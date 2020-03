Téléchargement Nintendo: 26 mars (Amérique du Nord)

La dernière mise à jour du téléchargement Nintendo pour l’Amérique du Nord est arrivée et apporte de nouveaux jeux à gogo sur l’eShop de votre région. Comme toujours, assurez-vous de laisser tomber un vote dans notre sondage et de commenter ci-dessous vos choix potentiels pour la semaine. Prendre plaisir!

Nintendo Switch

One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco, vendredi 27 mars, 59,99 $) La série PIRATE WARRIORS a réussi à combiner l’anime populaire ONE PIECE avec l’action passionnante de la série WARRIORS pour créer un phénomène mondial vendu à plus de quatre millions d’exemplaires! Basé sur le concept de “combattre des hordes d’ennemis tout en aventurant avec des alliés de confiance”, vivez une action ONE PIECE impressionnante directement issue de l’anime!

Gigantosaurus: le jeu (Outright Games, vendredi 27 mars, 39,99 $) Explorez et parcourez le monde préhistorique de Gigantosaurus. Ce conte de dino de Disney fait partie du sauvetage du monde, en partie de la super course et du plaisir géant! Rocky, Tiny, Mazu et Bill ont des problèmes effrayants – comme le météore qui a bloqué le volcan de Giganto! Seuls vous et vos amis dino peuvent oser résoudre des énigmes et sauver la situation – mais vous pourriez aussi avoir besoin des pouvoirs de Giganto! Et la fin de chaque histoire est le début d’un super rallye vers la zone suivante. Serez-vous l’aventurier le plus rugissant ou le coureur le plus rapide?

Ara Fell: Enhanced Edition (DANGEN Entertainment, Today, 14,99 $) Ara Fell: Enhanced Edition est un RPG de style japonais de l’ère 16 bits de Stegosoft Games. La nouvelle édition améliorée propose une multitude de mises à niveau, y compris un système de combat remanié, de nouvelles classes et compétences de personnage, de nouvelles quêtes secondaires, une interface utilisateur révisée, un système d’artisanat amélioré, un nouveau système enchanteur, des rapports d’aspect améliorés, de nouveaux modes de difficulté, une fonction de sauvegarde automatique et plus!

Bohemian Killing (Ultimate Games, lun 23 mars, 7,99 $) Alaska In Bohemian Killing, les mécanismes de gameplay sont basés sur le concept de deux chronologies étroitement interconnectées. Le jeu offre un grand nombre d’opportunités et de moyens par lesquels le joueur peut essayer de prouver l’innocence du protagoniste. Par exemple, le joueur peut mentir, étayer son témoignage avec des preuves supplémentaires ou même faire semblant d’être fou pour effacer le protagoniste des accusations.

Bubble Bobble 4 Friends (ININ Games, mar. 31 mars, 39,99 $) Les dragons populaires Bub et Bob sont de retour! Bubble Bobble 4 Friends est le dernier jeu de la légendaire série Bubble Bobble de Taito. Jouez seul ou avec jusqu’à 3 amis en mode coopératif de canapé et sautez vos dragons à bulles à travers 100 niveaux pour défier le méchant magicien Bonner et ses sbires. Les bulles ne vous permettent pas seulement de piéger vos adversaires – vos dragons peuvent également sauter dessus pour atteindre des plates-formes plus élevées.

Jeu de cartes Bundle Vol. 1 (Digerati, Aujourd’hui, 23,99 $) Offrez-vous ce double jeu de cartes de Digerati! Ce pack contient: Frost – un jeu de cartes de survie en construction de deck situé dans un monde dur et gelé ravagé par une tempête meurtrière. Monster Slayers – une aventure RPG de construction de deck de type voyou avec un système de combat innovant basé sur des cartes.

Code du chaos -nouveau signe de catastrophe- (Aujourd’hui, 9,99 $) Choisissez parmi une liste solide de 16 personnages uniques, dont un agent du gouvernement, un ninja, une fille magique, un artiste manga, un androïde et plus encore!

Chaque combat est unique avec des attaques sélectionnables, des styles de mouvement et des options de couleurs qui font de chaque personnage le vôtre!

