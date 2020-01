Téléchargement Nintendo: 23 janvier (Amérique du Nord)

La dernière mise à jour du téléchargement Nintendo pour l’Amérique du Nord est arrivée et apporte de nouveaux jeux à gogo sur l’eShop de votre région. Comme toujours, assurez-vous de laisser tomber un vote dans notre sondage et de commenter ci-dessous vos choix potentiels pour la semaine. Prendre plaisir!

Changer d’eShop

Kentucky Route Zero: TV Edition (Annapurna Interactive, mar 28 janvier, 24,99 $) Au crépuscule du Kentucky, alors que les chants d’oiseaux cèdent la place au chœur de grenouilles et d’insectes, les routes familières deviennent étranges et il est facile de se perdre. Ceux qui sont déjà perdus peuvent trouver leur chemin vers une route secrète serpentant à travers des grottes souterraines.

Mosaïque (Raw Fury, Today, 19,99 $) Vous vivez une vie solitaire monotone et répétitive dans une ville en constante expansion et surpeuplée. Le téléphone vous distrait avec des notifications dénuées de sens lorsque vous vous déplacez à travers des foules anonymes sur le chemin du travail dans une mégacorporation où une autre longue journée avec des heures supplémentaires vous attend. Vous n’avez pas vraiment de sens – jusqu’à un jour crucial, lorsque des choses étranges commencent à se produire sur votre trajet de travail et que tout change.

Oddworld: la colère de l’étranger (Oddworld Inhabitants, Today, 29,99 $) Vient ensuite Stranger, un chasseur de primes grand, sombre et énigmatique qui a pour mission de capturer les fauteurs de troubles et les scélérats et de les renvoyer dans les cantons civilisés pour incarcération. Mais Stranger garde un secret et a besoin d’une intervention chirurgicale coûteuse pour survivre. Dans sa quête pour gagner suffisamment de Moolah, Stranger accepte à contrecœur la prime ultime du propriétaire de la rivière Mongo et soudain, son aventure prend une tout autre tournure.

198X (Hi-Bit Studios, Today, 9,99 $) Bienvenue en banlieue, juste à l’extérieur de la ville, en 198X. C’est le parcours de Kid, un adolescent coincé entre les limites de la jeunesse innocente et les obligations de l’âge adulte inévitable. L’histoire se déroule lorsque Kid découvre l’arcade locale – trouvant de nouveaux mondes et un nouveau sens dans les jeux vidéo. Pour chaque visite à l’arcade – chaque jeu découvert, chaque mouvement maîtrisé, chaque démon vaincu – Kid se renforce. Et les frontières entre la réalité et le jeu commencent à s’estomper … Lisez notre revue 198X.

Lumière du soleil réelle (WZOGI, mar 28 janvier, 10,00 $) “Je sais ce que vous pensez: pourquoi continuer à vous lever, jour après jour, même si votre vie ne va nulle part? »Notoire: largement considéré comme l’une des expériences les plus sombres et les mieux écrites du jeu indépendant, Actual Sunlight vous met au défi de confronter la vie d’Evan Winter: un jeune professionnel en surpoids, solitaire et gravement déprimé.

Arcade Archives Bells & Whistles (HAMSTER, jeu. 16 janvier, 7,99 $) “Bells & Whistles” est un jeu de tir lancé par KONAMI en 1991. Récupérez des cloches pour recevoir toutes sortes de power-ups ou de puissants Charged Shots et utilisez-les pour sauver Planet Mel d’être envahie par le extraterrestre Iva.

Archives d’arcade XX MISSION (HAMSTER, jeu. 16 janvier, 7,99 $) XX Mission a été produit par UPL en 1987. C’est un shmup aérien.

Asemblance (Nilo Studios, Today, 7,99 $) Asemblance est un thriller psychologique solo à la première personne. Vous vous réveillez pour vous retrouver pris au piège dans une machine expérimentale. Une machine conçue pour simuler des souvenirs. Vous n’avez aucune idée de comment vous êtes arrivé ici … Mais pour briser le cycle, vous devez regarder un passé dont vous ne voudrez peut-être pas vous souvenir. Une voix AI vous guide. Mais peut-on faire confiance à cette voix?

