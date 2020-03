Téléchargement Nintendo: 19 mars (Amérique du Nord)

La dernière mise à jour du téléchargement Nintendo pour l’Amérique du Nord est arrivée et apporte de nouveaux jeux à gogo sur l’eShop de votre région. Comme toujours, assurez-vous de laisser tomber un vote dans notre sondage et de commenter ci-dessous vos choix potentiels pour la semaine. Prendre plaisir!

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, ven 20 mars, 59,99 $) Dans Animal Crossing: les joueurs de New Horizons embarquent dans un forfait ultra exclusif Nook Inc. Deserted Island Getaway et profitent d’une existence paisible pleine de créativité, de charme et de la liberté de retrousser leurs manches et de faire leur une nouvelle vie quoi qu’ils veuillent être. Les joueurs peuvent collecter des ressources qu’ils peuvent fabriquer dans tout, du confort des créatures aux outils pratiques en installant une propriété qu’ils peuvent décorer librement, à l’intérieur comme à l’extérieur. Lisez notre revue Animal Crossing: New Horizons.

Sortez du Gungeon (Devolver Digital, mar.17 mars, 9,99 $) Exit the Gungeon est un grimpeur de donjon infernal qui suit immédiatement les aventures de l’inadapté «Gungeoneers» et leur voyage pour une absolution personnelle dans Enter the Gungeon. Le Gungeon est devenu un paradoxe et s’effondre! Armés d’une arme en constante évolution, d’un besoin insatiable de piller et du fidèle jet d’esquive, chacun de nos héros doit monter et s’échapper via sa propre route unique d’ascenseurs de plus en plus périlleux.

Raquette Sky (Double Dash Studios, mar.17 mars, 14,99 $) Sky Racket est le premier Shmup Breaker au monde, mélangeant les genres classiques des shoot’em ups et des block breakers! Faites exploser les balles sur les méchants en survolant des mondes fantaisistes remplis de couleurs vives et loufoques! Prenez votre raquette de tennis laser, une écharpe élégante et vos meilleurs amis pour combattre une horde d’ennemis moelleux qui tentent de vous faire exploser.

Doom 64 (id Software, ven 20 mars, 4,99 $) Célébrez le 25e anniversaire de DOOM avec DOOM 64, initialement sorti sur Nintendo 64 en 1997. Prenez le combat en enfer à la maison ou en déplacement avec le retour triomphant de DOOM 64 sur Nintendo Switch! Combattez les démons dans votre croisade pour traquer la mère des démons et arrêter l’invasion de l’enfer. Alors que vous vous battez à travers plus de 30 niveaux remplis d’action, soyez à la recherche d’armes et de secrets améliorés pour vous aider à mettre fin à la menace démoniaque.

Archives d’arcade FORMATION Z (HAMSTER) – ‘FORMATION Z’ est un jeu de tir sorti par JALECO en 1984. Pilotez le robot de combat transformant ‘IXPEL’ pour vaincre la base ennemie mobile Gezerium. Basculez entre les formations aériennes et de terrain et utilisez le laser à impulsions pour abattre les ennemis réguliers, en réservant vos attaques de big bang pour abattre les armes de destruction massive.

Beyond Enemy Lines: Essentials (Polygon Art, Today, 9,99 $) Beyond Enemy Lines: Essentials poursuit l’expérience de combat intense et trilogique de Beyond Enemy Lines: Covert Operations avec une nouvelle campagne, des missions uniques supplémentaires et des armes à utiliser. Pensez à votre chemin, observez les ennemis et pénétrez dans leur base. Sauvez un agent détenu en otage par un marchand d’armes inconnu, adaptez-vous aux conditions météorologiques changeantes et profitez de l’obscurité de la nuit en votre faveur dans cette expérience intense et impitoyable où les compétences et les décisions tactiques sont importantes!

Breakfast Bar Tycoon – Disponible le 20 mars

Académie des bogues (Ultimate Games, lun 23 mars, 12,99 $) La Bug Academy se compose d’une série de leçons dans lesquelles nous surmontons des défis basés sur la logique et le système physique. Ils doivent faire face à diverses tâches: livrer des colis, réparer des installations endommagées, construire des ponts, éteindre des incendies, jouer des instruments de musique, peindre, danser et même voler dans l’espace; le tout dans les limites d’un système de physique qui, bien sûr, conduit à de nombreuses situations amusantes.

Colorgrid (QUByte Interactive, mar.24 mars, 0,99 $) Trouvez les positions correctes pour vos lasers et miroirs pour obtenir le bon mélange de couleurs dans chaque matériau. – 70 niveaux fabriqués à la main avec une complexité croissante. – Musique composée à l’origine pour vous aider à vous concentrer et à vous détendre tout en résolvant les énigmes – Apprenez les bases du mélange des couleurs pour résoudre les niveaux.

