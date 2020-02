Téléchargement Nintendo: 27 février (Amérique du Nord)

La dernière mise à jour du téléchargement Nintendo pour l’Amérique du Nord est arrivée et apporte de nouveaux jeux à gogo sur l’eShop de votre région. Comme toujours, assurez-vous de laisser tomber un vote dans notre sondage et de commenter ci-dessous vos choix potentiels pour la semaine. Prendre plaisir!

Bloodroots (Paper Cult, ven 28 février, 19,99 $) Trahi et laissé pour mort, M. Wolf est déterminé à trouver son tueur et à se venger – seul et largement en infériorité numérique. Heureusement pour M. Wolf, le monde est votre arme dans Bloodroots – un jeu d’action implacable qui se déroule à travers le Weird West tentaculaire.

Collection de puzzles animés (Funbox Media, Today, 9,99 $) Une interface facile à utiliser telle que la séparation des bords et des pièces intérieures rend la résolution des puzzles amusante et relaxante. Relevez les puzzles par vous-même ou faites équipe avec des amis et résolvez-les ensemble.

Arcade Archives VS. MAH-JONG (HAMSTER, ven 21 février, 7,99 $) “VS. MAH-JONG ”est un jeu de Mahjong à 2 joueurs sorti par Nintendo en 1984. Entraînez-vous contre l’ordinateur avec le mode 1 joueur ou jouez contre vos amis et votre famille avec le mode 2 joueurs. Pensez à faire une main de Mahjong complexe ou une main de Mahjong fiable et vivez le vrai plaisir du Mahjong!

AvoCuddle (Ultimate Games, lun 2 mars, 12,99 $) AvoRa et Avoln vivent sur AvoPlanet, une planète jardin paisible. Ils s’aiment, mais parfois ils se disputent ou font des choses stupides qui font mal. Le jeu commence par une vue paisible du monde se brise lorsque nous voyons les deux Avos en colère l’un contre l’autre.

Baron: La fourrure va voler (Jeux de Dogmelon, mercredi 4 mars, 20,00 $) Dans le monde du Baron, la Grande Guerre fait rage. Les avions sont de nouvelles machines passionnantes qui défient la gravité! Ceux qui les pilotent – ces animaux courageux – sont audacieux, flamboyants et incroyablement glamour.

Battlesloths (Invisible Collective, lun 24 février, 9,99 $) Aucune fête n’est complète sans faire cuire à la vapeur des boîtes de pizza fraîche. Mais attention, vos amis ont faim aussi, et cette pizza ne va pas durer toute la nuit. Prenez un hoverboard et bougez. Défendez votre pizza des autres joueurs et combattez pour des tranches de toute la carte dans ce jeu de tir rapide et compétitif à deux bâtons.

BE-A Walker (SONKA, ven 28 février, 9,99 $) Vous êtes le pilote d’un robot de combat BE-A Walker (Biped Enhanced Assault Walker). Votre mission est de vaincre les indigènes hostiles pour protéger la population de la colonie. Mais l’anéantissement de la race indigène n’est pas le seul moyen d’arrêter la guerre.

30e anniversaire de Boulder Dash (BBG, aujourd’hui, 14,99 $) Collectionneurs de pierres précieuses, creusez! Boulder Dash-30th Anniversary trouve nos héros, Rockford, Crystal et autres, confrontés à une multitude de nouveaux défis passionnants dans ce casse-tête d’action légendaire. Creusez dans des grottes spectaculaires avec des éléments 3D; éviter de tomber des rochers; collectez des pierres précieuses et évitez les ennemis néfastes en cours de route.

Lignes brisées (Super.com, mar 25 février, 24,99 $) Votre escouade s’est écrasée derrière les lignes ennemies, au cœur d’une histoire alternative en Europe de l’Est. Sans informations ni leadership pour les soutenir, ces soldats doivent se frayer un chemin pour rentrer chez eux avant que les horreurs de la guerre ne les éclatent.

Bucket Knight (Parfois vous, vendredi 28 février, 4,99 $) Même les chevaliers doivent encore payer des impôts, des prêts et une pension alimentaire. Aidez un chevalier anonyme mais courageux dans sa mission sacrée à trouver le Saint Graal (et à gagner de l’argent). Explorez les donjons, tuez les ennemis, évitez les pièges, restez en vie et devenez riche!

Depixtion (DevHour Games, ven 28 février, 7,99 $) Basé sur la populaire série Picross, Depixtion mélange la mécanique de mélange des couleurs avec les règles des nonogrammes pour créer une expérience colorée unique.