Aventures de serpent classiques (Crazysoft, Today, 8,95 $) Un redémarrage du serpent de jeu rétro classique introduit en 1997. Refait avec un magnifique art 2D dessiné à la main et un serpent 3D. La mécanique du serpent est complètement nouvelle. Ce serpent 3D peut se plier et changer la taille et la vitesse pendant le jeu, ce que vous ne verrez dans aucun autre jeu de serpent.

Décaleur de code (Arc System Works, mercredi 29 janvier, 14,99 $) L’histoire se déroule dans les bureaux de développement d’une société de logiciels, “” Awesome Rainbow Corp “”. Des problèmes surviennent au moment où vous vous préparez à publier la version finale du jeu! De nombreux bugs mystérieux se produisent et le temps presse!

Coffee Talk (Toge Productions, mer 29 janvier, 12,99 $) Coffee Talk est un jeu qui consiste à écouter les problèmes des gens et à les aider en leur servant une boisson chaude à partir des ingrédients que vous avez en stock. C’est un jeu qui dépeint des vies aussi humainement que possible, tout en ayant un casting qui est plus que de simples humains. Plongez-vous dans les histoires d’habitants alternatifs de Seattle, allant d’une histoire d’amour dramatique entre un elfe et une succube, un étranger essayant de comprendre la vie des humains, et de nombreux autres lecteurs modernes trouveront un écho fort dans le monde qui les entoure.

Dual Brain Vol.2: Reflex (D-O, aujourd’hui, 14,99 $) Les règles sont simples. Résolvez le problème dans le délai imparti et visez un score élevé. Le meilleur score du jeu est enregistré dans le classement en ligne. Affrontez des scores avec des joueurs du monde entier.

S’échapper de Tchernobyl (Atypical Games, Today, 9,99 $) Plongez dans l’obscurité et les dangers de la centrale électrique de Tchernobyl dans cette continuation de l’aventure de Radiation City. Découvrez le mystère non résolu: découvrez ce qui est arrivé à Lauren et l’histoire du cauchemar à sa source.

FoxyLand 2 (Jeux de Ratalaika, vendredi 24 janvier, 5,99 $) Après une journée paisible à la recherche de cerises, les enfants de Foxy ont été enlevés par les méchants frères Wolfie. C’est maintenant à Foxy et Jennie de sauver leurs enfants! Sautez, sautez et jouez pour contourner les ennemis afin d’atteindre la fin de l’étape pour sauver les fuppers de Foxy à travers l’île.

Bibi & Tina à la ferme équestre (upjers, mer 29 janvier, 29,99 $) Montez Amadeus, Sabrina et huit autres chevaux comme Bibi ou Tina. Explorez les vastes terrains autour de Martinshof et du château de Falkenstein à cheval. Que vous marchiez, trottiez, galopiez ou sautiez, montrez ce que vous avez dans des courses hippiques variées de différentes longueurs et difficultés!

Il est venu de l’espace et a mangé notre cerveau (Jeux All In!, Mar 28 janvier, 14,99 $) Une espèce extraterrestre sans merci qui se nourrit de cerveaux humains (duh) a envahi la Terre. Qui peut leur résister? Vous, évidemment! Sauvez le monde – ou du moins vous-même. Envoyez des extraterrestres dans l’oubli dans It Came From Space et Ate Our Brains, un jeu de tir d’arcade descendant unique.

Il pleut des poings et du métal (Corvostudio di Amadei Marco, lun 20 janvier, 6,99 $) Montrez à vos adversaires ce qu’est le vrai Metal! Frayez-vous un chemin vers le sommet en faisant exploser vos adversaires hors de votre autel de gloire. Conquérez la scène et gagnez les éloges de la foule dans ce jeu de bagarre spectaculaire!

Jewel Wars (TOMCREATE, Aujourd’hui, 9,99 $) L’année est 2039.. . Tout l’argent est désormais collecté et géré via un réseau en ligne appelé Gold Asset. Cela comprend l’argent généré par des voies illégales et d’exploitation. Et donc un plan a été concocté pour rendre cet argent au monde.

Just Glide (Cool Small Games, aujourd’hui, 1,19 $) Vous vous souvenez des bons jours de jeter votre propre avion en papier dans les airs? Just Glide est à peu près ça. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez du vol de votre avion en papier. Dans Just Glide, vous contrôlez un petit avion en papier courageux qui avance. Volez à travers des cercles d’air, évitez les projectiles entrants, passez à travers les nuages ​​pluvieux et percez les obstacles. Plus vous avancez, plus cela devient difficile!

