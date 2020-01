Téléchargement Nintendo: 16 janvier (Amérique du Nord)

La dernière mise à jour du téléchargement Nintendo pour l’Amérique du Nord est arrivée et apporte de nouveaux jeux à gogo sur l’eShop de votre région. Comme toujours, assurez-vous de laisser tomber un vote dans notre sondage et de commenter ci-dessous vos choix potentiels pour la semaine. Prendre plaisir!

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore (Nintendo, ven 17 janvier, 59,99 $) Les mondes de la série Fire Emblem ™ et des jeux Atlus se sont à nouveau croisés et le résultat arrive sur la console Nintendo Switch ™. Un mal interdimensionnel a envahi Tokyo de nos jours, entraînant ce barrage fantastique de musique, de style et, oui, de danger. Alors, riposte! Battez-vous à travers des donjons pour dynamiser votre stratégie et décimer vos ennemis de manière créative… avant que tout espoir ne devienne noir. Vous et les étoiles montantes que vous appelez amis devrez faire appel à votre propre pouvoir créatif – manifesté sous la forme de personnages emblématiques de Fire Emblem – pour mener une guerre secrète contre les esprits voyous qui se nourrissent de créativité. Chaque rencontre vous plongera dans de profondes batailles au tour par tour qui mêlent le combat des Fire Emblem et Atlus RPG en une seule harmonie brutale. Fusionner des objets pour fabriquer des armes; puis jouez sur vos points forts et écrasez vos ennemis. Lisez notre critique de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore.

Pack de flipper aventure (SuperPowerUpGames, ven 17 janvier, 8,99 $) Profitez de 3 jeux en un avec la reproduction parfaite de vrais flippers, avec toutes sortes de détails graphiques et de sons. Découvrez tous les secrets, dans ces jeux passionnants, dragons, pirates et créatures mythologiques vous attendent. Remplissez toutes les missions et devenez le numéro 1 dans le monde ou le meilleur parmi vos amis, affichant votre meilleur score sur le classement en ligne.

Anime Studio Story (Kairosoft, Aujourd’hui, 14,00 $) Produisez votre propre anime à succès avec un personnage de votre création! Sélectionnez un visage, un corps et hop! Votre héros terminé peut alors exploser sur la scène de votre émission, impressionnant les observateurs de régner sur le classement! Les catégories incluent «Dateability», «Populaire auprès des enfants» et plus encore! En tant qu’animestro, vous seul pouvez apporter un statut à votre studio! En parlant de votre studio, équipez-le d’une bibliothèque, d’une salle de capture de mouvement et même d’un théâtre! Éduquez votre personnel à la manière animée pour créer un classique qui fera écho à travers les générations! Prêt à frapper la planche à dessin?

Archives d’arcade EXERION (HAMSTER, jeu. 9 janvier, 7,99 $) “EXERION” est un jeu de tir sorti par JALECO en 1983. Les joueurs doivent affronter la force d’inertie de leur combattant dans un espace pseudo-3D tout en utilisant correctement des armes à double et unique faisceaux pour détruire les entrants. ennemis.

Caveman Chuck (PrimeBit Games, mar 21 janvier, 4,00 $) Caveman Chuck est un jeu de plateforme 2D classique où vous vous battez avec des dinosaures à l’âge de pierre. Vous êtes ramené jusqu’à l’âge de pierre où vous jouez le rôle d’un homme des cavernes brut nommé Chuck. Vous vous rendrez vite compte qu’il partage sa grotte avec sa femme, qui est fortement investie dans la relation, et comme les choses l’ont souvent, elle lui crie dessus assez fréquemment. Un jour, la femme de Chuck est kidnappée par un ptérodactyle pour le plus grand plaisir de Chuck. Il est plutôt content au début mais finit par avoir faim et en vient rapidement à apprécier les compétences culinaires de sa femme. Il entreprend de libérer sa femme.