Dual Brain Vol.3: Formes (D-O, aujourd’hui, 14,99 $) Les règles sont simples. Résolvez le problème dans le délai imparti et visez un score élevé. Le meilleur score du jeu est enregistré dans le classement en ligne. Affrontez des scores avec des joueurs du monde entier. Cette fois, ce sont les formes.

Échapper d’abord (OnSkull Development, jeu 20 février, 4,99 $) The Rooms Psycho Circus Après avoir assisté à une représentation spectaculaire au cirque “De la Luna”, vous vous retrouvez coincé dans les quartiers du clown. Dans quelques minutes son spectacle se terminera. Serez-vous capable de retrouver sa clé de rechange et de vous échapper avant son retour?

Farmer Sim 2020 (SC Ovilex Soft, mar 25 février, 14,99 $) Farmer Sim 2020 vous permettra de devenir un vrai fermier! Prenez-vous dans un monde ouvert génial et commencez à profiter de ce grand simulateur d’agriculture. Récoltez différents types de cultures, gérez votre bétail – vaches, moutons, dindes, porcs.

Ganbare! Super grévistes (Jeux Ratalaika, vendredi 28 février, 9,99 $) Ganbare! Super Strikers est un mélange innovant entre RPG tactique et football. Gagnez des matchs pour monter de niveau et gagner de nouveaux équipements qui vous permettront d’apprendre des capacités spéciales, d’améliorer les statistiques de vos joueurs ou de vous protéger contre les effets de statut modifiés.

Heaven Dust (indienova, Aujourd’hui, 7,99 $) Lorsque vous vous réveillez, vous vous trouvez dans un manoir, où se trouvait le centre de recherche secret, est maintenant un labyrinthe plein de zombies horribles et de pièges mortels. Vous devrez vous échapper en surmontant vos peurs, en collectant des objets, en résolvant des puzzles innovants et en révélant la cruelle vérité. En 1970, une équipe d’enquête scientifique a découvert un nouveau virus dans les échantillons de sang d’une tribu primitive appelée “Torkue” en Nouvelle-Guinée.

Le héros doit mourir. encore (DEGICA, Aujourd’hui, 39,99 $) Vous êtes le héros, votre dernier souvenir se bat avec le démon Guile et l’abat, sauvant ainsi votre monde. Cependant, vous semblez être mort dans le processus et maintenant vous ne vous souvenez pas d’elle, celle pour laquelle vous êtes allé seul pour combattre le démon.

Je suis balle (ManolidisAimilios, mercredi 4 mars, 4,99 $) N’arrêtez jamais de rebondir! I am Ball est un jeu de plateforme de puzzle minimaliste et stimulant qui met l’accent sur des contrôles et une exploration précis. Vous contrôlez une balle qui rebondit toujours. Dirigez sa hauteur de rebond et son mouvement horizontal et parcourez les niveaux un écran à la fois. Jamais arrêter d’explorer!

KATANA KAMI: Une voie de l’histoire du samouraï (Spike Chunsoft US, jeu 20 février, 29,99 $) Redécouvrez les anciennes manières dans KATANA KAMI: A Way of the Samurai Story! Incarnez un ronin lors de la restauration Meiji au Japon dans le col volatil de Rokkotsu. L’épéiste Dojima s’endette et sa belle fille est prise en garantie.

Héros de Kemono (Mad Gear Games, aujourd’hui, 14,99 $) Lorsque le dieu de la lune transforme les habitants de la forêt en pierre, quatre maîtres ninjas animaux doivent se frayer un chemin vers le mont. Fuji et briser son sort. Utilisez des mouvements rapides, un arsenal d’outils et les capacités uniques de chaque maître pour sauver votre maison!

Kingdom Rush Frontiers (Ironhide Game Studio, Aujourd’hui, 14,99 $) Plus grand et plus méchant que jamais, Kingdom Rush: Frontiers est un tout nouveau niveau du gameplay furieusement rapide et enchanteur qui a fait du titre original un succès primé.

LocO-SportS (Jorge Biedma Azuar, ven 28 février, 2,99 $) LocO-SportS est un jeu de sport amusant qui se déroule dans un stade olympique. Rivalisez avec vos amis et votre famille pour être les meilleurs pendant que vous riez des événements les plus fous et les plus surréalistes. Atteignez des records impossibles tels qu’une perche de 25 mètres de haut.

