Téléchargement Nintendo: 2 avril (Europe)

La dernière mise à jour de téléchargement de Nintendo pour l'Europe est arrivée et apporte de nouveaux jeux à gogo sur l'eShop de votre région.

Switch Retail eShop – Nouvelles versions

Trilogie de l’armée des zombies (RebellionInteract, 31 mars, 29,99 £ / 34,99 €) – Zombie Army Trilogy est un jeu de tir à la troisième personne qui bat le pouls avec trois campagnes épiques, un mode horde palpitant et une action d’horreur intense. Dans les flammes mourantes de la Seconde Guerre mondiale, une légion de super soldats morts-vivants menace de submerger toute l’Europe. Combattez seul ou faites équipe pour sauver l’humanité de la menace zombie! Combattez à travers trois campagnes épiques à travers 15 missions infestées de démons. Jouez en solo de combat dos à dos dans une coopération sans fil en ligne ou locale pour 2 à 4 joueurs. Osez-vous relever le défi? Lisez notre critique de la trilogie de l’armée des zombies

Switch eShop – Nouvelles versions

Operencia: Le soleil volé (Zen Studios, 31 mars, 26,99 £ / 29,99 €) – Operencia: The Stolen Sun embrasse tout ce que vous aimez dans les donjons-crawlers classiques à la première personne, améliorant l’expérience RPG au tour par tour avec des sensibilités modernes. Rassemblez votre équipe de personnages mémorables et guidez-les dans un monde inspiré de la mythologie d’Europe centrale, où l’histoire rencontre la légende. Unreal Engine 4 propulse des environnements à couper le souffle, des tombeaux et donjons traditionnels aux châteaux enchantés et une forêt en cuivre. – Lisez notre avis sur Operencia: The Stolen Sun

HyperParasite (QubicGames, 3 avr.) – Envahissant une dystopie incrustée de crasse tout droit sorti des années 80, vous êtes le monstre dont les autorités ont mis en garde. En faisant glisser vos tentacules sanglantes sur l’asphalte graisseux, vous arrachez corps après corps. Vous êtes l’HyperParasite; un extraterrestre maléfique avec un os à choisir avec l’humanité… juste parce que c’est amusant. Infestant les coins les plus malades de la décennie la plus folle, vous devez vous frayer un chemin jusqu’au sommet de la chaîne alimentaire pop-culturelle, afin de pousser le Big Red Button et de créer le nuage de champignons de la finalité. Soyez le plus méchant, naviguant dans les rues dangereuses procédurales d’un passé désespéré, dans cette roguelite difficile à deux bagarres S.O.B.

Service de livraison totalement fiable (tinyBuild Games, 1er avril, 13,49 £ / 14,99 €) – Tentative de livraison, c’est une garantie de service de livraison totalement fiable! CARACTÉRISTIQUES: Multijoueur local et en ligne: faites cavalier seul pour assurer la sécurité de vos livraisons, ou rejoignez vos amis et mettez votre travail d’équipe à l’épreuve. Controlled Noodly Chaos: la physique imprévisible des ragdoll rencontre les plateformes accrocheuses. Sprint, saute, plonge et lutte avec facilité, mais entre en collision avec quelque chose et tu seras assommé!

Dans d’autres eaux (Fellow Traveller, 3 avril) – Incarnez une intelligence artificielle guidant un xénobiologiste échoué à travers un océan extraterrestre magnifique et mystérieux. Une histoire de science-fiction non violente, entrez dans un monde d’émerveillement, de peur et de vulnérabilité, dévoilant l’histoire et l’écologie d’une planète impossible. Que découvrirez-vous ensemble?

Chatte sans salade: Amuse-Bouche (WayForward, 1er avril, 6,24 £ / 7,1 €) – Explosez tout ce qui bouge dans cette extravagance d’action défiant le genre! Prenez le contrôle de Kebako, un chasseur de primes intergalactique à oreilles de chat, alors qu’elle patrouille les galaxies avec son fidèle compagnon Squiddie à la recherche de criminels spatiaux ridicules. Combinant un gameplay de shoot -em-up 2D classique et une histoire hilarante avec des armes inspirées de genres de jeux tels que les casse-tête, les sports, les jeux de plateforme, le rythme et les RPG, cette expérience de défilement latéral explosive pousse le compteur d’absurdité à ses limites et au-delà!

