Téléchargement Nintendo: 23 janvier (Europe)

Switch Retail – Nouveautés

Football, tactique et gloire (Toplitz Productions, 22 janvier, £ 35,99 / € 39,99) – Football, Tactics & Glory réinvente les bases du genre de la gestion du football, le rendant attrayant pour tout le monde, pas seulement pour les aficionados les plus hardcore de la gestion du football. Le jeu saute les parties ennuyeuses des jeux de gestion du football – toutes ces tables sans fin, ces chiffres, cette routine et cette microgestion. Mais il est suffisamment profond pour garder les joueurs absorbés pendant des centaines d’heures. Si vous aimez le gameplay au tour par tour, la stratégie ou les jeux de magnats, vous adorerez Football, Tactics & Glory.

Psikyo Shooting Stars Alpha (NIS America, 24 janvier, 35,99 £ / 39,99 €) – STRIKERS 1945, STRIKERS 1945 II, STRIKERS 1945 III, SOL DIVIDE, Dragon Blaze et ZERO GUNNER 2 combinent leurs forces dans une collection d’arcade! Ramenez l’arcade à la maison en tirant à travers ces tireurs verticalement dans le mode «TATE» populaire pour l’expérience ultime de shoot-’em-up!

Switch eShop – Nouvelles versions

The Walking Dead: Saison deux (Skybound Games, 21 janvier, 12,99 £ / 14,99 €) – The Walking Dead: Season Two, une série de jeux en cinq parties qui continue l’histoire de Clémentine, une jeune fille orpheline de l’apocalypse des morts-vivants. Laissée à elle-même, elle a été forcée d’apprendre à survivre dans un monde devenu fou. Plusieurs mois se sont écoulés depuis les événements de la première saison de The Walking Dead, et Clementine recherche la sécurité. Mais que peut faire un enfant ordinaire pour rester en vie alors que les vivants peuvent être tout aussi mauvais – et parfois pires – que les morts? En tant que Clémentine, vous serez mis à l’épreuve par des situations et des dilemmes qui mettront à l’épreuve votre moralité et votre instinct de survie. Vos décisions et vos actions changeront l’histoire qui vous entoure, dans cette suite du Jeu de l’année 2012.

The Walking Dead: une nouvelle frontière (Skybound Games, 21 janvier, 12,99 £ / 14,99 €) – Lorsque la famille est tout ce qu’il vous reste… jusqu’où irez-vous pour la protéger? Après que la société a été déchirée par des mains mortes, des poches de civilisation émergent du chaos. Mais à quel prix? Peut-on faire confiance aux vivants sur cette nouvelle frontière? Tandis que Javier, un jeune homme déterminé à trouver la famille qui lui est enlevée, vous rencontrez une jeune fille qui a connu sa propre perte inimaginable. Son nom est Clémentine, et votre destin est lié dans une histoire où chaque choix que vous faites pourrait être votre dernier.

198X (8-4, 23 janvier, 8,99 £ / 9,99 €) – Bienvenue en banlieue, juste à l’extérieur de la ville, en 198X. C’est le parcours de Kid, un adolescent coincé entre les limites de la jeunesse innocente et les obligations de l’âge adulte inévitable. L’histoire se déroule lorsque Kid découvre l’arcade locale – trouvant de nouveaux mondes et un nouveau sens dans les jeux vidéo. Pour chaque visite à l’arcade – chaque jeu découvert, chaque mouvement maîtrisé, chaque démon vaincu – Kid se renforce. Et les frontières entre la réalité et le jeu commencent à s’estomper … – Lire notre critique 198X

Mosaïque (Raw Fury, 23 janvier, 14,39 £ / 16,19 €) – Vous vivez une vie solitaire monotone et répétitive dans une ville en constante expansion, surpeuplée et froide. Le téléphone vous distrait avec des notifications dénuées de sens lorsque vous vous déplacez à travers des foules anonymes sur le chemin du travail dans une mégacorporation où une autre longue journée avec des heures supplémentaires vous attend. Vous n’avez pas vraiment de sens – jusqu’à un jour crucial, lorsque des choses étranges commencent à se produire sur votre trajet au travail et que tout change.Mosaic est un jeu d’aventure sombre surréaliste et atmosphérique sur l’isolement urbain et la crainte d’être un morceau dans un géant des machines que vous ne pouvez pas comprendre. Des créateurs de Among the Sleep, Krillbite Studio passe des horreurs de l’enfance à la terrible vie d’adulte solitaire.