Deep Sky Derelicts: Definitive Edition (1C Entertainment, mar.24 mars, 24,99 $) Dans un sombre avenir dystopique, où l’humanité s’est dispersée à travers la galaxie et la société humaine s’est divisée en deux classes distinctes, vous êtes un pauvre paria apatride obligé de vivre des restes de stations extraterrestres abandonnées et navires dans l’espace.

Dezatopia (Hanaji Games, Today, 19,99 $) Des créatures étranges et inhabituelles habitaient le sous-sol de la Terre, inconnu de l’humanité. C’était jusqu’à ce que Momoko, une lycéenne obsédée par la mode, les découvre accidentellement. Ensemble, ils ont comploté pour combiner les civilisations au-dessus et au-dessous de la surface pour créer un nouveau monde: Dezatopia.

Diabolique (Drageus Games, ven 20 mars, 4,99 $) Ce RPG Slasher vous emmène dans un monde sombre et fantastique où des hordes de monstres règnent désormais sur une terre autrefois prospère. Combattez-les avec un système de combat dynamique et intuitif et améliorez vos compétences pour vaincre les 10 niveaux et le dernier dragon-boss. Il existe différents ennemis, chacun nécessitant une approche différente de vous.

Collection de recherche de mots épiques – semble épique!

Factotum 90 (Rainy Frog, Aujourd’hui, 7,99 $) Un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) est requis pour la sauvegarde Save Data Cloud. Vous êtes dans l’espace lointain et quelque chose est entré en collision avec le navire. L’alimentation principale est hors ligne et vous êtes coincé. Heureusement que vous avez accès à ce terminal. C’est un peu vieux, mais avec ces deux robots de pont et une réflexion intelligente, vous pourrez peut-être rétablir le courant en ligne et sauver la journée.

Frosty Jump – toujours en attente d’informations sur celui-ci.

Balayeuse fantôme (7 Raven Studios, Today, 4,99 $) Après plusieurs siècles, le seigneur des ténèbres est ressuscité de ses cendres, revenant à son château et maudissant les terres tout autour! Maintenant, de nombreux fantômes et morts-vivants errent librement hantant chaque endroit, ne donnant au peuple qu’une seule option, échapper! Mais quand les espoirs semblent s’évanouir … généralement les héros apparaissent!

Service de livraison d’hyperespace (Zotnip Games, mar.24 mars, 9,99 $) Vous avez été engagé par le service de livraison Hyperspace pour effectuer une livraison sur la planète Miridian V. Situé de l’autre côté de l’espace exploré, le voyage vers Miridian V sera un voyage dangereux mais lucratif plein de robots fous et phénomène stellaire imprévisible. Pouvez-vous et votre équipage survivre au voyage? Mourrez-vous de la redoutable grippe télunienne?

Indie Puzzle Bundle Vol 1 (Digerati, Aujourd’hui, 39,99 $) Amusez votre cerveau avec quatre jeux de puzzle parfaitement perplexes! Ce pack contient Glass Masquerade, Letter Quest Remastered, Pipe Push Paradise et Slayaway Camp: Butcher’s Cut. Glass Masquerade: Complétez de superbes puzzles en verre teinté de conception complexe. Aucune limite de temps. Pas de stress.

Ittle Dew 2+ (Nicalis, Aujourd’hui, 29,99 $) Ittle et Tippsie s’écrasent sur une autre île remplie de butin, de puzzles et d’habitants mystérieux! Ils ont immédiatement entrepris de voler huit morceaux d’un radeau dans des endroits de plus en plus improbables, notamment des plages, des prairies, une exposition d’art et le sous-sol de certains mecs.

Lust for Darkness: Dawn Edition (SimFabric, ven 20 mars, 14,99 $) Une édition spéciale de l’horreur psychologique de rechercher la satisfaction à la frontière de deux mondes entrelacés. Une intrigue intrigante avec des thèmes érotiques et occultes guide le personnage du joueur à travers le manoir victorien des Yelvertons et une terre perverse inspirée des œuvres de Lovecraft et des peintures de Zdzisław Beksiński.

Chasseur de brume (Flox Studios, ven 20 mars, 5,99 $) Armes magiques inhabituelles, 100 trophées qui changent le style de jeu, 7 arènes qui mettront vos compétences à l’épreuve. Caractéristiques Combat – combat frénétique qui incite à utiliser et à changer toutes les armes en permanence. Presque chaque ennemi a une faiblesse par rapport au Brouillard dont il a été corrompu. Utilisez le même type de brume que l’ennemi pour les effacer en quelques secondes.