Chapeau (Salt Castle Studio, mar. 31 mars, 14,99 $) L’esprit de la coopérative locale est vivant, et il hante les couvre-chefs hilarants! Allez en tête-à-tête avec vos amis dans les modes Versus effrénés ou essayez de travailler ensemble dans une coopérative captivante. Vous pouvez même voler en solo en mode Défi pour débloquer de nouveaux chapeaux et cartes! Rebondissez, flottez et zoomez dans les airs et atterrissez sur la tête des gens pour marquer des points.

Enfants de Zodiarcs (Plug In Digital, vendredi 27 mars, 17,99 $) Prenez le contrôle de Nahmi et de ses compagnons, en utilisant un tout nouveau système de combat basé sur les decks et les dés pour porter un coup à la soif insatiable de profit des nobles Lords et Ladies. Voleurs professionnels sur les traces d’une ancienne relique, le groupe infiltre les salles scintillantes des chambres privées d’un noble corrompu à la poursuite de leur cible, échappant de peu à la colère des gardes de la ville à chaque tour.

CopperBell (Ultimate Games, vendredi 27 mars, 6,99 $) Copperbell est un jeu d’aventure dessiné à la main où un démon se cache dans la forêt et vous seul pouvez bannir le mal. Testez votre esprit et votre volonté en combattant les ennemis et en évitant les pièges. Explorez et maîtrisez les environnements dangereux. Découvrez des secrets et battez des boss difficiles!

Dogurai (QUByte Interactive, mar.24 mars, 4,99 $) Dans un avenir dystopique, où les armées et la police ont été remplacées par des robots et des machines, leur créateur a décidé de conquérir le monde. Maintenant, c’est à Bones, un chien samouraï à la retraite des Forces spéciales, de lutter seul contre la menace du robot. Vous affronterez plusieurs chefs de robots dans une plateforme pleine d’action dans toute la ville, combattant dans les égouts urbains, les installations militaires, les usines et même dans des structures très hautes.

DreamGallery (Funalter Games, Aujourd’hui, 5,99 $) Commencez votre voyage vers la galerie de rêve Dans ce monde merveilleux et ensoleillé, les pétales de fleurs tombés sont à profusion. Le ruisseau de montagne clair bouillonne doucement. Des grues à couronne rouge se promènent tranquillement à travers le ruisseau, picorant nonchalamment des poissons de l’eau. La douce brise bruit les bords de vos vêtements. Et suivant les pas du vent, un pétale de fleur parcourt les grandes salles et atterrit doucement sur votre épaule.

Duck Souls + (Jeux Ratalaika, vendredi 27 mars, 4,99 $) Duck Souls + est un jeu de plateforme d’action rapide au sujet d’un petit canard avec une incroyable compétence pour se lancer et une mission, trouver tous les œufs pour sauver son espèce. Duck Souls + se déroule dans un monde fantastique mignon et mortel, où de nombreux pièges déchireront vos ailes de votre corps pendant que vous aurez du mal à saisir l’œuf frêle et fragile.

Grandes guildes (Keybol Games, Today, 19,99 $) Grand Guilds est un RPG tactique basé sur l’histoire avec des mécanismes de combat de cartes uniques. Vous et vos camarades parcourrez les terres d’Irin, un continent au bord d’une autre guerre, tout en vous livrant à des combats tactiques difficiles. Chaque personnage jouable possède des mécanismes et des capacités uniques qui, lorsqu’ils sont combinés correctement, feront la différence entre une victoire complète ou une défaite totale.

Indie Darling Bundle Vol 2 (Digerati, Aujourd’hui, 34,99 $) Profitez de trois favoris indie de Digerati! Ce pack contient Bleed 2, Slayaway Camp: Butcher’s Cut et The Aquatic Adventure of the Last Human. Bleed 2: jeu d’action et d’arcade run-and-gun furieusement amusant et rapide, Bleed 2 accueille de retour l’héroïne aux cheveux roses Wryn, le plus grand héros – et le seul restant – du monde, alors qu’elle se bat pour défendre le monde contre une force d’invasion des méchants.

Abondance JigSaw (Playstige Interactive, Aujourd’hui, 4,99 $) Jeu de puzzle JigSaw avec support d’écran tactile! Utilisez votre doigt pour jouer à vos jeux de puzzle préférés … Maintenant avec plus de thèmes et plus de puzzles! 50 images de puzzle de haute qualité différentes … 10 thèmes différents à choisir … 14 pistes de musique de puzzle apaisantes.

