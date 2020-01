Téléchargement Nintendo: 16 janvier (Europe)

La dernière mise à jour de téléchargement de Nintendo pour l’Europe est arrivée et apporte de nouveaux jeux à gogo sur l’eShop de votre région. Comme toujours, assurez-vous de laisser tomber un vote dans notre sondage et de commenter ci-dessous vos choix potentiels pour la semaine. Prendre plaisir!

Switch Retail – Nouveautés

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore (Nintendo, 17 janvier, 49,99 £ / 59,99 €) – Une fois, il y avait un groupe de jeunes qui n’avaient aucune idée des pouvoirs impressionnants qu’ils possédaient. Pendant ce temps, dans une autre dimension, une collection de héros avait perdu tout sens et tout sens d’eux-mêmes. Maintenant, tout est sur le point de changer… Dans Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, les stars en herbe de la scène et de l’écran de Tokyo font équipe avec des guerriers légendaires du monde de Fire Emblem contre les forces des ténèbres. – Lisez notre critique de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Switch eShop – Nouvelles versions

Vers la Lune (X.D. Network, 16 janvier, 8,63 £ / 9,59 €) – Le Dr Rosalene et le Dr Watts ont des emplois particuliers: ils donnent aux gens une autre chance de vivre, depuis le tout début… mais seulement dans la tête de leurs patients. En raison de la gravité de l’opération, la nouvelle vie devient la dernière chose dont les patients se souviennent avant de reprendre leur dernier souffle. Ainsi, l’opération n’est faite qu’aux personnes sur leurs lits de mort, pour accomplir ce qu’elles souhaitent avoir fait de leur vie, mais ce n’est pas le cas. Cette histoire particulière suit leur tentative de réaliser le rêve d’un vieil homme, Johnny. À chaque pas en arrière dans le temps, un nouveau fragment du passé de Johnny est révélé. Alors que les deux médecins rassemblent les événements perplexes qui ont duré toute une vie, ils cherchent à savoir pourquoi le frêle vieil homme a choisi son souhait de mourir pour être ce qu’il est. Et le dernier souhait de Johnny est, bien sûr … d’aller sur la lune.

Jump Gunners (BoomBox, 13 janvier, 8,99 £ / 9,99 €) – Prise en charge solo et multijoueur (jeu en canapé) Comprend plus de 80 niveaux d’action insensée avec plusieurs thèmes, un terrain entièrement destructible et un contenu de niveau procédural 20+ par-dessus les armes supérieures, y compris les fusils, les lance-flammes , Lance-roquettes et plus encore! Différents modes de jeu: dernier homme classique debout, match à mort en équipe, capture du drapeau et modes de jeu personnalisés afin que vous puissiez créer le jeu auquel vous voulez jouer! Personnages personnalisables pour que vous puissiez personnaliser votre expérience de jeu

Pack Deluxe Atelier Dusk Trilogy (KOEI TECMO EUROPE, 14 janvier, 73,99 £) – “Atelier Ayesha: L’alchimiste de Dusk DX” “Atelier Escha & Logy: Alchimistes de Dusk Sky DX” “Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX” Les versions DX de ces les titres de la série Dusk sont maintenant disponibles sous la forme d’un ensemble de 3 jeux à prix spécial! Une trilogie de titres sur le thème de l’alchimie de la série “Atelier”, caractéristique de son univers Dusk qui se délabre progressivement et des personnages fascinants qui l’habitent. Avec des dessins de personnages par Hidari, le monde du crépuscule est richement représenté. – Lisez notre critique de l’Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack

Atelier Ayesha: l’alchimiste de Dusk DX (KOEI TECMO EUROPE, 14 janvier, 32,99 £ / 39,99 €) – Lisez notre revue Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX

Atelier Shallie: Alchimistes de la mer du crépuscule DX (KOEI TECMO EUROPE, 14 janvier, 32,99 £ / 39,99 €) – Lisez notre revue Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX

Atelier Escha & Logy: Alchimistes du ciel du crépuscule DX (KOEI TECMO EUROPE, 14 janvier, 32,99 £ / 39,99 €) – Lisez notre revue Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX

Cas curieux (OnSkull Development, 14 janvier, 4,49 £ / 4,99 €) – 3 chapitres Le jeu se compose de 3 chapitres, chaque chapitre se déverrouille à la fin du précédent. Une fois qu’un chapitre est déverrouillé, les joueurs peuvent y accéder pour continuer là où ils s’étaient arrêtés. Histoire Un scientifique a disparu, après avoir affirmé avoir fait une découverte révolutionnaire! Disparu d’un bureau verrouillé avec une seule sortie, cette affaire extraordinaire attire immédiatement l’attention du détective Moore.

Des robots attaqués! (Dmytro Derybas, 14 janvier, 4,99 £ / 5,99 €) – Tirez sur les robots en utilisant votre arc! Résolvez des énigmes, combattez avec les boss, utilisez une variété d’outils et de pièges pour détruire les robots. Caractéristiques principales: Jouez en mode “détecteur de mouvement” pour viser à l’aide du gyroscope et d’un seul Joy-Con ™. Détruisez l’ennemi en utilisant des flèches et des mécanismes. Utilisez une variété d’appareils, activez les boutons, les portails et les pièges, ainsi que de nombreuses autres choses intéressantes.

Squidlit (Squidlit Ink, 14 janvier, 1,39 £ / 1,59 €) – Êtes-vous prêt pour une aventure invertébrée? Avez-vous le courage de vous lancer dans une quête puissante pour le bien des tas de calamars partout? Si c’est le cas, de nombreuses épreuves vous attendent alors que vous progressez vers la victoire dans les escapades les plus visqueuses! La mécanique est simple! Après avoir sauté, sautez à nouveau pour encrer vers le bas sur les ennemis que vous rencontrez pendant que vous blip et équipez votre joyeux chemin! Pouvez-vous arrêter Skwit Skwot avant qu’il ne soit trop tard?

Super Mega Space Blaster Special Turbo (Bare Knuckle Development, 14 janvier, 3,99 £ / 4,39 €) – Une version moderne du jeu d’arcade rétro (shmup). Super Mega Space Blaster Special Turbo est un jeu de tir spatial addictif et rapide avec des éléments infernaux, des tonnes de déverrouillables et des classements à grimper. L’édition «Turbo» de Super Mega Space Blaster Special est l’édition définitive qui vous offre plus de vaisseaux, plus de modes de jeu, plus de déblocages, plus de défis et plus de plaisir de dynamitage que jamais auparavant. Frayez-vous un chemin à travers 5 modes de jeu uniques, dont 2 nouveaux modes d’édition Turbo.

La gare (The Station Game, 14 janvier, 7,19 £ / 7,99 €) – La Station est un mystère de science-fiction à la première personne situé sur une station spatiale envoyée pour étudier une civilisation extraterrestre sensible. En assumant le rôle d’un spécialiste de la reconnaissance, les joueurs doivent percer un mystère qui décidera du sort de deux civilisations.

Anime Studio Story (Kairosoft, 16 janvier, 11,69 £ / 13,00 €) – Produisez votre propre anime à succès avec un personnage de votre création! Sélectionnez un visage, un corps et hop! Votre héros terminé peut alors exploser sur la scène de votre émission, impressionnant les observateurs de régner sur le classement! Les catégories incluent «Dateability», «Populaire auprès des enfants» et plus encore! En tant qu’animestro, vous seul pouvez apporter un statut à votre studio! En parlant de votre studio, équipez-le d’une bibliothèque, d’une salle de capture de mouvement et même d’un théâtre!

Doggie Ninja The Burning Strikers (toydea, 16 janvier, 5,89 £ / 6,50 €) – “Doggie Ninja The Burning Strikers” est un jeu de football qui peut être joué par un maximum de 4 joueurs. Peu importe où, quand et avec qui vous êtes, vous pouvez profiter de ce jeu de société. Profitons de cette bataille!

