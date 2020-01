Téléchargement Nintendo: 30 janvier (Amérique du Nord)

La dernière mise à jour du téléchargement Nintendo pour l’Amérique du Nord est arrivée et apporte de nouveaux jeux à gogo sur l’eShop de votre région. Comme toujours, assurez-vous de laisser tomber un vote dans notre sondage et de commenter ci-dessous vos choix potentiels pour la semaine. Prendre plaisir!

Monster Energy Supercross – Le jeu vidéo officiel 3 (Milestone, mar. 4 février, 49,99 $) Le seul jeu vidéo officiel Monster Energy AMA Supercross Championship est de retour! Revivez la saison 2019 du Supercross avec 100 coureurs des catégories 450SX et 250SX, 15 stades et pistes officiels et pour la première fois de la série, vous pourrez rejoindre les équipes officielles en mode carrière. Profitez d’une expérience coopérative incroyable avec vos amis dans le tout nouveau complexe! Créez, partagez et téléchargez un nombre infini de pistes avec l’éditeur de pistes!

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (En Masse Entertainment, mar 4 février, 19,99 $) Dans The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, menez l’héroïque Gelfling pour redonner de la lumière au monde de Thra! Découvrez tout ce que le monde fantastique a à offrir en jouant – et en allant au-delà – des événements de la série Netflix. Rencontrez des personnages, des histoires et des environnements jouables jamais vus auparavant.

Skellboy (Fabraz, T1 2020, 14,99 $) La vie était paisible dans le royaume de Cubold jusqu’à ce que le magicien maléfique du roi soit largué par la princesse. Le cœur brisé et la rage alimentée, il a appelé les mauvais esprits à ressusciter les morts et les monstruosités longtemps oubliées du royaume.

7ème secteur (Parfois vous, mercredi 5 février, 19,99 $) Plongez-vous dans ce chemin complexe, résolvez différents puzzles, affrontez ses dangers et recueillez des informations dispersées pour découvrir l’histoire de ce monde. Prenez le contrôle de plusieurs personnages différents, chacun avec ses propres capacités qui peuvent vous aider à naviguer dans les appareils et les machines du monde.

Arc d’alchimiste (Idea Factory International, aujourd’hui, 39,99 $) Nouvellement poli – Dans la version occidentale, les joueurs peuvent désormais choisir parmi 7 personnages jouables chacun spécialisé dans les armes, les attaques et les capacités uniques! Quatre orbes pour les gouverner tous – Manier le Lunagear permet aux joueurs de combiner deux des quatre orbes élémentaires (feu, eau, vent, terre) pour résoudre des énigmes, manipuler des environnements et faire exploser n’importe quel ennemi.

Coeurs ascendants (Visualnoveler, Today, 9,99 $) Hayato a vécu une vie ordinaire jusqu’à ce qu’il se réveille un jour avec l’amnésie… et se retrouve dans un monde plus proche des jeux vidéo qu’il joue que du monde dont il se souvient. Récupérer des quêtes? Points de compétences? Réapparaître après la mort? C’est un peu beaucoup à accepter.

Ash of Gods: Redemption (Koch Media, vendredi 31 janvier, 29,99 $) Ash of Gods est un RPG tactique au tour par tour avec une riche histoire et un scénario non linéaire détaillé sur trois héros face à un ancien mal mythique. Le capitaine Thorn Brenin, le garde Lo Pheng et le scribe Hopper Rouley ne savent pas encore que les Moissonneurs sont revenus et prévoient de noyer le monde dans le sang afin de réveiller les dieux endormis.

Aviary Attorney: Definitive Edition (Sketchy Logic, Aujourd’hui, 19,99 $) Revenez à 1848 dans Aviary Attorney: Definitive Edition. Paris est au bord d’une nouvelle révolution et les prisons regorgent de coupables et d’innocents. Un oiseau représente la justice au milieu du chaos de la société. Jouez le rôle de Monsieur Jayjay Falcon, un oiseau de proie avec un bon cœur et une expertise juridique douteuse. Lisez notre revue Aviary Attorney: Definitive Edition.

Champ de bataille (Sabec, Aujourd’hui, 9,99 $) Battleground apporte le jeu de plateau classique sur Nintendo Switch en utilisant des graphismes de jeu 3D UI de pointe tout en conservant l’aspect et la convivialité d’origine. Votre mission est de détruire vos chars et artillerie ennemis avant qu’il ne détruise le vôtre. Déployez vos chars et votre artillerie, puis tirez sur votre ennemi en utilisant votre écran de grille pour trouver et détruire ses chars et son artillerie avant de retirer vos chars et votre artillerie. Le premier joueur à détruire tous les chars et l’artillerie de l’adversaire remporte la partie. Jouez contre un autre joueur ou contre le joueur intelligent d’Ai, dans tous les cas, gagner ne sera pas facile.

