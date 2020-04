Téléchargement Nintendo: 16 avril (Amérique du Nord)

La dernière mise à jour du téléchargement Nintendo pour l’Amérique du Nord est arrivée et apporte de nouveaux jeux à gogo sur l’eShop de votre région. Comme toujours, assurez-vous de laisser tomber un vote dans notre sondage et de commenter ci-dessous vos choix potentiels pour la semaine. Prendre plaisir!

Changer d’eShop

Shovel Knight: Pelle d’espoir – Profitez de l’aventure autonome originale qui a lancé Shovel Knight dans sa quête pour découvrir le vrai sens de la justice à la pelle. Shovel Knight: Shovel of Hope est un jeu d’action-aventure classique et complet avec un gameplay impressionnant, des personnages mémorables et une esthétique rétro 8 bits. C’est un mélange chaud de nouveaux et d’anciens! Vous incarnez le Shovel Knight éponyme, un petit guerrier avec une énorme quête. Shovel Knight est venu sur cette terre avec deux objectifs: vaincre la méchante enchanteresse et rechercher sa bien-aimée perdue.

Daters ultérieurs (Bloom Digital, Aujourd’hui, 7,99 $) Vous êtes le plus récent résident de la communauté de retraite Ye OLDE, où vous rencontrerez un groupe de personnes âgées sexy qui meurent toutes (pas littéralement) de vous rencontrer. C’est un peu comme un camp d’été, mais avec des chaussures orthopédiques, des clubs de bridge et plus de gelée.

Arcade Archives PLUS ALPHA – PLUS ALPHA est un jeu de tir sorti par JALECO en 1989. Pour sauver les 7 royaumes de la tyrannie, les filles guerrières SELIA et RUMY se sont embarquées dans leurs chasseurs. Chacun des 3 types de navires de chasse a ses propres attaques uniques, vous pouvez donc basculer entre eux pendant que vous combattez avec style

Un repli (Lightning Rod, ven 17 avril, 19,99 $) Lightning Rod Games présente A Fold Apart: un jeu de puzzle primé qui explore les montagnes russes émotionnelles d’une relation à longue distance – dans un monde de papier pliant! Comprend: – Une histoire vraie et réaliste d’une relation à longue distance.

Billion Road (Acttil, Today, 39,99 $) L’objectif principal de Billion Road est assez simple: voyager à travers le Japon et gagner plus d’argent que quiconque. Vous gagnez de l’argent en atterrissant sur des places de propriété avec des opportunités d’investissement, comme un restaurant de sushi à Ginza ou un magasin de produits d’animation à Akihabara.

Hommes aveugles (Ratalaika Games, ven 17 avril, 4,99 $) En tant que neveu d’un super-méchant à la retraite, il n’y a rien de plus que Keegan veut que de devenir lui-même – et quelle meilleure façon que de rejoindre la League of Evil? Il lui suffit de commettre un délit pour compléter sa demande.

Can Androids Pray: bleu (aPriori Digital, Aujourd’hui, 6,99 $) Une courte histoire digne de Bradbury et Asimov; avec un script net, des visuels magnifiquement sombres et une bande sonore qui relie le tout. Jouer à ce jeu. Embrassez ensuite quelqu’un que vous aimez. Dieu ou pas, la mort nous fournit une couverture chaude pour nous endormir. Peu importe si les androïdes peuvent prier, car leur récompense sera la même que la nôtre: laisser derrière nous les troubles de notre monde pour le long sommeil.

Car Trader Simulator (Ultimate Games, lun 20 avril, 8,99 $) Car Trader Simulator est divisé en quatre segments principaux. Le premier offre pour des voitures endommagées aux enchères (il y a environ 10 000 véhicules différents disponibles) afin d’obtenir les meilleurs modèles au prix le plus bas possible. Ensuite, le joueur doit décider si et dans quelle mesure investir dans les réparations du véhicule acheté. Il leur appartient ensuite de faire la publicité du produit (sans nécessairement avoir à décrire son état technique réel) et de le vendre au client au prix le plus élevé possible.

Crash’n the Boys Street Challenge (Aujourd’hui, 4,99 $) Venant de la ville de Springhill, Crash et ses amis ont choisi de relever le défi sportif de Todd, mais pour les 5 équipes inscrites, les essais ne sont pas vos disciplines sportives habituelles. Le saut à la perche est utilisé pour sauter entre les toits des bâtiments, le golf se joue avec un marteau lanceur, le 400m haies permet à vos adversaires de tout gêner davantage vos performances!

Double Dragon (Arc System Works) Afin de sauver votre petite amie “Marian”, utilisez votre style de combat légendaire “Sosetsuken” pour vous frayer un chemin à travers les voyous de la rue! Faites bon usage des nouvelles techniques que vous débloquerez à mesure que vous monterez de niveau et sauvez Marian.