Dreamwalker: ne vous endormez jamais (Artifex Mundi, 16 janvier, 3,99 £) – Dans une petite ville touristique, une jeune fille, la fille du maire de la ville, tombe dans le coma suite à un accident. L’impuissance des médecins locaux oblige Mme Mayor à demander l’aide d’un psychiatre qui, selon les rumeurs, possède une capacité unique à traverser les rêves des gens – un Dreamwalker.

SOI (indienova, 16 janvier, 5,12 £ / 5,66 €) – SELF est un jeu d’aventure basé sur du texte à suspense kafkaïen avec simulation et mécanique de puzzle. Mon père disparaît, mais moi seul le sais. Personne d’autre ne le remarque, y compris ma mère, même après que je leur ai parlé directement de mon père. Je dois partir en voyage pour le retrouver, tout seul. Dans ce jeu, les frontières entre le rêve, la réalité, la mémoire et la vérité sont toutes diffuses. Vous y rencontrerez de nombreux puzzles et défis. Vous devez faire des choix qui vous conduisent à des fins très différentes.

Seek Hearts (KEMCO, 16 janvier, 12,14 £ / 13,49 €) – Avec des questions tourbillonnant dans son esprit sur la raison pour laquelle il a été créé et par qui, Izen entreprend un voyage pour découvrir ses origines. Cependant, alors que lui et ses compagnons cherchent des réponses à ce mystère, ils ne remarquent pas une ombre qui se lève sur eux avec l’intention de les arrêter dans leur élan. . . Améliorez les capacités d’Izen avec des parties de bras / jambes, des noyaux et des jetons, et activez la commande d’armement et combattez avec le soutien des fées! Ajoutez un peu de piment à la vie avec des titres et profitez de l’arrangement gratuit de la vitesse de combat et des taux de rencontre! Obtenez des articles faciles des fées qui se cachent en bas! Des tonnes de contenu supplémentaire, dont une arène de combat et bien plus, attendent toujours!

Désolé, James (Nestor Yavorskyy, 16 janvier, 4,49 £ / 4,99 €) – Vous êtes James Garner, ingénieur en sécurité chez Mantis Corp., une entreprise technologique de pointe dans le domaine de l’armement. Vous avez la tâche habituelle de décrypter les fichiers de l’entreprise. Il est inhabituel que ces fichiers contiennent un chat bizarre. Les choses deviennent plus étranges lorsque vous réalisez que votre travail consiste à «pirater une histoire d’amour». «Pourquoi est-ce si important pour Mantis? Que peut-on cacher dans la conversation de quelqu’un? Que risquez-vous de découvrir la vérité? Désolé, James est un jeu de puzzle basé sur une histoire non linéaire qui prend une mesure inhabituelle dans la narration.

Sorcière et héros 2 (Flyhigh Works, 16 janvier, 4,49 £) – À chaque étape, votre objectif est simple: éliminer les ennemis. Vous pouvez mener le combat avec le héros et agir comme un bouclier, tandis que la sorcière est physiquement faible mais capable d’utiliser une magie puissante. Ce n’est qu’en combinant les capacités des deux personnages que vous réussirez. Finalement, vous gagnez un pouvoir magique «one-shot» pour inverser le cours des batailles les plus difficiles! Continuez l’aventure qui a commencé dans Witch & Hero et essayez de conquérir le Seigneur des démons!

Sans évasion (eastasiasoft, 16 janvier, 3,59 £ / 3,99 €) – Without Escape est un hommage aux aventures graphiques à la première personne du début des années 90 avec une histoire interactive racontée à travers un fond pré-rendu et une vidéo en mouvement. Explorez les confins de votre propre maison tout en basculant entre une existence mondaine et un autre monde terrifiant. Êtes-vous prêt à endurer les horreurs qui vous attendent? Caractéristiques: reconnectez-vous avec le passé grâce à l’exploration classique pointer-cliquer. Surmontez des énigmes énigmatiques qui mettront votre esprit à l’épreuve. Plongez-vous dans l’atmosphère oppressante de votre maison avec une bande-son atmosphérique. Découvrez plusieurs fins, secrets et œufs de Pâques. Admirez de beaux arrière-plans – dans votre ancienne maison, qui est devenue un cauchemar infernal.