Cas curieux (OnSkull Development, mar 14 janvier, 4,99 $) 3 chapitres Le jeu se compose de 3 chapitres, chaque chapitre se déverrouille à la fin du précédent. Une fois qu’un chapitre est déverrouillé, les joueurs peuvent y accéder pour continuer là où ils s’étaient arrêtés. Histoire Un scientifique a disparu, après avoir affirmé avoir fait une découverte révolutionnaire! Disparu d’un bureau verrouillé avec une seule sortie, cette affaire extraordinaire attire immédiatement l’attention du détective Moore. Légende des temps modernes, le détective Thomas Moore a résolu plus de cas qu’on ne peut en compter, où d’autres se retrouvent dans des impasses, il se met au travail.

Doggie Ninja The Burning Strikers (Toydea, Aujourd’hui, 8,00 $) “Doggie Ninja The Burning Strikers” est un jeu de football qui peut être joué par un maximum de 4 joueurs. Peu importe où, quand et avec qui vous êtes, vous pouvez profiter de ce jeu de société. Profitons de cette bataille!

Dreamwalker: ne vous endormez jamais (Artifex Mundi, Aujourd’hui, 14,99 $) Dans une petite ville touristique, une jeune fille, la fille du maire de la ville, tombe dans le coma en raison d’un accident. L’impuissance des médecins locaux oblige Mme Mayor à demander l’aide d’un psychiatre qui, selon les rumeurs, possède une capacité unique à traverser les rêves des gens – un Dreamwalker.

Tir de donjon (Starsign, mar 14 janvier, 4,99 $) Le joueur peut obtenir diverses armes à l’intérieur du donjon. Utilisez plusieurs armes et dirigez-vous vers la fin du donjon! Le donjon regorge d’ennemis qui se précipiteront pour attaquer. Lisez les attaques des ennemis et terminez le jeu à votre façon!

Ember (N-Fusion, mar. 21 janvier, 19,99 $) À propos d’Ember Au tout début, il n’y avait pas de soleil et le monde était sombre. Les cieux se sont ouverts et les étoiles sont tombées comme des balises dans le monde noir, et elles étaient connues sous le nom de «braises». Des druides puissants et sages d’une race primordiale, «les Lightbringers», parcouraient la terre à la recherche de cette matière lumineuse. Ils effectuaient un rituel d’éveil pour appeler les «Embers» hors de leur sommeil profond. Soudain, le monde devint brillant et le voile Les Embers étaient l’incarnation de la flamme, de la lumière et de la vie magiques, mais au fur et à mesure que le mot se répandit sur le pouvoir des Embers, ils sont venus pour être chassés et capturés… et ainsi la guerre pour les braises a commencé…

Extreme Trucks Simulator (SC Ovilex Soft, ven 10 janvier, 14,99 $) Aimez-vous Aimez-vous les camions lourds? Essayez le dernier simulateur où vous pouvez sentir ce que c’est que de prendre le contrôle de véhicules extrêmes tels que des pelles de chantier, des tombereaux, des bulldozers, des transporteurs, des grues, des camions à ordures et bien d’autres! Extreme Trucks Simulator propose de nombreux scénarios: routes de campagne, mine de carrière, déserts, montagnes, villes etc…

Jurassic Excite (BIG BOYS STUDIO, Aujourd’hui, 5,50 $) Les dinosaures qui vivaient en paix ont commencé à se déchaîner avec le pouvoir de la magie! Avec un marteau magique Aidez les dinosaures! Il suffit de balancer le marteau en direction des dinosaures! Vous pouvez également secouer un marteau avec Joy-Con! Parce que vous pouvez jouer avec eux, défiez vos amis et votre famille sur des scènes difficiles!

Lydia (Nakana.io, ven 17 janvier, 4,00 $) Comment un ménage plein de ressentiment et d’alcool peut affecter une petite fille pleine d’imagination? Comment peut-elle percevoir la dynamique familiale tordue et manipulatrice? Grandissez avec Lydia et essayez de comprendre les sentiments, les comportements et les événements qui ont façonné les moments critiques de sa vie. Affrontez le monstre avec votre propre sensibilité. Ce jeu dessiné à la main peut être terminé en environ une heure. La musique émotionnelle a été composée par le célèbre compositeur de films Juhana Lehtiniemi. Les problèmes reflétés dans cette histoire se produisent malheureusement dans la vie quotidienne des vraies personnes. Vous pouvez apporter votre aide en faisant un don à une organisation à but non lucratif solidaire via le DLC #LydiaDonation.