Brigade reliée (Intragames, Today, 19,99 $) Bookbound Brigade est une nouvelle version du genre Metroidvania établi où les histoires classiques et les personnages bien connus reçoivent le traitement du jeu vidéo, et où le joueur peut diriger un groupe coloré de héros réels et fictifs à travers une 2D plate-forme-aventure à défilement latéral dans une quête pour combattre des hordes écrasantes de monstres et ramener l’ordre dans le monde littéraire.

Bridge Constructor Ultimate Edition (Headup Games, ven 31 janvier, 14,99 $) Bridge Constructor Ultimate Edition comprend le “Bridge Constructor” et les deux DLC “Slopemania” et le pack d’extension “Trains”! Dans Bridge Constructor, vous pouvez devenir un constructeur de ponts accompli sans aucune formation formelle.

Eclipse: Bord de lumière (White Elk, Aujourd’hui, 14,99 $) Débarqué sur une planète sensible, vous vous réveillez pour découvrir un monde de rêve, rempli d’émerveillement extraterrestre et les restes d’une civilisation trahie. Vous trouvez une relique puissante, l’artefact, qui peut interagir avec une technologie ancienne et vous conférer des pouvoirs quasi magiques. Quels sont les secrets de la planète? Quel cataclysme a frappé ses habitants? À l’aide de votre combinaison spatiale équipée d’un jetpack, explorez les ruines antiques pour découvrir le passé troublant de la planète. Plongez-vous dans un nouveau monde fascinant et mémorable. Pouvez-vous relever le défi et résoudre l’énigme obsédante de ce lieu mystérieux?

HYPERCHARGE: Unboxed (Digital Cybercherries, ven 31 janvier, 19,99 $) Le joueur assume le rôle d’un petit soldat en plastique et doit fouiller l’environnement pour trouver des ressources afin de construire des tourelles, construire des défenses et protéger l’HYPER-CORE. L’environnement est beaucoup plus grand que le joueur, ce qui fait de chaque objet ménager normal un obstacle.

Pack Indie Gems – Édition JRPG (Plug In Digital, ven 31 janvier, 19,99 $) Ce pack comprend Dungeon Rushers et Robothorium. — Dungeon Rushers est un RPG tactique 2D combinant le gameplay du robot de donjon et les combats au tour par tour. Gérez votre équipe, pillez des donjons poussiéreux, écrasez des armées de monstres et fabriquez de puissants équipements.

Milo’s Quest (Vendredi 31 janvier, 4,99 $) Le jeune marionnettiste, Milo, profite de son temps dans le parc et voit un délicieux os à mâcher! Cet os est maudit et libère le vieux crâne du roi maléfique. C’est maintenant à Milo de partir à l’aventure pour arrêter la malédiction! Choisissez parmi trois niveaux de difficulté pour votre aventure! Vous pouvez même changer le type d’expérience que vous souhaitez en vous concentrant uniquement sur les énigmes ou le combat.

Plus jamais (Vyacheslav Grivorev, Aujourd’hui, 13,99 $) Plus jamais – Horreur / Quête à la première personne. L’essence principale du jeu est la recherche de lieux et d’énigmes, plongeant dans l’histoire dramatique d’une petite fille souffrant d’asthme. Le personnage principal – Sasha Anders, une fille de treize ans qui se réveille d’un cauchemar. Le monde semble à l’envers pour elle. Tout devient si étrange.

Not Tonight: Take Back Control Edition (No More Robots, ven 31 janvier, 24,99 $) Not Tonight est un jeu de gestion post-Brexit, fusionnant un RPG sous pression avec une histoire politiquement chargée où chaque décision compte. Allez-vous rejoindre la résistance et combattre le régime – ou garder la tête baissée et espérer qu’un jour tout cela sera un souvenir lointain? Not Tonight: One Love est un chapitre complet et supplémentaire qui fait suite au scénario principal de Not Tonight.

S’il vous plaît les dieux (Ultimate Games, lun 3 février, 9,99 $) Votre famille meurt de faim et seul un miracle peut vous sauver. Partez en voyage au pays des dieux pour trouver le légendaire Sampo, un trésor de richesses et de nourriture infinies. Please the Gods est un jeu de rôle fantastique de la vieille école atmosphérique, inspiré de la mythologie finlandaise chamanique et des classiques de table tels que Hero Quest.

Princesse Prison (créé, Aujourd’hui, 19,99 $) Menez deux princesses capturées pour résoudre des énigmes et échapper au château du roi démon. Vos actions seules en tant que héros décideront de leur sort et du vôtre! Un éclat fantomatique de votre ancien moi, pouvez-vous sauver les princesses? Une nouvelle expérience de jeu d’évasion, avec de jolies filles, des puzzles et des événements «spéciaux».

Reknum (JanduSoft, ven 31 janvier, 4,99 $) Dans Reknum, vous jouez le rôle de la princesse Cheri, qui doit avancer à travers 6 zones différentes complètement explorables, piller des coffres avec des cristaux qui augmenteront ses compétences passives afin d’avancer. Chaque zone présente différents éléments qui doivent être évalués afin de pouvoir avancer, d’examiner comment avancer, d’examiner le comportement des ennemis et de combattre les boss.