SpeedRunners (tinyBuild Games, 23 janvier, 12,99 £ / 14,99 €) – Dans une ville remplie de super-héros, se rendre aux crimes devient une compétition à part entière. Heureusement, il y a suffisamment de roquettes, de bombes, de grappins, de pointes et d’autres goodies qui traînent – pour rendre la compétition amusante et rapide. Bienvenue sur SpeedRunners. SpeedRunners est un jeu de plateforme compétitif à 4 joueurs avec des grappins, des power-ups et des environnements interactifs. Courez, sautez, tournez-vous, tirez des roquettes, attrapez les gens pour les faire tomber de l’écran

Il pleut des poings et du métal (Corvostudio di Amadei Marco, 20 janvier, 5,99 £ / 6,99 €) – Montrez à vos adversaires ce qu’est le vrai Metal! Frayez-vous un chemin vers le sommet en faisant exploser vos adversaires hors de votre autel de gloire. Conquérez la scène et gagnez les éloges de la foule dans ce jeu de bagarre spectaculaire! N’oubliez pas que le rythme est la clé des portes du Metal!

Rafraîchissant latéralement Puzzle Ghost Hammer (Caerux, 20 janvier, £ 20,99 / € 24,99) – “Refreshing Sideways Puzzle Ghost Hammer” est un jeu de puzzle, vous rejoignez Blocks avec Hammer. Défions la mission en découvrant les mouvements des blocs tombant sur le côté et vers le bas!

Caveman Chuck (PrimeBit Games, 21 janvier, 3,59 £ / 4,00 €) – Caveman Chuck est un jeu de plateforme 2D classique où vous vous battez avec des dinosaures à l’âge de pierre. Vous êtes ramené jusqu’à l’âge de pierre où vous jouez le rôle d’un homme des cavernes brut nommé Chuck. Vous vous rendrez vite compte qu’il partage sa grotte avec sa femme, qui est fortement investie dans la relation, et comme les choses l’ont souvent, elle lui crie dessus assez fréquemment. Un jour, la femme de Chuck est kidnappée par un ptérodactyle pour le plus grand plaisir de Chuck. Il est plutôt content au début mais finit par avoir faim et en vient rapidement à apprécier les talents de cuisinier de sa femme. Il entreprend de libérer sa femme.

Ember (N-Fusion, 21 janvier, 11,24 £ / 13,49 €) – À propos d’Ember Au tout début, il n’y avait pas de soleil et le monde était sombre. Les cieux se sont ouverts et les étoiles sont tombées comme des balises dans le monde noir, et elles étaient appelées «braises». Des druides puissants et sages d’une race primordiale, “les Lightbringers”, parcouraient la terre à la recherche de cette matière lumineuse. Ils effectuaient un rituel d’éveil pour appeler les “Embers” hors de leur sommeil profond.

Dual Brain Vol.2: Reflex (D-O, 23 janvier, 11,99 £ / 13,99 €) – Les règles sont simples. Résolvez le problème dans le délai imparti et visez un score élevé. Le meilleur score du jeu est enregistré dans le classement en ligne. Affrontez des scores avec des joueurs du monde entier. Cette fois, c’est réflexe. Il existe de nombreux jeux pour rivaliser pour les réflexes. Utilisez les boutons avec une réponse rapide et répondez plus rapidement que quiconque. Entraînons la capacité de traitement parallèle avec “DUAL TASK”. Pas seulement un jeu d’entraînement cérébral! Gérez “DOUBLE TÂCHE” tout en résolvant le problème. Si la “double tâche” réussit, le délai restant augmentera. La limite de temps restante sera ajoutée au score en tant que «BONUS DE TEMPS». Résolvez le problème et terminez «DUAL TASK» pour devenir le meilleur joueur du monde.

S’échapper de Tchernobyl (Jeux Atypiques, 23 janvier, 8,99 £ / 9,99 €) – Plongez dans l’obscurité et les dangers de la centrale de Tchernobyl dans cette continuation de l’aventure de Radiation City. Découvrez le mystère non résolu: découvrez ce qui est arrivé à Lauren et l’histoire du cauchemar à sa source.

JEWEL WARS (TOMCREATE, 23 janvier, 8,99 €) – L’année est 2039.. . Tout l’argent est désormais collecté et géré via un réseau en ligne appelé Gold Asset. Cela comprend l’argent généré par des voies illégales et d’exploitation. Et donc un plan a été concocté pour rendre cet argent au monde. . . Jewel Rush est un jeu d’action de combat qui peut être joué par jusqu’à 4 joueurs. Les règles sont simples, donc tout le monde peut jouer avec désinvolture ou plus sérieusement. Collectez les joyaux, qui sont des données financières, et encaissez-les! Le but du jeu est de collecter plus d’argent que quiconque. En mode Free Battle, vous pouvez avec jusqu’à 4 joueurs.

