49 £ / 4,99 €) – Jump Step Step est un jeu de programmation magnifique et amusant avec des bonsaïs, un robot fou et une fusée cassée. Bob est court-circuité et devient mental. Veuillez lui envoyer une série de mouvements pour le guider vers son navire. Sans votre aide, Bob se dira probablement de marcher sur une pointe et de mourir.

Mystic Vale (Nomad Games, 12 mars, 15,29 £ / 17,00 €) – Préparez-vous à une toute nouvelle expérience de construction de deck dans Mystic Vale, en utilisant le système innovant de fabrication de cartes pour améliorer vos cartes afin de créer un deck diversifié et efficace. Dans Mystic Vale, les cartes se combinent de différentes manières pour créer de puissants combos. À chaque tour, vous pouvez acheter des améliorations pour vos cartes existantes, ce qui les rend plus fortes au fil du jeu. Poussez des cartes supplémentaires sur votre terrain pour gagner plus de ressources, au risque de terminer votre tour plus tôt. Le joueur qui marque le plus de points de victoire gagne! Mystic Vale est facile à prendre pour ces nouveaux jeux de construction de deck, mais est difficile même pour ceux qui sont qualifiés dans le genre.

Neon City Riders (Bromio, 12 mars, 17,99 £ / 19,99 €) – Vous cherchez une aventure-action 2D mélangée à des gangs urbains surpuissants dans un scénario néon post-cyberpunk? Eh bien, si vous le faites, Neon City Riders est fait pour vous! Incarnez Rick, un justicier masqué qui doit explorer la ville néon futuriste en décomposition à la recherche d’objets, de super pouvoirs et de compagnons pour libérer les gazons des quatre griffes de gangs super puissants!

NinNinDays (créé, 12 mars, 5,89 £ / 6,59 €) – Dans ce jeu d’aventure romantique se déroulant à Akihabara, vous rirez et vous pleurerez sur le mode de vie divertissant d’une ninja féminine légèrement érotique et la cohabitation du personnage principal!

Rack N Ruin (8,83 £ / 9,99 €) – Rejoignez Rack dans une aventure épique à travers un monde rempli de magie et d’émerveillement. Ensuite, regardez avec étonnement Rack se souiller, corrompre, massacrer et provoquer un air général de malheur à tout et à tous ceux qu’il affronte. Le chaos règne dans ce RPG d’action-aventure de haut en bas imprégné de l’intensité d’un shoot’em up classique. Caractéristiques Brûlez des hordes d’ennemis avec un arsenal de plus de 28 sorts, objets et capacités différents. Tissez des motifs de balles complexes tout en frappant des boss titanesques et plus de 30 ennemis uniques.

Roundguard (14,99 £ / 16,99 €) – Une cascade de héros et de trésors gonflables “, ce jeu propose aux joueurs de se cingler dans des pièces infestées de monstres pour tenter d’atteindre le fond des donjons. Vous n’avez qu’une seule vie, vous aurez donc vous devez apprendre à naviguer dans les dangers du donjon, maîtriser les compétences de votre héros et faire les bons choix stratégiques pendant que vous jouez.

Ombres (Ultimate Games, 10 mars, 5,75 £ / 6,39 €) – Dans Shadows, vous prenez le contrôle d’une personne qui vient d’arriver à l’hôtel. Lorsque vous quittez votre chambre, vous réalisez rapidement que quelque chose ne va vraiment pas. Vous devez vaincre vos peurs et découvrir la vérité cachée dans l’ombre.

Super Destronaut: Land Wars (4,99 £ / 4,99 €) – Il est temps pour un nouveau point de vue de l’expérience classique du jeu de tir d’arcade! Dans Super Destronaut Land Wars, c’est à vous d’abattre les ennemis et de collecter des points pour passer au niveau suivant! Inspirée des classiques de l’arcade, cette nouvelle expérience d’arcade mélange un point de vue à la première personne avec une prise de vue classique de style envahisseur. Ensemble, ce mashup unique testera vos compétences à travers 30 défis différents! Pour changer de rythme, essayez le mode arcade qui mélange différents styles de jeu comme le mode combo breaker et snail!

Syder Reloaded (10,79 £ / 11,99 €) – EXPÉRIENCE DE LA VIEILLE ÉCOLE, REMASTRÉ Syder Reloaded est un shoot-em up hybride surchargé et furieux à défilement horizontal. Retournez dans les années 90 lorsque la technologie encombrante était cool et que les jeux étaient axés sur les compétences et les meilleurs scores. Syder Reloaded est une édition remasterisée et améliorée de Syder Arcade (2012).

Talisman: édition numérique (Nomad Games, 9 mars, 17,99 £ / 19,99 €) – Bienvenue dans le monde de Talisman. Une terre remplie de quêtes périlleuses, d’ennemis et de défis. Mais avec elle, une aventure que vous n’oublierez jamais. L’adaptation numérique sous licence officielle du jeu de société d’aventure fantastique classique. Aventure autour du plateau Talisman, rencontrant des monstres mortels, des inconnus mystérieux et des objets magiques. Affrontez jusqu’à 5 amis localement ou en ligne, avec un mode hot-siège si vous voulez passer et jouer. Montez de niveau et augmentez vos compétences en vous dirigeant vers le centre du plateau. Choisissez parmi une liste de personnages qui ont chacun des forces, des faiblesses et des capacités spéciales uniques. Sélectionnez soigneusement votre aventurier, car ses compétences pourraient être la clé pour mettre la main sur la couronne de commandement, un artefact magique qui détient le pouvoir de détruire tous les rivaux et de faire du porteur le véritable souverain du royaume. Également inclus dans l’édition Nintendo Switch de Talisman, trois extensions, The City, The Sacred Pool et The Frostmarch.

MAÎTRE DE YOGA (17,99 £ / 19,99 €) – Grâce à la collaboration de coachs de yoga professionnels internationaux, Yoga Master est le premier jeu de bien-être du genre entièrement construit en 3D et conçu par des experts pour vous aider à atteindre l’équilibre parfait entre l’esprit et le corps. Avec un large éventail de programmes, de leçons et plus de 150 poses du yoga classique au yoga urbain, vous serez encadré par un coach qui vous montrera avec précision les exercices étape par étape, en les exécutant avec vous. Détendez-vous dans des environnements à couper le souffle et entièrement personnalisables, choisissez vos programmes préférés ou créez le vôtre et libérez votre esprit avec des exercices de respiration de yoga.

Guacamelee! 2

(DrinkBox Studios)

60% de réduction

15/03/2020, 23:59 heure locale

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

(DrinkBox Studios)

60% de réduction

15/03/2020, 23:59 heure locale

Cities: Skylines – Édition Nintendo Switch

(ParadoxInteractive)

75% de réduction

24/03/2020, 23:59 heure locale

Cave Story +

(Nicalis)

50% de réduction

24/03/2020, 23:59 heure locale

Monster Hunter Generations Ultimate

(CAPCOM Europe)

50% de réduction

26/03/2020, 23:59 heure locale

Astérix et Obélix XXL3: le menhir de cristal

(Microids)

25% de réduction

25/03/2020, 23:59 heure locale

Astebreed

(PLAYISME)

50% de réduction

25/03/2020, 23:59 heure locale