Pack de flipper aventure (SuperPowerUpGames, 17 janvier, £ 8.09) – Profitez de 3 jeux en un avec la reproduction parfaite de vrais flippers, avec toutes sortes de détails graphiques et de sons. Découvrez tous les secrets, dans ces jeux passionnants, dragons, pirates et créatures mythologiques vous attendent. Remplissez toutes les missions et devenez le numéro 1 dans le monde ou le meilleur parmi vos amis, affichant votre meilleur score sur le classement en ligne. Conception d’arcade. Plus de 8 missions à accomplir pour le jeu! Êtes-vous prêt à relever ces défis?

So Many Me: Extended Edition (Starcaster Games, 17 janvier, 13,49 £) – Filo est Filo, unique en son genre, pensa-t-il en se réveillant de son sommeil paisible et en mangeant la vie pour une quête d’une grande importance. Ce qu’il ne se soucie pas vraiment des détails, alors il le fait. Son voyage commence cependant dans une fontaine magique qui divise l’essence de Filo en des centaines de clones chacun façonné par une partie individuelle de sa personnalité qui s’appelle Moi. Cependant, ils font tous partie de lui, ils sont donc obligés de bouger quand il le fait.

Arc rouge (Ratalaika Games, 17 janvier, 4,99 £) – Red Bow est un jeu d’aventure effrayant de haut en bas qui met les joueurs dans le rôle de Roh, une jeune fille qui se retrouve piégée dans un cauchemar bizarre rempli de monstres effrayants! Roh se retrouve piégée dans un étrange monde de cauchemar sombre. Aidez-la à comprendre quel rôle elle joue en explorant des environnements effrayants. Résolvez des énigmes et trouvez des secrets cachés dans votre aventure. Les articles que vous trouverez en cours de route décideront de la fin que vous obtiendrez! Caractéristiques: Décidez du destin des gens dans le monde du vide Explorez votre environnement pour résoudre des énigmes Rencontrez des monstres effrayants et effrayants Terminaisons multiples Ce jeu dépeint des scènes de mort et de suicide et n’est pas recommandé pour un public plus jeune ou pour ceux qui sont sensibles au sujet.

Maitetsu: Pure Station (CIRCLE Ent., 16 janvier, 31,49 £ / 34,99 €) – Sotetsu avait perdu toute sa famille dans un accident de train et a été adopté dans la maison Migita, qui exploite une brasserie de shochu dans la ville d’Ohitoyo. Il est retourné dans sa ville natale pour le sauver de la pollution potentielle de l’eau qui se produirait s’ils acceptaient la proposition de construire une usine d’aéronefs à proximité.

Where Angels Cry: Tears of the Fallen Édition Collector (Ocean Media, 16 janvier, 17,99 £) – Vous avez une nouvelle mission! Plongez dans l’Europe médiévale du XIIIe siècle en tant que meilleur agent secret du Vatican! Les rumeurs disent que l’inquisiteur Augustin est sorti de son esprit. Il est devenu obsédé par la chasse aux sorcières. Les gens sont terrorisés. Voyagez en Espagne, dans un village isolé de Portonero et mettez fin à cette folie de chasse aux sorcières! Personne n’est en sécurité; personne n’est épargné par les mains tachées de sang de l’inquisiteur. Pouvez-vous être celui qui ramènera la paix et la justice à Portonero et à son peuple?

Édition Collector du Gardien du Cimetière (tinyBuild Games, 17 janvier, 17,99 £)

Lydia (Nakana.io, 17 janvier, 3,50 £)

Arcade Archives Bells & Whistles (HAMSTER, 16 janvier)

Histoires inédites (Devolver Digital, 16 janvier, 8,99 £)

Super Crush KO (Vertex Pop Inc., 16 janvier, 10,43 £)

Spider Solitaire (Baltoro Games, 17 janvier, 4,59 £ / 5,00 €)

Switch eShop – Démos

Démo SpeedRunners (tinyBuild Games) – Dans une ville remplie de super-héros, se rendre aux crimes devient une compétition à part entière. Heureusement, il y a suffisamment de roquettes, de bombes, de grappins, de pointes et d’autres goodies qui traînent – pour rendre la compétition amusante et rapide. Bienvenue sur SpeedRunners. SpeedRunners est un jeu de plateforme compétitif à 4 joueurs avec des grappins, des power-ups et des environnements interactifs. Courez, sautez, tournez-vous, tirez des roquettes, attrapez les gens pour les faire tomber de l’écran.