Double Dragon Ⅱ: La vengeance (Arc System Works, Today, 4,99 $) Les frères Lee sont de retour pour venger la mort de Marian aux mains des Shadow Warriors! Frayez-vous un chemin à travers les gangs de rue, les ninjas, les combattants mutants géants ainsi que les plafonds à pointes et les mechas aux griffes acérées, en utilisant le “Hyper uppercut” ou le “Coup de genou volant” nouvellement acquis!

Double Dragon Ⅲ: Les Pierres Sacrées (Arc System Works, Today, 4,99 $) Le troisième épisode et le plus célèbre de la série. Voyagez à travers le monde à la recherche de Marian et de la pierre de Rosette, car les deux ont disparu! Cette fois, non seulement Billy et Jimmy sont jouables, car les puissants adversaires que vous battez peuvent rallier votre cause et devenir jouables!

Finding Teddy 2: Definitive Edition (Storybird, Today, 9,99 $) Une petite fille entre dans un portail vers un monde de fantaisie appelé Exidus tentant de sauver son ami en peluche préféré… Dans Exidus, le roi Tarant règne sur son royaume avec l’amour de ses sujets. Mais cette harmonie crée l’envie et la haine chez les sujets les plus malveillants.

Freakout: Calamity TV Show (JanduSoft, ven 17 avril, 9,99 $) Freakout: Calamity TV Show est un jeu de tir juteux Top-Down-Dual-Stick-Shooter inspiré des jeux d’arcade de la vieille école et des jeux de tir Die & Retry plus récents. Dans une dystopie perturbée remplie de mutants et de machines à tuer, vous êtes la star d’une émission de télé-réalité qui pourrait devenir un peu trop réelle.

Galaxy Warfighter (JoyBits, Today, 6,99 $) Prenant ses racines dans les jeux classiques du genre shoot’em up, Galaxy Warfighter transmet les vieilles idées d’une manière nouvelle. En pilotant votre vaisseau de chasse, vous devez combattre des hordes d’ennemis avec des stratégies et des plans d’attaque imprévisibles.

L’aide viendra demain (Klabater, mar 21 avril, 19,99 $) Le jeu se concentre sur la survie des personnages: répondre à leurs besoins, rassembler des ressources, agrandir le camp, explorer les environs. Pour gagner, le joueur doit apprendre la personnalité des personnages et établir des relations entre eux, atténuer les conflits et prendre soin du moral. Gérez des ressources rares et restez en vie dans le désert glacial de la Sibérie avant l’arrivée des secours.

Hyper Jam (Bit Dragon, ven 17 avril, 14,99 $) Hyper Jam est un nouveau bagarreur d’arène avec un système de rédaction d’avantages dynamiques qui rend chaque match différent du dernier. La fusion percutante d’armes mortelles, d’avantages empilables, de combats furieux et d’une bande-son de synthwave tueur fait d’Hyper Jam une expérience multijoueur qui vous fera revenir pour plus.

Indie Gems Bundle – Édition Nonograms (Plug In Digital, Aujourd’hui, 16,99 $) Piczle Cross Adventure prend le puzzle logique nonogramme classique et le transforme en quelque chose de jamais connu dans le genre: une aventure graphique 2D de style RPG basée sur l’histoire! Suivez nos héros Score-chan, Gig et le professeur Matrix alors qu’ils affrontent leur défi le plus redoutable à ce jour.

ITTA (Armor Studios, mercredi 22 avril, 14,99 $) ITTA est une aventure infernale qui se déroule dans un monde rempli de boss monstrueux. Quand Itta se réveille et se retrouve entourée de sa famille décédée, son seul guide est un esprit étrange qui prend la forme du chat de la famille qui lui offre un revolver brillant pour se protéger.

Kawaii Deathu Desu (eastasiasoft, Aujourd’hui, 4,99 $) Dans Kawaii Deathu Desu, les êtres surnaturels se retrouvent incarnés comme de jolies idoles japonaises! A mi-chemin entre mignonnes et terrifiantes, ces idoles infernales entament une compétition qui couvre le monde avec un objectif singulier; pour décider qui peut revendiquer le trône des enfers.

LastFight (Piranaking, sam.11 avril, 19,99 $) LASTFIGHT ramène les combats 3D 2v2 dans votre salon! Ramassez n’importe quel objet disponible dans l’une des 8 étapes et donnez une leçon à vos adversaires! Jouez en mode multijoueur local, jusqu’à 4 joueurs, ou en mode histoire à un joueur, avec une distribution de 10 personnages inspirés de la bande dessinée LASTMAN. LASTFIGHT est le jeu parfait pour jouer avec des amis sur votre canapé. Chaque niveau a des bonus et des objets spécifiques à lancer sur votre adversaire. Parviendrez-vous à résister à la tentation des ANITRANS de gagner? Lisez notre revue LastFight.