Madoris R (Non défini, aujourd’hui, 5,00 $) “Madori” signifie l’agencement de la maison en japonais. C’est un jeu de puzzle simple et sans limite de temps. -Rule- Lorsque vous alignez les blocs “Madori” verticalement ou horizontalement, ces blocs changent de couleur. Si vous teignez un bloc entier, le bloc disparaît et vous pouvez obtenir le point. Obtenons un score élevé!

Metro 2033 Redux (Koch Media, vendredi 28 février, 24,99 $) En 2013, le monde a été dévasté par un événement apocalyptique, anéantissant presque toute l’humanité et transformant la surface de la Terre en un terrain vague toxique. Une poignée de survivants se sont réfugiés dans les profondeurs du métro de Moscou et la civilisation humaine est entrée dans un nouvel âge des ténèbres. L’année est 2033. Lisez notre revue Metro 2033 Redux.

Metro: Last Light Redux (Koch Media, vendredi 28 février, 24,99 $) C’est l’année 2034. Sous les ruines de Moscou post-apocalyptique, dans les tunnels du métro, les restes de l’humanité sont assiégés par des menaces mortelles de l’extérieur – et de l’intérieur. Des mutants traquent les catacombes sous la surface désolée et chassent au milieu du ciel empoisonné au-dessus. Lisez notre revue Metro: Last Light Redux.

MouseCraft (Crunching Koalas, Today, 9,99 $) MouseCraft est un jeu de puzzle A to B où les joueurs aident Schrödinger, le fou scientifique du chat, à terminer son invention mystérieuse alimentée par des souris. Empilez des briques Tetromino pour créer un chemin sûr pour autant de souris que possible, rassemblez des objets de collection, combattez les ennemis, utilisez différents types de blocs, faites exploser des choses et évitez les dangers environnementaux dans 80 niveaux artisanaux!

MX Nitro: déchaîné (Mar 18 février, 9,99 $) Vroom vroom.

Pas le temps de se détendre (Forteresse de porcelaine, lun 24 février, 13,99 $) Vous avez maintenant la possibilité de battre vos amis les plus réussis avec ce faux simulateur de vie. Pour gagner le jeu, vous devez gravir les échelons de l’entreprise, vous éduquer et garder votre raison. Cela peut sembler facile, mais travailler et étudier vos fesses mettront à rude épreuve même les amis les plus ironiques de vos amis.

Portal Dogs (Brain Connected, mercredi 26 février, 4,99 $) En tant que roi des chiens, votre mission est de trouver tous vos sujets fidèles et de les guider vers le portail. Dès que vous réveillez un autre chien, il suivra simultanément vos mouvements. Vous réussissez en trouvant votre chemin vers le portail. Vous maîtrisez la mission si vous enregistrez tous vos sujets fidèles, trouvez l’os d’or et accédez au portail.

Profane (AlternativeSoftware, ven 28 février, 18,99 $) Profane est un enfer de boss 3D Bullet Hell basé sur le temps. Cela signifie que vous devez affronter tous les boss et les vaincre avant la fin de votre temps! Le temps c’est de l’argent et de la santé, donc acquérir des capacités ou être endommagé réduira votre temps de combat restant.

Puzzles pour tout-petits et enfants: animaux, voitures et plus (Mer 26 février, 7,99 $) Ce jeu de puzzle est extrêmement facile à utiliser et a été conçu avec grand soin pour être joué par des enfants de tous âges. Il est testé au combat et 100% sans frustration.

SEGA AGES Sonic The Hedgehog 2 (SEGA, jeu 20 février, 7,99 $) Salué comme l’un des jeux Genesis les plus réussis, Sonic The Hedgehog 2 a été rapidement salué par la critique après sa sortie en 1992. Suivez Sonic et Tails (dans ses débuts!) Alors qu’ils font équipe contre le Dr Eggman afin de sauver les Emeraudes du Chaos des griffes du mal. Sonic The Hedgehog 2 a introduit un mode compétitif à deux joueurs qui sera disponible une fois de plus, ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles que drop dash, classements, contre-la-montre et Knuckles!

Servi! (Light Maze, Today, 5,99 $) Le jeu présente différents personnages typiques de la cuisine mondiale, dans des lieux emblématiques de la gastronomie locale. Chaque personnage jouable a sa propre attaque correspondant à sa cuisine pour pimenter le jeu. Bon appétit!