Démo Cat Quest II (Pqube) – CAT QUEST II est un jeu d’action-RPG 2D en monde ouvert situé dans un royaume fantastique de chats et de chiens. Sous la menace d’une guerre continue entre les chats de Felingard et les chiens qui avancent de l’Empire Lupus, CAT QUEST II raconte la queue de deux rois, réunis contre leur gré, dans un voyage de découverte de pattes pour reconquérir leurs trônes. Jouez à la fois comme un chat et un chien tout en explorant leurs royaumes en solo ou avec un ami! Partez à la recherche d’un monde rempli de magie, de monstres curieux et partez à l’aventure comme jamais auparavant!

Démo SpeedRunners (jeux tinyBuild)

Woodle Tree 2: démo de luxe (ChubbyPixel)

Switch eShop – Pré-commandes

Metro 2033 Redux (Koch Media) – Metro 2033 Redux est la version définitive du classique culte «Metro 2033», disponible pour la première fois sur Nintendo Switch. Les fans du jeu original trouveront le monde unique de Metro transformé avec un éclairage, une physique et des effets météorologiques dynamiques incroyables. Les nouveaux arrivants auront la chance de découvrir l’un des meilleurs tireurs basés sur l’histoire de tous les temps; une aventure épique combinant horreur de survie, exploration, combat tactique et furtivité.

Metro: Last Light Redux (Koch Media) – Metro: Last Light Redux est la version définitive du “Metro: Last Light” acclamé par la critique, disponible pour la première fois sur Nintendo Switch. Les nouveaux arrivants auront la chance de découvrir l’un des meilleurs tireurs basés sur l’histoire de tous les temps; une aventure épique combinant horreur de survie, exploration, combat tactique et furtivité.

Devil May Cry 3 édition spéciale (CAPCOM) – Situé avant les événements du Devil May Cry original, ce classique de l’action voit Dante affronter son frère jumeau, Vergil, qui a l’intention de déverrouiller une porte vers le royaume démoniaque, dont Dante lui-même détient la clé. Avec des styles de combat sélectionnables tels que Swordmaster et Gunslinger, Devil May Cry 3 apporte un niveau de stratégie supplémentaire au gameplay élégant et renommé de la série. Cette édition comprend tout le contenu de l’édition spéciale, y compris la possibilité de jouer en tant que Vergil, et inclut même des fonctionnalités bonus supplémentaires exclusives à la Nintendo Switch.

SpeedRunners (jeux tinyBuild)

HYPERCHARGE Unboxed (Digital Cybercherries, pré-commande à partir du 13 janvier)

Monster Energy Supercross – Le jeu vidéo officiel 3 (Milestone, précommande à partir du 14 janvier)

Caveman Chuck (PrimeBit Games, pré-commande à partir du 14 janvier)

Ciel Fledge: un simulateur d’élevage de filles (Pqube, pré-commande à partir du 14 janvier)

Ember (N-Fusion, pré-commande à partir du 14 janvier)

Il est venu de l’espace et a mangé notre cerveau (JEUX ALL IN!, Précommande à partir du 14 janvier)

Kentucky Route Zero: TV Edition (Annapurna Interactive, pré-commande à partir du 14 janvier)

SpeedRunners: Deluxe Edition (tinyBuild Games, pré-commande à partir du 14 janvier)

Coffee Talk (Toge Productions, pré-commande à partir du 15 janvier)

Music Racer (Parfois vous, pré-commande à partir du 15 janvier)