Maitetsu: Pure Station (Ent. CIRCLE., Aujourd’hui, 34,99 $) Il est retourné dans sa ville natale pour le sauver de la pollution potentielle de l’eau qui se produirait s’ils acceptaient la proposition de construire une usine d’aéronefs à proximité. Il a réveillé le RailRoad Hachiroku par accident et est devenu son propriétaire. À différentes fins, ils ont accepté de l’aider à retrouver sa locomotive perdue, avec l’aide de sa demi-soeur Hibiki, du maire de la ville et chef des chemins de fer locaux, Paulette et d’autres.

Force de défense planétaire (Blue Sunset Games, mer 15 janvier, 4,99 $) Tenez-vous prêt, engagez toutes vos défenses, choisissez une arme et attendez l’arrivée des extraterrestres. Dans le cadre d’une Force de défense planétaire (PDF), vous êtes chargé de protéger les planètes dans ce mélange unique de jeu de tir à double bâton, de défense de tour et de constructeur de ville. Déplacez-vous entre la planète et la sphère de défense pendant l’assaut pour gérer les deux tours au sommet et l’économie sur la planète. Défendez-vous contre de nombreux types de monstres et d’énormes boss. Planetary Defence Force est une belle expérience visuelle avec beaucoup de balles, de couleurs, d’explosions, de lasers et de chaos. Devenez un défenseur ultime.

Psikyo Shooting Stars Alpha (NIS America, mar 21 janvier, 39,99 $) STRIKERS 1945, STRIKERS 1945 II, STRIKERS 1945 III, SOL DIVIDE, Dragon Blaze et ZERO GUNNER 2 combinent leurs forces dans une collection d’arcade! Ramenez l’arcade à la maison en passant à travers ces tireurs verticalement dans le mode «TATE» populaire pour une expérience de shoot-’em-up ultime!

Arc rouge (Ratalaika Games, ven 17 janvier, 4,99 $) Red Bow est un jeu d’aventure effrayant de haut en bas qui met les joueurs dans le rôle de Roh, une jeune fille qui se retrouve piégée dans un cauchemar bizarre rempli de monstres effrayants! Roh se retrouve piégée dans un étrange monde de cauchemar sombre. Aidez-la à comprendre quel rôle elle joue en explorant des environnements effrayants. Résolvez des énigmes et trouvez des secrets cachés dans votre aventure. Les articles que vous trouverez en cours de route décideront de la fin que vous obtiendrez!

Des robots attaqués! (Dmytro Derybas, mar 14 janvier, 5,99 $) Tirez sur les robots en utilisant votre arc! Résolvez des énigmes, combattez avec les boss, utilisez une variété d’outils et de pièges pour détruire les robots. Caractéristiques principales: Jouez en mode “détecteur de mouvement” pour viser à l’aide du gyroscope et d’un seul Joy-Con ™. Détruisez l’ennemi en utilisant des flèches et des mécanismes. Utilisez une variété d’appareils, activez les boutons, les portails et les pièges, ainsi que de nombreuses autres choses intéressantes. Utilisez différents types de flèches. Choisissez entre une flèche simple, lourde, ardente et explosive. 100 niveaux et 10 saisons de jeu.

Chasseur Sea King (Cosen, jeu 9 janvier, 9,99 $) Sea King Hunter est un jeu de tir d’action marin à écran fixe. Les joueurs affronteront d’énormes monstres marins qui sévissent à divers endroits, gagnent des récompenses, obtiennent une armure spéciale avec les récompenses qu’ils ont et affrontent des UMA (Unidentified Mysterious Animals) encore plus forts.