Just Glide (Cool Small Games, 23 janvier, 1,19 €) – Vous vous souvenez du bon vieux temps de jeter votre propre avion en papier en l’air? Just Glide est à peu près ça. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez du vol de votre avion en papier. Dans Just Glide, vous contrôlez un petit avion en papier courageux qui avance. Volez à travers des cercles d’air, évitez les projectiles entrants, passez à travers les nuages ​​pluvieux et percez les obstacles. Plus vous avancez, plus cela devient difficile!

Oddworld: la colère de l’étranger (Oddworld Inhabitants, 23 janvier, 26,99 £ / 29,99 €) – Vient ensuite Stranger, un chasseur de primes grand, sombre et énigmatique qui a pour mission de capturer les fauteurs de troubles et les scélérats et de les renvoyer dans des townships civilisés pour incarcération. Mais Stranger garde un secret et a besoin d’une intervention chirurgicale coûteuse pour survivre. Dans sa quête pour gagner suffisamment de Moolah, Stranger accepte à contrecœur la prime ultime du propriétaire de la rivière Mongo et soudain, son aventure prend une tout autre tournure.

OmoTomO (Forever Entertainment, 23 janvier, 8,99 €) – Ce jeu offre non seulement une expérience relaxante dans un environnement de jardin zen, mais met également au défi les joueurs avec une variété d’énigmes, tout en expérimentant la croissance de la créature OmoTomO. OmoTomO est adapté aux joueurs de puzzle nouveaux et expérimentés, avec sa difficulté croissante. Asseyez-vous, respirez profondément et offrez-vous un moment de détente avec Omotomo! Des graphismes soigneusement conçus, inspirés de la culture japonaise traditionnelle – rafraîchis et repensés pour l’édition Nintendo Switch ™! Atmosphère unique. Un gameplay relaxant, mais intrigant et exigeant. 50 niveaux intelligemment conçus dans 4 saisons. Mode de jeu coopératif.

SEGA AGES Shinobi (SEGA, 23 janvier, 5,99 £ / 6,99 €) – Le maître du Ninjutsu, Joe Musashi, revient dans ce jeu de plateforme classique à défilement horizontal. Utilisez des shurikens, des couteaux à lancer, etc. pour vaincre l’ennemi et libérer les otages. Besoin de plus de temps? Utilisez la fonction de rembobinage pour reculer dans le temps afin de vous assurer que vous utilisez vos meilleurs mouvements.

SEGA AGES Fantasy Zone (SEGA, 23 janvier, 5,99 £ / 6,99 €) – Un système monétaire interplanétaire s’effondre alors que ses fonds sont mystérieusement dirigés vers la construction d’une forteresse dans la Fantasy Zone. C’est à Opa-Opa de sauver la Fantasy Zone et de trouver le coupable responsable! Éliminez toutes les bases pour atteindre le boss final et passer au niveau suivant. Utilisez des lasers et des bombes pour détruire tous les ennemis et profitez des améliorations d’armes et de moteurs! Vous voulez changer de palette? Incarnez le frère d’Opa-Opa, Upa-Upa!

Attaque de sommeil (Bad Seed, 23 janvier, 6,29 £ / 6,99 €) – Profitez d’un nouveau TWIST incroyable dans Tower Defense! Vous contrôlez la disposition du champ de bataille et vous décidez des chemins que vos ennemis suivent! Construisez et placez de puissantes tourelles pour attaquer les ennemis envahisseurs. Faites ensuite pivoter le champ de bataille pour forcer les ennemis sur votre chemin de destruction préféré. Attention cependant, il y a toujours plusieurs voies à contrôler! Combinez la planification tactique avec les améliorations stratégiques des tours pour ralentir, détourner et endommager vos ennemis.

Sinless (Forever Entertainment, 23 janvier, 8,09 £ / 8,99 €) – Sinless est une combinaison unique d’un point and click classique et d’un roman visuel avec de nombreuses références et inspirations de classiques du genre, tels que Snatcher ou Rise of the Dragon. Ajoutez à cela un éclairage personnalisé et des effets de parallaxe conçus en interne, ainsi qu’une bande son dédiée et une histoire originale, nous espérons que vous apprécierez votre séjour! Bienvenue dans la ville sanctionnée par Omni-Care.