Willy Jetman: la vengeance d’Astromonkey (BLG-Publishing, précommande à partir du 15 janvier)

Aventures de serpents classiques (Crazysoft, pré-commande à partir du 16 janvier)

SEN: Seven Eight Nine (Tous les 4 jeux, précommande à partir du 16 janvier)

Georifters (Busy Toaster Games, pré-commande à partir du 17 janvier)

Lumini (2Awesome Studio, pré-commande à partir du 17 janvier)

GUERRIERS OROCHI 4 Ultimate (KOEI TECMO EUROPE, pré-commande à partir du 17 janvier)

GUERRIERS OROCHI 4 Ultimate Deluxe Edition (KOEI TECMO EUROPE, pré-commande à partir du 17 janvier)

WARRIORS OROCHI 4: The Ultimate Upgrade Pack Deluxe Edition (KOEI TECMO EUROPE, pré-commande à partir du 17 janvier)

WARRIORS OROCHI 4: Monture bonus `Infernal Black` (HIDDEN) (KOEI TECMO EUROPE, pré-commande à partir du 17 janvier)

WARRIORS OROCHI 4: Costume Bonus pour Gaia (HIDDEN) (KOEI TECMO EUROPE, pré-commande à partir du 17 janvier)

Switch eShop – Offres spéciales

Contenu DLC / Add-On

Nintendo Switch

Mutant Football League: Dynasty Edition – Rasoirs Brawltimore (Rêves numériques)

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout – “Secret Solitary Island” (KOEI TECMO EUROPE)

Atelier Ryza: toujours les ténèbres et la cachette secrète – L’histoire de Klaudia “Atelier Klaudia” (KOEI TECMO EUROPE)

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout – Pack GUST Extra BGM (KOEI TECMO EUROPE)

Pack Défi Snooker 19 (Éditions Ripstone)

Asphalt 9: Legends – High-Gear Pack (Gameloft)

Goonya Fighter – Nouveau style de combat: “Coup spécial: Tire-les Turds !!” (MUTAN)

Goonya Fighter – Nouveau style de bataille: “Bataille d’objets: Flippy Floppy Giants!” (MUTAN)

Seek Hearts – Expérience x3 (KEMCO)

Seek Hearts – Dégâts x2 (KEMCO)

Seek Hearts – No Skill Cost (KEMCO)

Link-a-Pix Deluxe – Petits puzzles 1 (Jeux Lightwood)

Link-a-Pix Deluxe – Grands puzzles 1 (Jeux Lightwood)

Taiko no Tatsujin: Drum’n’Fun! – Pack Donder – Coup de tonnerre – (Bandai Namco Entertainment)

Taiko no Tatsujin: Drum’n’Fun! – Pack d’arrangements du projet Touhou vol.2 (Bandai Namco Entertainment)

WorldNeverland – Elnea Kingdom: Royal Country Wear Set (althi)

Lydia – #LydiaDonation (Nakana.io)

Bee Simulator – Voiceover Pack – Polonais (Bigben Interactive)

Lethal League Blaze – Le maître de la tenue de montagne pour la poussière et les cendres (Reptile d’équipe)

WARRIORS OROCHI 4: le pack de mise à niveau ultime (BONUS) (KOEI TECMO EUROPE)

Dead by Daylight: Leatherface (Comportement interactif)

Dead by Daylight – Le chapitre Saw® (Comportement interactif)

Dead by Daylight: Ghost Face® (Comportement interactif)

Dead by Daylight: Ash vs Evil Dead (Comportement interactif)

Dead by Daylight: DÉCÈS DU FIDÈLE Chapitre (Comportement interactif)

Dead by Daylight: DARKNESS AMONG US Chapter (Comportement interactif)

Dead by Daylight: STRANGER THINGS Chapitre (Comportement interactif)

Dead by Daylight: Chapitre HALLOWEEN® (Comportement interactif)

Voilà donc votre lot pour le téléchargement Nintendo de cette semaine. Allez-y, soyez un sport et votez dans le sondage ci-dessus, et commentez ci-dessous avec vos choix à chaud!

.