Mekorama (Rainy Frog, Today, 4,99 $) Guidez l’adorable robot “B” (parce qu’il ressemble à une abeille) à la sécurité après qu’il se soit écrasé sur une étrange planète cubique. Explorez chaque niveau, faites-le pivoter en 3D pour voir tous les côtés, en cherchant un chemin vers l’objectif. Utilisez les ascenseurs et les plates-formes coulissantes pour vous déplacer tout en recherchant les dangers. Sortez des sentiers battus pour trouver des solutions parfois de manière non conventionnelle pour trouver une voie à suivre.

Miles & Kilo (Quatre chevaux) Miles et Kilo ont été attaqués par un spectre espiègle! Avec leur avion en morceaux et une bande de scélérats voleurs qui s’enfuient avec les parties importantes, le seul espoir du malheureux duo d’évasion est de se lancer dans une poursuite passionnante à travers une île hantée. Miles & Kilo est un jeu de plateforme d’action super robuste et rapide.

NecroWorm (Jeux Walkabout, aujourd’hui, 4,99 $) Parcourez 120 niveaux de jeu de puzzle addictif, où votre seul objectif est de tout dévorer, sauf votre propre soi vermoulu. C’est rapide, savoureux et difficile à résister. Tout comme une collation de fin de soirée. Comment peut-il être difficile de prendre une bouchée? Assez dur, quand vous êtes un abominable serpent habitant un cimetière. Récupérez les clés, ouvrez les portes et planifiez chacun de vos mouvements afin de ne pas vous peindre dans un coin.

Un pas d’Eden (Humble Bundle, Today, 19,99 $) One Step from Eden combine la construction stratégique de deck et l’action en temps réel avec des éléments de type voyous, permettant à votre personnage de tracer un chemin de miséricorde ou de destruction. Combattez seul ou avec un ami en coopération en lançant des sorts puissants à la volée, en combattant des ennemis en évolution et en collectant des artefacts qui changent la donne. Pouvez-vous vous rendre à Eden ou votre destruction sera-t-elle imminente?

Operencia: Le soleil volé (Zen Studios, mar. 31 mars, 29,99 $) Operencia: The Stolen Sun embrasse tout ce que vous aimez dans les donjons-crawlers classiques à la première personne, améliorant l’expérience RPG au tour par tour avec des sensibilités modernes. Rassemblez votre équipe de personnages mémorables et guidez-les dans un monde inspiré de la mythologie d’Europe centrale, où l’histoire rencontre la légende. Unreal Engine 4 propulse des environnements à couper le souffle, des tombeaux et donjons traditionnels aux châteaux enchantés et une forêt en cuivre.

Refoulé (Ultimate Games, vendredi 27 mars, 7,99 $). Dans Repressed, le héros physique standard est abandonné, ce qui affecte le changement de l’environnement dans lequel il est capable de fonctionner. En tant qu’ombre, le joueur doit s’assurer de rester dans la lumière et avoir de l’espace pour rebondir. Il est donc important d’utiliser la bonne perspective. Changer l’angle de la caméra peut déverrouiller des trajectoires jamais vues auparavant. Alors qu’ils voyagent à travers le monde, les joueurs collectent des fragments de leurs souvenirs, qui doivent ensuite être réassemblés.

Sin Slayers (Black Tower, Aujourd’hui, 19,99 $) Sin Slayers: Enhanced Edition est une version étendue de Sin Slayers qui comprend toutes les extensions précédemment publiées qui incluent de nouveaux emplacements, ennemis, héros, objets, nouveau scénario et de nombreuses quêtes supplémentaires. Créez, équipez et dirigez une équipe de héros. Chaque unité aura ses propres capacités et faiblesses, alors planifiez votre stratégie de combat en conséquence. Vous voyagerez à travers des forêts primaires puantes, des ossements criblés de cryptes et des tombes de guerriers tombés, et d’autres endroits que même les plus courageux aventuriers auraient peur de fouler.