Nerdook Bundle Vol. 1 (Digerati, Aujourd’hui, 29,99 $) Le développeur indépendant One-Man Nerdook est un maître dans la création de jeux faciles à prendre en main et à jouer, mais impossibles à arrêter. Cette collection comprend trois joyaux Nerdook: Monster Slayers, Reverse Crawl et Vertical Drop Heroes.

Pocket Mini Golf (QubicGames, ven 20 mars, 1,99 $) Le gameplay est assez facile – tenir, viser et relâcher pour obtenir le coup parfait. Ne dépassez pas ou vous tomberez dans le vide! Ajustez la force, l’angle et mettez une certaine courbe dans votre tir. Grâce au moteur physique réaliste, la balle se comporte naturellement.

Pooplers (Ultimate Games, ven 20 mars, 8,99 $) Le jeu est diversifié par des power-ups et une mère qui réfère chaque enfant à un lit bébé dès qu’elle voit son enfant caca sur le sol. Rester dans un lit bébé réduit les chances de gagner dans un tour donné. Un jeu humoristique, cependant, comporte un certain nombre d’éléments qui diversifient le gameplay et vous permettent de créer des tactiques.

Quell Memento (Fallen Tree Games, ven 20 mars, 7,99 $) Installé dans une vieille maison abandonnée, le joueur rétablit l’ordre dans les souvenirs confus du dernier occupant et, ce faisant, se lance dans un voyage obsédant de découverte de soi et de réflexion. Convient à tous les âges, c’est une expérience qui restera avec vous longtemps après l’avoir posée.

mort rouge – en attendant les informations de NoA pour celui-ci aussi.

Rythme des dieux (Nellyvision, lun 23 mars, 4,99 $) Résolvez les problèmes auxquels le royaume des mortels est confronté dans ce jeu de rythme auto-exécuté d’inspiration grecque. Combattez une variété de monstres mythologiques qui provoquent un chœur de chaos pour impressionner chaque dieu et méritez votre droit de les défier en tête-à-tête – dans une bataille de rythme, bien sûr.

Fond marin (Fruitbat Factory, Today, 19,99 $) SeaBed est un roman visuel mystère sur le thème des yuri acclamé par la critique, raconté à travers les perspectives de trois personnages distincts: Mizuno Sachiko, un designer en proie aux hallucinations de son ancien amant; Narasaki Hibiki, l’ami de Sachiko et un psychiatre effectuant des recherches sur le fonctionnement des souvenirs humains; et Takako, l’ancien amant de Sachiko qui a rapidement oublié son passé, y compris comment ou pourquoi les deux femmes se sont éloignées malgré qu’elles soient ensemble depuis l’enfance.

Silent World (CFK, Aujourd’hui, 4,99 $) Le monde que vous connaissiez a été détruit par la dévastation nucléaire. Face à ce nouveau monde seul, vous commencez votre recherche d’autres survivants. . . Des mutants parcourent la ville démolie, et vous devrez vous déplacer silencieusement pour les éviter et les pièges mortels disséminés dans les ruines modernes. Tout ce que vous avez à vous aider est un match unique, que vous devrez utiliser pour éclairer votre chemin et trouver un chemin sûr pour sortir de ce monde hostile.

Tennis Open 2020 – Oups! En attente de plus d’informations.

L’ordre secret: violation de l’ombre (Artifex Mundi, Aujourd’hui, 14,99 $) Il y a des secrets sombres qui ont une fâcheuse tendance à ramper dans la lumière, échappant à l’oubli. Mais il y a aussi Sarah Pennington, l’agent le plus habile de l’Ordre secret toujours vigilant, qui est là pour leur faire face. Rejoignez Sarah, membre de l’ordre des griffons, dans son aventure la plus grande et la plus difficile.

Patte de tonnerre (Jeux Ratalaika, vendredi 20 mars, 4,99 $) Thunder jouait avec sa balle dans les champs, quand il a soudainement entendu une forte explosion près de sa maison! Il s’est précipité chez lui, inquiet pour ses parents, pour découvrir que personne n’était là. Juste une seule lettre qui disait que ses parents avaient été kidnappés! C’est à Thunder de sauver ses parents!

Mosaïques de voyage 2: vacances romaines (JetDogs, lun 16 mars, 7,99 $) Travel Mosaics 2 apporte une vision unique d’un puzzle classique sans programme, offrant différents niveaux de difficulté, des images reconnaissables et amusantes, des questions triviales et bien plus encore. Les marcheurs font une visite guidée des attractions les plus célèbres de Rome!

Ultimate Ski Jumping 2020 – détails TBC

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York (Draw Distance, mar. 24 mars, 19,99 $) Vampire: The Masquerade – Coteries of New York présente le conflit entre deux factions vampiriques: la Camarilla traditionaliste et les Anarchs farouchement indépendants. C’est une expérience narrative unique, atmosphérique et solo, qui se déroule dans le riche univers de Vampire: The Masquerade 5th Edition.