Lumini (2Awesome Studio, vendredi 24 janvier, 9,99 $) Après avoir disparu sans laisser de traces pendant des milliers d’années, une race innocente de créatures connues sous le nom de Lumini est revenue dans son monde d’origine. Malheureusement, le temps n’a pas été tendre et l’équilibre de la planète a changé, transformant l’environnement autrefois doux en un paysage hostile.

Simulateur de mécanicien de moto (Ultimate Games, lun 27 janvier, 6,99 $) N’oubliez pas d’agrandir votre garage! Rassemblez de l’expérience pour devenir le meilleur mécanicien de la ville!

Music Racer (Parfois toi, mercredi 29 janvier, 6,99 $) Foncez sur des pistes néon futuristes. Rassemblez des battements, prenez le rythme. L’hippodrome est créé en temps réel sur la base des morceaux de musique du jeu. La vitesse et l’ambiance de chaque run sont déterminées par les compositions choisies. Des obstacles et des récompenses sont générés par la musique. Entrez dans le rythme et collectez autant de points que possible.

OmoTomO (Forever Entertainment, Today, 9,99 $) Ce jeu offre non seulement une expérience relaxante avec un environnement de jardin zen, mais met également au défi les joueurs avec une variété d’énigmes, tout en connaissant la croissance de la créature OmoTomO. OmoTomO est adapté aux joueurs de puzzle nouveaux et expérimentés, avec sa difficulté croissante.

Orn: Le petit sprite de la forêt (FIVE12 GAMES, Fri 24th January, 8,99 $) De beaux niveaux et un héros adorable prennent la vedette dans Orn: The Tiny Forest Sprite, un jeu d’aventure sur plateforme déroutant. Vous incarnez Orn, un minuscule sprite forestier créé par les anciens, le dernier espoir de combattre les ténèbres. Les pouvoirs que vous avez acquis au cours de votre voyage vous aideront-ils à vaincre les ténèbres?

PuPaiPo Space Deluxe (BolHut, Aujourd’hui, 4,99 $) PuPaiPo Space est un shoot-em-up spatial coloré dans lequel vous voyagez de scène en scène à la recherche de la légendaire pizza spatiale. En pilotant votre fidèle vaisseau spatial, vous devrez combattre des vagues d’adversaires, esquiver des centaines de balles, ramasser de doux power-ups et riposter!

Rafraîchissant latéralement Puzzle Ghost Hammer (Non défini, lun 20 janvier, 27,99 $) “Refreshing Sideways Puzzle Ghost Hammer” est un jeu de puzzle, vous rejoignez Blocks with Hammer. Défions la mission en découvrant les mouvements des blocs tombant latéralement et vers le bas!

SEGA AGES Fantasy Zone (SEGA, Aujourd’hui, 7,99 $) Un système monétaire interplanétaire s’effondre alors que ses fonds sont mystérieusement acheminés vers la construction d’une forteresse dans la Fantasy Zone. C’est à Opa-Opa de sauver la Fantasy Zone et de trouver le coupable responsable!

SEGA AGES Shinobi (SEGA, Aujourd’hui, 7,99 $) Le maître du Ninjutsu, Joe Musashi, revient dans ce jeu de plateforme classique à défilement horizontal. Utilisez des shurikens, des couteaux à lancer, etc. pour vaincre l’ennemi et libérer les otages. Besoin de plus de temps? Utilisez la fonction de rembobinage pour reculer dans le temps afin de vous assurer que vous utilisez vos meilleurs mouvements.

Sinless (Forever Entertainment, Today, 9,99 $) Sinless est une combinaison unique d’un point and click classique et d’un roman visuel avec de nombreuses références et inspirations de classiques du genre, tels que Snatcher ou Rise of the Dragon. Ajoutez à cela un éclairage personnalisé et des effets de parallaxe conçus en interne, ainsi qu’une bande son dédiée et une histoire originale, nous espérons que vous apprécierez votre séjour!