Fente (Sabec, Today, 9,99 $) Chanceux, alors tentez votre chance avec Slot, un jeu de simulation de machine à sous amusant et facile à jouer qui vous apporte tout le faste et le glamour du Strip de Vegas, à tout moment et en tout lieu. Lancez votre aventure sauvage à Vegas avec 1 000 pièces, combien pouvez-vous gagner? Si vous voulez essayer les meilleurs jeux de machines à sous, ne pensez même pas à aller ailleurs, la machine à sous est livrée avec 5 machines à sous faciles à jouer, des jeux classiques à 3 rouleaux et 5 rouleaux au grand jackpot ou mini-jeux de roue!

Pierres du revenant (ChickenCat, mar. 31 mars, 9,99 $) Stones of the Revenant est inspiré par des beat-em-ups d’arcade rétro mélangés avec des éléments de vos plateformes d’action classiques préférées. Choisissez parmi six héros jouables; Radcliffe le chevalier, Halvar le barbare, Brielle la sorcière, Galina le garde forestier, Isaak le voleur et Fritz le bricoleur. Chacun avec son propre style de jeu unique!

Le complexe (Wales Interactive, mar. 31 mars, 12,99 $) Après une attaque majeure aux armes biologiques contre Londres, deux scientifiques se retrouvent dans un laboratoire fermé à clé avec du temps et de l’air. Avec un style de jeu à l’aventure, vos actions et votre relation avec d’autres personnages vous mèneront à l’une des huit fins suspensives.

Service de livraison totalement fiable (tinyBuild Games, mercredi 1er avril, 14,99 $) Attachez votre attelle arrière et allumez le camion de livraison, il est temps de livrer! Rejoignez jusqu’à trois de vos amis et faites le travail au hasard dans un monde sandbox interactif. La tentative de livraison est une garantie de service de livraison totalement fiable!

Corbeilles de remorque (Sakari, Aujourd’hui, 9,99 $) Défiez vos amis dans le match à mort, Last Man Standing, Shotgun Soccer ou couronnez-vous roi du canapé dans le mode Party tout compris! Toutes les balles rebondiront sur les murs, ne donnant à vos amis aucun endroit où se cacher, mais attention car vos balles pourraient finir par vous mordre le cul!

Guerriers Wanba (Zodiac Interactive, aujourd’hui, 6,99 $) Avez-vous ce qu’il faut pour être un guerrier Wanba? Entrez dans le monde absurde du combat de calligraphie et préparez-vous à imposer le smackdown à tous ceux qui osent vous opposer, en distribuant les dégâts avec votre pinceau d’encre de brutalité choisi!

Wenjia (indienova, Aujourd’hui, 7,99 $) Wenjia est un jeu de plateforme 2D avec des éléments de résolution de casse-tête. Les joueurs peuvent voyager librement entre deux royaumes (le monde matériel et le monde énergétique), chacun avec des défis et des obstacles différents. Les joueurs doivent utiliser les deux mécanismes des royaumes pour atteindre leur objectif final.

Qu’est-ce que la boîte? (Bitten Toast Games, lun 30 mars, 1,99 $) Ce que la boîte est un jeu de tir multijoueur en ligne dans lequel les joueurs contrôlent des boîtes vivantes se cachant parmi les boîtes normales tout en essayant de se détruire. Courez avec votre fidèle cutter à la main ou restez immobile et attendez le moment idéal pour frapper!

Wurroom (Parfois vous, mercredi 1er avril, 0,99 $) Wurroom est une expérience artistique interactive née dans l’esprit de deux entités holographiques: Michael Rfdshir et Serge Bulat. Il est conçu pour révéler des choses sur nous-mêmes et mesurer notre imagination. Vous êtes juste une Main, perdue dans l’hyper-pays des merveilles indéfini, où les visions, les pensées et les idées de votre subconscient, se mélangent avec les fragments d ‘”autres” mondes inexpérimentés.

Trilogie de l’armée des zombies (Rébellion, mar. 31 mars, 34,99 $) Zombie Army Trilogy est un jeu de tir à la troisième personne qui bat le pouls avec trois campagnes épiques, un mode horde qui bat le cœur et une action d’horreur intense. Dans les flammes mourantes de la Seconde Guerre mondiale, une légion de super soldats morts-vivants menace de submerger toute l’Europe. Combattez seul ou faites équipe pour sauver l’humanité de la menace zombie! Combattez à travers trois campagnes épiques à travers 15 missions infestées de démons.