FoxyLand 2 (Jeux Ratalaika, 24 janvier, 5,99 £ / 5,99 €) – Après une journée paisible à la recherche de cerises, les enfants de Foxy ont été kidnappés par les méchants frères Wolfie. C’est maintenant à Foxy et Jennie de sauver leurs enfants! Sautez, sautez et coup de pied au mur pour contourner les ennemis afin d’atteindre la fin de la scène pour sauver les fuppers de Foxy à travers l’île. Incarnez Foxy et Jennie en multijoueur coopératif. À chaque niveau se cachent 3 FoxyCoins, pouvez-vous tous les trouver? Gardez également un œil sur les drapeaux secrets pour explorer davantage l’île!

Orn: Le petit sprite de la forêt (CINQ JEUX, 24 janvier, 8,99 £ / 9,99 €) – De beaux niveaux et un héros adorable prennent la vedette dans Orn: The Tiny Forest Sprite, un jeu d’aventure sur plateforme déroutant. Vous incarnez Orn, un minuscule sprite forestier créé par les anciens, le dernier espoir de combattre les ténèbres. Les pouvoirs que vous avez acquis au cours de votre voyage vous aideront-ils à vaincre les ténèbres?

Worlds of Magic: Planar Conquest (Ultimate Games, 24 janvier, 15,29 £) – Planar Conquest est un jeu de stratégie 4X inspiré de Master of Magic. Créé pour assurer cette jouabilité incroyable des jeux du passé, mais enveloppé dans un package moderne. “Explorer, développer, utiliser, exterminer” – ces quatre mots offrent au jeu plaisir et défi. Utilisez la diplomatie pour obtenir un avantage sur vos adversaires. Jouez des batailles au niveau tactique. Embauchez des héros et équipez-les d’armes et d’armures magiques. Recrutez des Titans uniques et puissants et forcez-les à exécuter vos commandes! Gagnez de l’expérience et renforcez votre armée après des victoires successives. Utilisez des sorts tactiques, stratégiques et mondiaux pour détruire vos ennemis.

WARHAMMER 40,000: SPACE WOLF (HeroCraft, 23 janvier, 14,57 £ / 16,19 €) – Warhammer 40,000: Space Wolf est une stratégie tactique au tour par tour dans laquelle vous devez prendre le commandement des Space Wolves et rejoindre la bataille contre les méchants serviteurs du Chaos et les sinistres Necrons .

Switch eShop – Démos

La démonstration de Touryst (Shin’en Multimedia) – Vous venez d’arriver aux îles Monument. Envie de nager? Ou plutôt plonger dans la mer profonde? Ou voulez-vous visiter la salle de jeux, faire du shopping, danser à la fête sur la plage? Envie de surfer? Ou allez-vous parler avec l’étrange vieux touriste et écouter ce qu’il a à dire sur ces anciens monuments mystérieux …

La grève! Démo de bowling à dix quilles (Mécanique tactile)

Oh! Démo Edo Towns (Kairosoft)

Pocket Clothier Demo (Kairosoft)

La démonstration Pyraplex (Kairosoft)

Switch eShop – Pré-commandes

Skellboy (Fabraz) – La vie était paisible dans le royaume de Cubold jusqu’à ce que le magicien maléfique du roi se fasse larguer par la princesse. Le cœur brisé et la rage alimentée, il a appelé les mauvais esprits à ressusciter les morts et les monstruosités du royaume depuis longtemps oubliées. Ce qu’il ne réalise pas dans sa fureur, c’est qu’il a aussi accidentellement invoqué un ancien héros … Skippy! Voyagez à travers le royaume magnifiquement rendu de Cubold et profitez pleinement de votre corps squelettique ressuscité! Échangez des parties de votre corps pour acquérir de nouvelles capacités au cours de votre aventure ou prenez une nouvelle arme pour vaincre les laquais du magicien maléfique. En avant, Skippy, il est temps de redevenir un héros!

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (En Masse Entertainment) – Dans The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, vous mènerez une résistance à part entière de Gelfling contre leurs suzerains oppresseurs, les Skeksis, à travers plus de 50 batailles RPG tactiques au tour par tour uniques. En cours de route, vous recruterez et personnaliserez de nouveaux alliés en leur attribuant des emplois, en modifiant leurs capacités et en les équipant d’équipement pour assurer la victoire. Avec 14 personnages jouables, y compris des visages familiers du film classique et de la nouvelle série Netflix Original, vous construisez vos propres équipes et concevez des stratégies gagnantes pour renverser la règle des Skeksis et redonner de la lumière au monde natal de Gelfling de Thra!

Switch eShop – Offres spéciales

Contenu DLC / Add-On