Sœurs Royale: cinq sœurs sous le feu (Chorus Worldwide Games, Today, 13,99 $) Le premier nouveau jeu en 12 ans d’Alfa System, l’équipe qui vous a amené. le Shoot ‘Em Up “Castle of Shikigami III” de la série “Castle of Shikigami”. Cinq sœurs au talent unique se disputent pour savoir laquelle d’entre elles épousera l’ange Yashin.

Sparkle 4 Tales (Forever Entertainment, Today, 9,99 $) Commencez le voyage émotionnel et commencez comme une petite étincelle de vie. Sortez des profondeurs dans le lieu lumineux et paisible des espèces cultivées. Plongez-vous dans l’environnement atmosphérique depuis les débuts de la vie et la belle bande sonore pour compléter votre expérience. Ayez une conversation avec le Créateur pour déterminer votre avenir. Allez-vous devenir un être paisible, un carnivore sanguinaire ou quelque chose entre les deux? Explorez le vide et trouvez votre destin. Devenez un être magnifique et explorez votre potentiel dans une histoire unique.

Speaking Simulator (Aujourd’hui, 20,00 $) Avez-vous une vague compréhension de l’interaction humaine? Eh bien, c’est le jeu pour vous! Votre mission est simple: infiltrer un monde d’humains extrêmement confiants, leur parler et les convaincre que vous n’êtes certainement pas un robot.

Cartes Super Battle (Baltoro Games, ven 31 janvier, 5,99 $) Aide! L’obscurité est tombée sur le royaume. De viles créatures parcourent désormais les terres qu’elles cherchent à conquérir. Notre bon roi a été emprisonné, et ses sujets ont été privés de leur or par le méchant Ogre. C’est le monstre le plus fort de tous! Mais heureusement, il n’est pas si brillant – vous pouvez le déjouer! Surveillez votre pas, car la route à parcourir est remplie de pièges et d’obstacles. Personne n’est en sécurité dans les donjons, et vous devrez affronter tout cela – monstres impitoyables, spectres et plus encore! Bonne chance!

Touchdown Pinball (SuperPowerUpGames, vendredi 31 janvier, 3,00 $) Préparez-vous pour Touchdown Pinball, un flipper où vous jouerez un match passionnant. Marquez des buts sur le terrain, des touchés et montrez qui est le plus grand joueur de football sur cette table. Découvrez toutes les missions et les secrets, y compris un match d’arène secrète où vos capacités seront testées.

UORiS DX (Regista, Aujourd’hui, 9,00 $) UORiS est devenu DX (Deluxe) et renaît! Redessiné car il est mignon. Il existe plusieurs types de blocs de poisson, et un énorme bloc mystérieux est apparu! ? Les règles sont simples, il suffit de les aligner côte à côte et de les effacer. Cependant, lorsque la tête disparaît, tout le corps sauf la ligne disparaît également.

Large Ocean Big Jacket (Tender Claws, mar 4 février, 7,99 $) Participez à un voyage de camping classique: faites rôtir des hot-dogs sur le feu, allez observer les oiseaux, racontez des histoires de fantômes, prenez une boisson dans la glacière et faites des roues de charrette sur la plage.

Willy Jetman: la vengeance d’Astromonkey (Ven 31 janvier, 14,99 $) Willy Jetman: Astromonkey’s Revenge est un jeu de tir d’arcade plein à ras bord d’action et de tir, inspiré des classiques de la console des années 90. Dans l’orbite de la planète Gravos, il y a eu un terrible accident qui a provoqué une catastrophe environnementale, remplissant la planète de déchets spatiaux.

Byleth se joint au combat dans Super Smash Bros.Ultimate – Apprenez à vos adversaires une leçon de discipline! Byleth, le mercenaire et tacticien qualifié de la série Fire Emblem, entre dans la bataille en tant que nouveau personnage jouable du jeu Super Smash Bros.Ultimate. Le style de jeu à distance unique de Byleth permet une nouvelle multitude de stratégies de combat dans le jeu. L’achat du Challenger Pack de Byleth pour 5,99 $ comprend également la scène du Monastère Garreg Mach et 11 nouveaux morceaux de musique de la série Fire Emblem.



Six nouveaux Super Smash Bros. Ultimate Fighters disponibles en pré-achat – La célébration ultime des personnages de jeux vidéo légendaires ne cesse de croître! Fighters Pass Vol. 2, qui comprendra six autres combattants Super Smash Bros.Ultimate actuellement en cours de développement, est maintenant disponible en pré-achat pour seulement 29,99 $. Les joueurs auront accès à six autres packs Challenger encore à annoncer à leur sortie, qui comprendront chacun un nouveau combattant, une étape et plusieurs pistes musicales. Ceux qui achètent Fighters Pass Vol. 2 recevra également un costume exclusif pour Mii Swordfighter, l’ancien équipement du soldat du jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, disponible dès maintenant dans le jeu!

Voilà donc votre lot pour le téléchargement Nintendo nord-américain de cette semaine.