Legends of Amberland: la couronne oubliée (Pineapple Works, lun 20 avril, 19,99 $) La nostalgie frappe avec ce robot de donjon RPG occidental d’inspiration des années 90, dans lequel vous commandez un groupe de sept personnages au maximum! Son système de mouvement basé sur une grille et une rotation à 90 degrés évoque les classiques du genre crawler.

Objets perdus: Golden Island (8Floor Games, Today, 9,99 $) Claire et son équipe sont à nouveau en difficulté. Leur avion a volé dans une terrible tempête et s’est écrasé sur une île inhabitée au milieu de l’océan. Quand ils se sont réveillés, nos héros sont partis à la recherche d’aide. Après avoir erré un moment, Claire a trouvé un village des atlantiques et a proposé de les aider à récupérer leur patrie et de donner une leçon au souverain méchant du monde sous-marin.

Faire la guerre (No Gravity Games, Today, 9,99 $) Construisez des structures, commandez des armées et déployez des armes de destruction massive.

MetaChampions (Octoberox Interactive, jeu. 2 avril) MetaChampions est un jeu de stratégie au tour par tour. Découvrez le jeu de combat automatique classique sur Nintendo Switch! C’est le meilleur combattant stratégique! Une stratégie est la clé, mais la chance joue également un rôle! Créez votre formation d’élite à partir d’une liste de plus de 45 héros et soyez le meilleur joueur dans des matchs en ligne à 8 joueurs.

OMG Police – Car Chase TV Simulator (RedDeerGames, lun 20 avril, 4,99 $) Il s’agit d’un jeu d’action où vous vous enfuyez de la police tout en faisant partie des nouvelles de Chase TV. Choisissez l’un des deux endroits les plus puissants: Los Angeles et la base militaire Area 51 au Nevada (attention aux OVNIS). Votre tâche est de survivre le plus longtemps possible et, en vous évadant, vous pouvez collecter des centaines de milliers de dollars, dispersés dans différents endroits.

Aventure Piczle Cross (Plug In Digital, Aujourd’hui, 9,99 $) Piczle Cross Adventure prend le puzzle logique nonogramme classique et le transforme en quelque chose de jamais connu dans le genre: une aventure graphique 2D de style RPG basée sur l’histoire! Suivez nos héros Score-chan, Gig et le professeur Matrix alors qu’ils affrontent leur défi le plus redoutable à ce jour.

Purrs In Heaven (EnjoyUp Games, ven 17 avril, 6,99 $) Heureusement, elle a la chance de reprendre vie. Aidez le chaton à passer tous les tests et à vaincre les gardiens, gardiens des 3 morceaux de son âme. tu relèves le défi?

Renégat (Arc System Works) Introduction Soyez le seul à faire mordre la poussière à tous ces gangs de rue sans loi! Pour préserver la paix dans la ville, MK prend position contre les gangs de rue! Le jeu d’action incroyable est de retour à la vie et vous ne croiriez pas qu’il s’agit d’une action 8 bits.

River City Ransom (Arc System Works, Today, 4,99 $) Incarnez Alex et Ryan et traversez River City pour combattre les gangs de rue et sauver votre petite amie des mains d’un méchant nommé “Slick”. Améliorez votre expérience de combat en renforçant vos personnages dans les magasins de River City, en ramassant des objets pour des bonus et en utilisant les poubelles et les tuyaux que vous trouverez dans ses rues. Venez profiter du gameplay original de River City Ransom, qui fait encore l’éloge de nos jours!

Rover Wars (Sakari, ven.17 avril, 9,99 $) Si vous êtes à la recherche d’un cocktail décontracté mais épicé d’action et de stratégie, mais ne prévoyez pas de passer des heures à apprendre à jouer, alors Rover Wars pourrait bien être votre truc. Vous sautez directement dans l’action avec votre petit Rover pour commencer à construire des usines et à blesser les unités ennemies.

Sauvegardez vos noix (Triple Scale Games, Today, 14,99 $) Des écureuils astucieux organisent un tournoi pour défier d’autres animaux dans une compétition basée sur la physique pour les âges. Faites des jeux audacieux aux côtés de vos coéquipiers, attrapez des power-ups et affrontez vos adversaires pour voler leurs noix dans ce jeu de société sauvage multijoueur!

Ombres (Ultimate Games, lun 20 avril, 7,99 $) Dans Shadows, vous prenez le contrôle d’une personne qui vient d’arriver à l’hôtel. Lorsque vous quittez votre chambre, vous réalisez rapidement que quelque chose ne va vraiment pas. Vous devez vaincre vos peurs et découvrir la vérité cachée dans l’ombre.