Attaque de sommeil (Bad Seed, aujourd’hui, 6,99 $) Profitez d’un nouveau TWIST incroyable dans Tower Defense! Vous contrôlez la disposition du champ de bataille et vous décidez des chemins que vos ennemis suivent! Construisez et placez de puissantes tourelles pour attaquer les ennemis envahisseurs. Faites ensuite pivoter le champ de bataille pour forcer les ennemis sur votre chemin de destruction préféré.

SpeedRunners (tinyBuild Games, Today, 14,99 $) Dans une ville remplie de super-héros, se rendre aux crimes devient une compétition à part entière. Heureusement, il y a suffisamment de roquettes, de bombes, de grappins, de pointes et d’autres goodies qui traînent pour rendre la compétition amusante et rapide. Bienvenue chez SpeedRunners! SpeedRunners est un jeu de plateforme compétitif à 4 joueurs avec des grappins, des power-ups et des environnements interactifs. Courez, sautez, balancez-vous, tirez des roquettes et attrapez vos adversaires pour les faire tomber de l’écran!

Histoires inédites (Devolver Digital, jeu 16 janvier, 9,99 $) “Stories Untold” est un jeu d’aventure expérimental basé sur la narration, qui plie le genre en quelque chose de complètement unique. Combinant un mélange de texte-aventure classique, pointer-cliquer et plus, 4 histoires courtes sont regroupées dans une anthologie mystérieuse unique qui a été décrite comme «un exemple fantastique et fascinant de narration visuelle interactive»

La grève! Dix quilles de bowling (Aujourd’hui?) – c’est un jeu de bowling, attendons que la page de Nintendo soit en ligne!

Super Tennis (Ultimate Games, lun 27 janvier, 5,99 $) Tapez simplement au bon moment pour lancer la balle sur le court! Des matchs rapides et amusants vous attendent dans des villes comme Tokyo, Berlin, New York et Londres. Débloquez de nouveaux personnages pour jouer et participer à différents modes de jeu. Non, ce n’est pas un portage du classique Super NES.

The Walking Dead: une nouvelle frontière (Skybound Games, mar. 21 janvier, 14,99 $) Lorsque la famille est tout ce qu’il vous reste… jusqu’où irez-vous pour la protéger? Après que la société a été déchirée par des mains mortes, des poches de civilisation émergent du chaos. Mais à quel prix? Peut-on faire confiance aux vivants sur cette nouvelle frontière?

The Walking Dead: Saison deux (Skybound Games, mar 21 janvier, 14,99 $) The Walking Dead: Season Two, une série de jeux en cinq parties qui continue l’histoire de Clémentine, une jeune fille orpheline de l’apocalypse des morts-vivants. Laissée à elle-même, elle a été forcée d’apprendre à survivre dans un monde devenu fou. Plusieurs mois se sont écoulés depuis les événements de la première saison de The Walking Dead, et Clementine recherche la sécurité.

Warhammer 40,000: Space Wolf (HeroCraft, Today, 17,99 $) Warhammer 40,000: Space Wolf est une stratégie tactique au tour par tour dans laquelle vous devez prendre le commandement des Space Wolves et rejoindre la bataille contre les méchants serviteurs du Chaos et les sinistres Necrons.

Where Angels Cry: Tears of the Fallen Édition Collector (Ocean Media, jeu 16 janvier, 19,99 $) Vous avez une nouvelle mission! Plongez dans l’Europe médiévale du XIIIe siècle en tant que meilleur agent secret du Vatican! Les rumeurs disent que l’inquisiteur Augustin est sorti de son esprit. Il est devenu obsédé par la chasse aux sorcières.

Sans évasion (eastasiasoft, jeu. 16 janvier, 4,99 $) Without Escape est un hommage aux aventures graphiques à la première personne du début des années 90 avec une histoire interactive racontée à travers un fond pré-rendu et une vidéo en mouvement. Explorez les limites de votre propre maison tout en basculant entre une existence mondaine et un autre monde terrifiant.

Worlds of Magic: Planar Conquest (Ultimate Games, ven 24 janvier, 16,99 $) Planar Conquest est un jeu de stratégie 4X inspiré de Master of Magic. Créé pour assurer cette jouabilité incroyable des jeux du passé, mais enveloppé dans un package moderne. “Explorer, développer, utiliser, exterminer” – ces quatre mots offrent au jeu plaisir et défi.

Voilà donc votre lot pour le téléchargement Nintendo nord-américain de cette semaine.