Chapeau (SaltCastleStudio, 31 mars, 11,04 £ / 12,74 €) – L’esprit de la coopérative locale est vivant, et il hante les couvre-chefs hilarants! Allez en tête-à-tête avec vos amis dans les modes Versus effrénés ou essayez de travailler ensemble dans une coopérative captivante. Vous pouvez même voler en solo en mode Défi pour débloquer de nouveaux chapeaux et cartes! Rebondissez, flottez et zoomez dans les airs et atterrissez sur la tête des gens pour marquer des points.

Expédition curieuse (Thunderful, 2 avr., 13,49 £ / 14,99 €) – Curious Expedition est une simulation d’expédition roguelike qui se déroule à la fin du XIXe siècle. Avec des personnalités célèbres, vous vous aventurerez dans des expéditions sans précédent dans des régions jamais explorées à la recherche de gloire, de science et de trésors dans un monde généré par des procédures, plein d’émerveillement et de mystère.

Arcade de la zone de dérive (17,99 £ / 19,99 €) – Bienvenue dans le monde de la dérive! L’odeur du caoutchouc brûlé, le rugissement des moteurs de 500 ch et le style que vous n’avez jamais vu auparavant! Participez à deux types de compétition et gagnez des prix en espèces élevés et des points de réputation nécessaires pour gravir les échelons de carrière. Achetez de nouvelles voitures, améliorez-les et retirez-les des roues sur diverses pistes.

Horror Bundle Vol. 1 (Digerati, 2 avril, 5,49 £ / 6,09 €) – Ce pack comprend: Paranautical Activity, Uncanny Valley et Slain: Back from Hell.

Junk Jack (Pixbits, 2 avr., 13,49 £ / 14,99 €) – Voyagez dans des planètes procédurales pleines de contenu à découvrir, des monstres à combattre, des objets d’artisanat à apprendre et à piller pour équiper ou simplement afficher fièrement dans votre maison. Profitez de l’expérience charmante axée sur la construction et l’amélioration de votre maison. Apprivoisez et élevez des créatures, cuisinez des aliments, collectionnez des compagnons animaux, cultivez des plantes exotiques, collectez du poisson, faites pousser des fleurs, jouez avec vos amis!

Objets perdus (8Floor Games, 2 avril, 7,89 £ / 8,79 €) – Après le vol de la pierre d’âme lors d’une vente aux enchères au musée national, Claire et ses assistants ont assisté à la renaissance de l’armée de terre cuite et de son empereur. L’Empereur souhaite conquérir le monde en réveillant un dragon du cratère d’un volcan, mais nos héros ont d’autres idées. Partez à la découverte d’un pays plein de mythes dans le passionnant jeu de stratégie occasionnel Lost Artifacts: Soulstone.

MazM: Jekyll et Hyde (CFK, 2 avr., 9,03 £ / 9,99 €) – “MazM: Jekyll and Hyde” est un jeu d’aventure sombre et divertissant basé sur le roman classique de 1886 “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” de Robert Louis Stevenson, dans lequel vous aborderez le mystère sous un angle totalement nouveau! Vous voyagerez dans le Londres du XIXe siècle et verrez la ville à travers les yeux de M. Utterson, un avocat qui parcourt le véritable chemin à la recherche d’indices pour résoudre un mystère inquiétant, et de M. Hyde, qui a été poussé à ses limites physiques .

Nirvana Pilot Yume (RedDeerGames, 30 mars, 4,49 £ / 4,99 €) – Bienvenue en 3080: la barrière de la vitesse de la lumière a été brisée et les moteurs électriques Atanasij permettent aux vaisseaux spatiaux de voyager à une vitesse ultra-réfléchie. La guerre n’est qu’un souvenir, et les différends interplanétaires sont désormais réglés dans la G.U.R.U. (Grande course ultra-pensée de l’univers), où des pilotes sélectionnés de chaque ville orbitale s’affrontent dans d’énormes circuits interplanétaires.

Récolte de poche (Kairosoft, 2 avr., 11,69 £ / 13 €) – Laissez la course des rats derrière vous et récoltez les joies de la vie dans votre propre ferme à Pocket Harvest! Cultivez les cultures avec amour, allant de la laitue croustillante aux fraises succulentes, et affinez-les en produits primés pour amener les commandes des épiciers locaux. Vous vous sentez plus ambitieux? Boostez vos revenus et votre image grâce au tourisme!