Lot de gros sucre tué / Valfaris (Aujourd’hui, 39,99 $) Découvrez deux des jeux les plus métalliques jamais créés dans ce double pack gore-trempé de Big Sugar et du développeur Steel Mantis. Ce pack contient le hit culte Slain: Back From Hell et le Valfaris acclamé par la critique. Slain: Back From Hell: un jeu de combat d’arcade inspiré du heavy metal avec de superbes visuels pixel art, un gameplay old-school difficile et une bande-son brutale.

Tireur d’élite (Sabec, Aujourd’hui, 9,99 $) Prenez votre fusil de sniper et votre pistolet silencieux et tuez tous les soldats envahisseurs de l’île! Sniper est un jeu de tir tactique à la première personne où le but du jeu est de tuer tous les soldats envahisseurs sans être vu et tué, il est donc crucial d’être furtif pour réussir.

Super Dodge Ball (Arc System Works) La Super Dodge Ball intacte et originale pour NES et sa version de qualité supérieure sont maintenant disponibles! Ce n’est pas votre ballon d’esquive habituel, vous ne pouvez pas simplement éliminer toute l’équipe en les frappant avec le ballon; vous devrez réduire les HP de l’équipe adverse à zéro pour gagner la partie! Incarnez la nouvelle équipe américaine et relevez le défi mondial!

Super Pixel Racers (H2 Interactive, Today, 14,99 $) Le jeu vous permet de sauter directement dans le siège du conducteur, mais des fonctionnalités avancées permettent aux joueurs de personnaliser encore plus leur expérience de course. Vos gains vous permettent d’acheter de nouvelles voitures de qualité de conduite individuelle et des plans de mise à niveau, d’un F500 pixélisé à votre propre Lancer Evolution 16 bits. Au fur et à mesure que le jeu progresse, découvrez quelle voiture convient le mieux aux différentes disciplines et à vous-même.

TaniNani (WhyKev, mercredi 22 avril, 4,99 $) TaniNani est un jeu de puzzle où vous déplacez des parties du niveau pour aider les personnages à trouver le cristal et les uns aux autres. Explorez une expérience de puzzle unique à votre rythme, testez votre cerveau avec des défis facultatifs et déverrouillez des tenues mignonnes pour Tani et Nani.

Le recueil de cas d’Arkady Smith (Wobbly Tooth) Un jeu d’enquête en monde ouvert se déroulant dans une ville futuriste. Incarnez Arkady Smith, le célèbre enquêteur. Explorez la vaste ville, recherchez des indices cachés, résolvez des énigmes diaboliques et parlez à des suspects insaisissables. Pouvez-vous découvrir le mystère de chaque crime?

Le renard m’attend (Cosen, Aujourd’hui, 44,99 $) J’étais dans une stupeur, donc je ne savais pas où j’étais, et je ne me souvenais plus qui j’étais. Il y avait une cloche sur une branche de bambou qui sonnait alors qu’elle se balançait dans le vent. Tout en étant charmé par elle, j’ai pris cette cloche quelque peu étrange et je l’ai suspendue à mon cou.

Theme Park Simulator (Éditions BLG, ven 17 avril, 14,99 $) Aimez-vous les parcs à thème? Profitez d’une expérience de simulateur 100% pure.

ZHED (Ground Control Studios, Today, 3,25 $) ZHED est un jeu de puzzle classique instantané. Basé sur un simple mécanisme, il s’appuie sur des puzzles de plus en plus complexes qui vous mettent au défi à un niveau que vous n’imaginez pas. Pas de minuteries, pas d’horloges, pas d’étoiles et pas de trucs, juste de purs puzzles pour votre plaisir. C’est le casse-tête parfait qui vous permet d’entraîner la concentration, la concentration et la mémoire.

Magicolors – Vous êtes un sorcier qui, pour se perfectionner dans l’art de la magie, commence un voyage difficile. En utilisant la puissance de votre personnel et la capacité de résoudre des énigmes, vous acquerrez l’énergie de cristaux rares et débloquerez de puissants sorts. Êtes-vous prêt pour ce voyage?

tandis que True: learn () – Vous êtes un spécialiste de l’apprentissage automatique qui crée des réseaux de neurones, mais votre chat semble être meilleur dans ce domaine. Maintenant, vous devez résoudre des énigmes pour construire un système de traduction chat-à-humain (qui sait de quoi d’autre ce chat est capable!). Gagnez une fortune, achetez des tenues de chat kickass et découvrez comment l’apprentissage automatique fonctionne vraiment!

AFL Evolution 2

Voilà donc votre lot pour le téléchargement Nintendo nord-américain de cette semaine.