Seek Hearts (KEMCO, Today, 14,99 $) Avec des questions tourbillonnant dans son esprit sur la raison pour laquelle il a été créé et par qui, Izen se lance dans un voyage pour découvrir ses origines. Cependant, alors que lui et ses compagnons cherchent des réponses à ce mystère, ils ne remarquent pas une ombre qui se lève sur eux avec l’intention de les arrêter dans leur élan. . . Améliorez les capacités d’Izen avec des parties de bras / jambes, des noyaux et des jetons, et activez la commande d’armement et combattez avec le soutien des fées! Ajoutez un peu de piment à la vie avec des titres et profitez de l’arrangement gratuit de la vitesse de combat et des taux de rencontre! Obtenez des articles faciles des fées qui se cachent en bas! Des tonnes de contenu supplémentaire, dont une arène de combat et bien plus, attendent toujours!

Soi (indienova, Aujourd’hui, 6,99 $) SELF est un jeu d’aventure basé sur du texte à suspense kafkaïen avec simulation et mécanique de puzzle. Mon père disparaît, mais moi seul le sais. Personne d’autre ne le remarque, y compris ma mère, même après que je leur ai parlé directement de mon père. Je dois partir en voyage pour le retrouver, tout seul. Dans ce jeu, les frontières entre le rêve, la réalité, la mémoire et la vérité sont toutes diffuses. Vous y rencontrerez de nombreux puzzles et défis. Vous devez faire des choix qui vous conduisent à des fins très différentes. Vous rassemblerez les indices et les pistes que vous avez collectés ensemble pour une histoire complète. Mais pourriez-vous saisir l’opportunité de trouver votre SOI dans ce voyage introspectif?

So Many Me: Extended Edition (Starcaster Games, ven 17 janvier, 14,99 $) Filo est Filo, unique en son genre, pensa-t-il en se réveillant de son sommeil paisible et en mangeant la vie pour une quête d’une grande importance. Ce qu’il ne se soucie pas vraiment des détails, alors il le fait. Son voyage commence cependant dans une fontaine magique qui divise l’essence de Filo en des centaines de clones chacun façonné par une partie individuelle de sa personnalité qui s’appelle Moi. Cependant, ils font tous partie de lui, ils sont donc obligés de bouger quand il le fait.

Football, tactique et gloire (Toplitz Productions, mer 22 janvier, 39,99 $) Soccer, Tactics & Glory est un jeu de stratégie dans le monde du football. Soccer, Tactics & Glory réinvente les bases du genre de la gestion du football, le rendant attrayant pour tout le monde, pas seulement pour les aficionados de la gestion du football les plus hardcore. Le jeu ignore les parties ennuyeuses des jeux de gestion de football – toutes ces tables sans fin, ces chiffres, cette routine et cette microgestion. Mais il est suffisamment profond pour garder les joueurs absorbés pendant des centaines d’heures. Si vous aimez le gameplay au tour par tour, la stratégie ou les jeux de magnats, vous adorerez Soccer, Tactics & Glory.

Désolé, James (Nestor Yavorskyy, aujourd’hui, 4,99 $) Vous êtes James Garner, ingénieur en sécurité chez Mantis Corp., une entreprise technologique de pointe dans le domaine de l’armement. Vous avez la tâche habituelle de décrypter les fichiers de l’entreprise. Il est inhabituel que ces fichiers contiennent un chat bizarre. Les choses deviennent plus étranges lorsque vous réalisez que votre travail consiste à «pirater une histoire d’amour». «Pourquoi est-ce si important pour Mantis? Que peut-on cacher dans la conversation de quelqu’un? Que risquez-vous de découvrir la vérité? Désolé, James est un jeu de puzzle basé sur une histoire non linéaire qui prend une mesure inhabituelle dans la narration.