Random Heroes: Gold Edition (4,99 £ / 4,99 €) – La Terre est envahie par des extraterrestres terrifiants! C’est à vous et à un tas de héros aléatoires de sauver la journée et d’arrêter l’invasion! Tirez et sautez à travers plus de 108 niveaux pour arrêter la menace extraterrestre et ramener la paix sur la planète. Serez-vous capable de survivre? Collectez de l’argent dur pour améliorer votre arsenal et enseignez aux envahisseurs qui sont les chefs. Débloquez de nouveaux héros pour jouer en tant que, chacun avec ses propres statistiques uniques.

Combat coquin (Coconut Island Games, 2 avril, 9,99 £ / 10,99 €) – Jusqu’à 4 joueurs peuvent jouer ensemble sur le même ordinateur. Dans notre jeu, vous pouvez trapèze sur les murs, utiliser des armes de partout dans le monde et ramasser différents fusils et fusils. Nous l’avons également chargé d’armes amusantes telles que des battes de baseball, des tapettes à mouches et plus encore! Chacun apportera sa propre touche unique au jeu.

Snakeybus (Digerati, 2 avr., 8,63 £ / 9,59 €) – Snakeybus est un jeu de conduite d’arcade absurde et une expérience effrénée de recherche de score où le plus grand danger est vous-même! Parcourez les rues de la ville, ramassez autant de passagers que possible et livrez-les à leur destination pour augmenter votre score ET la longueur de votre bus! Boostez, sautez et contournez un parcours à obstacles de votre propre fabrication! Testez vos compétences serpentines avec différentes cartes, modes et types de bus! Tous à bord du Snakeybus!

Pierres du revenant (ChickenCat Games, 31 mars, 4,79 £ / 5,39 €) – Stones of the Revenant est inspiré par des beat-em-ups d’arcade rétro mélangés avec des éléments de vos jeux de plateforme d’action classiques préférés. Choisissez parmi six héros jouables; Radcliffe le chevalier, Halvar le barbare, Brielle la sorcière, Galina le garde forestier, Isaak le voleur et Fritz le bricoleur.

Le complexe (Wales Interactive, 31 mars, 8,99 £ / 11,69 €) – Après une attaque majeure aux armes biologiques contre Londres, deux scientifiques se retrouvent dans un laboratoire verrouillé avec du temps et de l’air qui s’épuisent. Avec plus de 100 choix interactifs, vous tenterez d’échapper au laboratoire avec plusieurs fins différentes qui sont découvertes en fonction de vos décisions et de vos relations avec d’autres personnages. The Complex est une production dirigée par des femmes écrite par Lynn Renee Maxcy, qui fait partie de l’équipe de rédaction primée aux Emmy Awards de The Handmaid’s Tale.

WordHerd (Nellyvision, 31 mars, 2,74 £ / 3,07 €) – Faites une pause avec Mia et sortez de la routine quotidienne avec un gameplay effrayant et un jeu de mots absorbant. Aidez Mia à ramener les animaux perdus à la maison avant la nuit. Apprenez des significations modernes, obscures et comiques en essayant de battre vos mots les plus longs, les plus rares et les plus marquants à travers les quatre-vingt-dix niveaux de sauvetage de détective d’animaux. Mia fera de son mieux pour vous aider, mais quand elle est à court de mots, vous êtes tout seul … Les mots peuvent se tordre et tourner à travers le tableau, tout mot que vous trouvez peut aider Mia.

Wurroom (Parfois vous, 1er avril, 0,89 £ / 0,99 €) – Wurroom est une expérience artistique interactive née dans l’esprit de deux entités holographiques: Michael Rfdshir et Serge Bulat. Il est conçu pour révéler des choses sur nous-mêmes et mesurer notre imagination. Vous êtes juste une Main, perdue dans l’hyper-pays des merveilles indéfini, où les visions, les pensées et les idées de votre subconscient, se mélangent avec les fragments d ‘”autres” mondes inexpérimentés.

Switch eShop – Démos

Contenu DLC / Add-On

Jeux Nintendo Switch avec un nouveau contenu ajouté cette semaine:

Switch eShop – Soldes de printemps

Nintendo organise actuellement une énorme vente de printemps en Europe. Plus de 300 jeux sont réduits au total.

Voilà donc votre lot pour le téléchargement Nintendo de cette semaine.