Ski Sniper (Ultimate Games, ven 28 février, 4,99 $) Découvrez toutes les armes de tireur d’élite, y compris une arbalète! Complétez les objectifs pour obtenir des récompenses spéciales. Regardez votre trajectoire de tir parfaite du point de vue spécial de la caméra bullet. Admirez les dégâts des balles en mode X-Ray. Choisissez votre lieu de sniping parfait. Devenez le meilleur Ski Sniper du monde.

Skull Rogue (Drageus Games, ven 28 février, 2,99 $) Skull Rogue est un RPG de type voyou inspiré des classiques. Commencez avec un squelette ordinaire et développez un incroyable guerrier. Plongez dans un monde de batailles éternelles et de progression sans fin.

Soul Axiom Rebooted (Wales Interactive, Today, 12,99 $) Dans le studio qui vous a apporté Master Reboot, un jeu de puzzle d’aventure basé sur l’histoire à la première personne se déroule dans le magnifique et obsédant cyber-monde d’Elysia. Collectez des pouvoirs de main uniques, découvrez de multiples fins et choisissez votre propre destin tout en découvrant le mystère de votre vie numérique.

Poing spartiate (JanduSoft, ven 28 février, 14,99 $) Frayez-vous un chemin vers la gloire, la fortune et la gloire dans cette roguelite de puncher à la première personne pendant que vous travaillez pour récupérer le légendaire Spartan Fist. En incarnant Emma Jones, une détective de haut en bas qui travaille pour gagner sa vie, vous tapoterez votre dur à cuire intérieur pendant que vous frappez les gars si fort qu’ils explosent.

Stab Stab Stab! (Monster Couch, ven 28 février, 9,99 $) STAB STAB STAB est un jeu de combat multijoueur brutal, basé sur la physique, dans lequel vous poignardez vos amis jusqu’à ce qu’ils éclatent! Incarnez des oiseaux de chair explosifs avec des becs tranchants comme des rasoirs Combat basé sur la physique viscérale Combattez-vous contre vos amis en mode versus Faites équipe en mode de survie contre les hordes stupides de joueurs IA cronenbirds avec une difficulté réglable pour tester vos compétences 12 arènes uniques et mortelles jambes, tumeurs et de nombreuses autres mutations utiles à ramasser

Les aventures de 00 Dilly (Toplitz Productions, jeu 20 février, 14,99 $) Mannequin de crash test 00 Dilly a résisté à de nombreux crash tests dans les années 1950 mais a fini par être négligemment consigné au dépotoir. Mais alors, des étrangers confus lui ont insufflé par inadvertance une nouvelle vie. Maintenant, Dilly veut prouver au monde qu’il est le bon mannequin de crash test pour tout type de test.

Tower Inferno (Digital Game Group, mercredi 26 février, 7,99 $) Voyez combien d’étages vous pouvez empiler dans ce nouveau jeu pour rester en tête des flammes rugissantes! Empilez cet enfer imposant aussi haut que possible avant qu’il ne brûle et ne tombe! Plus vous construisez, plus vous gagnez d’étoiles que vous pouvez utiliser pour débloquer de nouveaux mondes colorés. Choisissez parmi Pirate, Viking et Sci-Fi et bien d’autres mondes à intégrer. Testez votre cerveau et vos réflexes dans ce puzzle empilable!

UnderHero (Digerati, ven 14 février, 16,99 $) Underhero est un jeu de plateforme RPG où le héros choisi a échoué, et un subalterne du roi maléfique prend à contrecœur sa place de nouveau héros. Utilisez le combat basé sur le temps pour vaincre les ennemis pendant que vous vous aventurez à travers le pays, affrontez des patrons excentriques et sauvez le Royaume de Chestnut de votre propre méchant patron, M. Stitches!

Voxelgram (Lukasz Krasniewski, Aujourd’hui, 7,99 $) Il s’agit d’une variation 3D de nonograms / picross. 176 puzzles 18 dioramas.

Histoires de voyage Wanderlust (Forever Entertainment, Today, 14,99 $) Dans un bar, sur l’île la plus éloignée du monde, un groupe d’étrangers partage leurs histoires. Mettez-vous à leur place et vivez le voyage sous différents angles. Wanderlust Travel Stories est un livre que vous façonnez. Si vous cherchez quelque chose d’un peu différent, c’est pour vous et si vous pouvez lire ceci, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour commencer.

Voilà donc votre lot pour le téléchargement Nintendo nord-américain de cette semaine.