Spider Solitaire F (Flyhigh Works, ven 17 janvier, 5,00 $) Spider Solitaire est l’un des jeux de solitaire les plus populaires au monde! Si vous êtes un grand fan de Spider Solitaire, Klondike solitaire, FreeCell Solitaire ou d’autres jeux de cartes, vous allez adorer ce jeu spectaculaire et très poli! Modifiez l’apparence du jeu selon vos goûts. Progressez dans le jeu pour débloquer des jeux de cartes et des arrière-plans uniques. Personnalisez votre Solitare pour le rendre unique et exclusif. Des animations et un gameplay époustouflants conçus pour un divertissement sans fin dans la paume de votre main.

Super Crush KO (Vertex Pop, Aujourd’hui, 14,99 $) Super Crush KO est un bagarreur au rythme rapide situé dans une ville dynamique et proche de l’avenir. Fermez votre veste néon préférée et frayez-vous un chemin à travers des essaims de robots mortels pour sauver votre chaton kidnappé et, pendant que vous y êtes, sauvez l’humanité d’une apocalypse de l’IA.

Vers la Lune (X.D. Network, Today, 11,99 $) Le Dr Rosalene et le Dr Watts ont des emplois particuliers: ils donnent aux gens une autre chance de vivre, depuis le tout début. . . mais seulement dans la tête de leurs patients. En raison de la gravité de l’opération, la nouvelle vie devient la dernière chose dont les patients se souviennent avant de reprendre leur dernier souffle. Ainsi, l’opération n’est faite qu’aux personnes sur leurs lits de mort, pour accomplir ce qu’elles souhaitent avoir fait de leur vie, mais ce n’est pas le cas. Cette histoire particulière suit leur tentative de réaliser le rêve d’un vieil homme, Johnny. À chaque pas en arrière dans le temps, un nouveau fragment du passé de Johnny est révélé. Alors que les deux médecins rassemblent les événements perplexes qui ont duré toute une vie, ils cherchent à savoir pourquoi le frêle vieil homme a choisi son souhait de mourir pour être ce qu’il est. Et le dernier souhait de Johnny est, bien sûr. . . aller sur la lune.

La gare (The Station Game, mar.14 janvier, 9,99 $) La Station est un mystère de science-fiction à la première personne situé sur une station spatiale envoyée pour étudier une civilisation extraterrestre sensible. En assumant le rôle d’un spécialiste de la reconnaissance, les joueurs doivent percer un mystère qui décidera du sort de deux civilisations.

Sorcière et héros 2 (Aujourd’hui, 4,99 $) À chaque étape, votre objectif est simple: éliminer les ennemis. Vous pouvez mener le combat avec le héros et agir comme un bouclier, tandis que la sorcière est physiquement faible mais capable d’utiliser une magie puissante. Ce n’est qu’en combinant les capacités des deux personnages que vous réussirez. Finalement, vous gagnez un pouvoir magique «one-shot» pour inverser le cours des batailles les plus difficiles! Continuez l’aventure qui a commencé dans Witch & Hero et essayez de conquérir le Seigneur des démons!

Small World Z (In-D Gaming, 9 janvier, 5,99 $) Le monde est infesté par l’armée des morts-vivants de The Underworld. En tant que survivant, vous devez vous débrouiller seul. Trouvez des armes, volez des vêtements, gagnez de l’argent et récupérez d’autres équipements de survie utiles. Recrutez d’autres survivants dans votre groupe et ils vous aideront dans votre voyage, ou en tueront d’autres pour voler leurs affaires. Vous avez une chance de vaincre les quatre boss morts-vivants et de vous rendre dans le monde souterrain où le sort du monde est entre vos mains.

Regina et Mac (Diplodocus Games, Today, 9,99 $) Rejoignez l’ara Regina et le tyrannosaurus Mac dans leur aventure alors qu’ils tentent de s’échapper d’un laboratoire de recherche sans vie. La seule issue? Pour trouver les disquettes dorées sur lesquelles la mémoire du système informatique du laboratoire U64 est stockée afin d’aider le duo à trouver une sortie. Regina & Mac est un jeu de plateforme 3D qui s’inscrit dans la tradition des classiques de la fin des années 90 et offre un défi équitable, même pour les amateurs de genre.

