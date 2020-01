Téléchargement Nintendo: 30 janvier (Europe)

La dernière mise à jour de téléchargement de Nintendo pour l’Europe est arrivée et apporte de nouveaux jeux à gogo sur l’eShop de votre région. Comme toujours, assurez-vous de laisser tomber un vote dans notre sondage et de commenter ci-dessous vos choix potentiels pour la semaine. Prendre plaisir!

Switch Retail – Nouveautés

PHAR LAP – Horse Racing Challenge (Tru Blu Games, 30 janvier, ???) – La chevauchée de votre vie! Vivez le frisson et le tonnerre de la course avec la fierté et le prestige de construire votre propre écurie de champions. Entrez dans l’histoire et construisez un avenir meilleur dans PHAR LAP – Horse Racing Challenge! Les graphiques cinématographiques présentent des chevaux réalistes et capturent l’action de la course avec des animations capturées par le mouvement. Les courses en ligne vous permettent de courir en temps réel aux côtés d’autres joueurs. Élevez des chevaux champions avec un système d’élevage génétique approfondi. Placez des paris aux côtés de vos amis et regardez la course se dérouler en temps réel.

Ash of Gods: Redemption (Koch Media, 31 janvier, 24,99 £ / 29,99 €) – Ash of Gods est un RPG tactique au tour par tour avec une riche histoire et un scénario non linéaire détaillé sur trois héros confrontés à un ancien mal mythique. Le capitaine Thorn Brenin, le garde Lo Pheng et le scribe Hopper Rouley ne savent pas encore que les Moissonneurs sont revenus et prévoient de noyer le monde dans le sang afin de réveiller les dieux endormis. L’histoire peut changer à tout moment en fonction de vos choix, conduisant parfois à la mort d’un personnage. Cela ne mettra toutefois pas fin au jeu, car le récit se poursuit sans le héros, mais prend en compte les conséquences de sa disparition sur les événements futurs.

Switch eShop – Nouvelles versions

Kentucky Route Zero: TV Edition (Annapurna Interactive, 28 janvier, 20,99 £ / 22,99 €) – KENTUCKY ROUTE ZERO: TV EDITION est un jeu d’aventure réaliste et magique en cinq actes, avec une partition électronique envoûtante et une suite d’hymnes et de standards de bluegrass enregistrés par The Bedquilt Ramblers. Rendu dans un style visuel saisissant qui s’inspire autant du théâtre, du cinéma et de l’art électronique expérimental que de l’histoire des jeux vidéo, il s’agit d’une histoire de dettes impayables, de futurs abandonnés et de la volonté humaine de trouver une communauté. – Lisez notre critique de Kentucky Route Zero: TV Edition

Thronebreaker: The Witcher Tales (CD PROJEKT, 28 janvier, 16,99 £ / 19,99 €) – Thronebreaker est un jeu de rôle solo se déroulant dans le monde de The Witcher qui combine une exploration narrative avec des puzzles uniques et des mécaniques de combat de cartes. Fabriqué par les développeurs responsables de certains des moments les plus emblématiques de The Witcher 3: Wild Hunt, le jeu tourne une histoire vraiment royale de Meve, un vétéran de la guerre et la reine de deux royaumes du Nord – Lyria et Rivia. Face à une invasion nilfgaardienne imminente, Meve est de nouveau obligé de s’engager sur le chemin de la guerre et de se lancer dans un sombre voyage de destruction et de vengeance.

Skellboy (Fabraz, 30 janvier, 16,20 £ / 18,00 €) – La vie était paisible dans le royaume de Cubold jusqu’à ce que le magicien maléfique du roi soit largué par la princesse. Le cœur brisé et la rage alimentée, il a appelé les mauvais esprits à ressusciter les morts et les monstruosités du royaume depuis longtemps oubliées. Ce qu’il ne réalise pas dans sa fureur, c’est qu’il a aussi accidentellement invoqué un ancien héros … Skippy! Voyagez à travers le royaume magnifiquement rendu de Cubold et profitez pleinement de votre corps squelettique ressuscité! Échangez des parties de votre corps pour acquérir de nouvelles capacités au cours de votre aventure ou prenez une nouvelle arme pour vaincre les laquais du magicien maléfique. En avant, Skippy, il est temps de redevenir un héros!

Simulateur de mécanicien de moto (Ultimate Games, 27 janvier, 1,06 £ / 1,18 €) – N’oubliez pas d’agrandir votre garage! Rassemblez de l’expérience pour devenir le meilleur mécanicien de la ville! Découvrez à quel point le travail des mécaniciens de motos est passionnant: Effectuez des réparations et acquérez de l’expérience Achetez des licences pour réparer des motos neuves Participez à des enchères de motos d’occasion Améliorez votre atelier, son équipement et ses outils Choisissez les ordres d’intérêt parmi de nombreux disponibles Remplacez ou réparez des pièces de motos endommagées tâches spéciales et recevoir des récompenses Tester les motos dans la circulation routière

Super Tennis (Ultimate Games, 27 janvier, 5,39 £ / 5,99 €) – Tapez simplement au bon moment pour lancer la balle sur le court! Des matchs rapides et amusants vous attendent dans des villes comme Tokyo, Berlin, New York et Londres. Débloquez de nouveaux personnages pour jouer et participer à différents modes de jeu. – Lisez notre critique de Super Tennis

Lumière du soleil réelle (WZOGI, 28 janvier, 8,09 £ / 9,00 €) – “Je sais ce que vous pensez: pourquoi continuer à vous lever, jour après jour, même si votre vie ne va nulle part?” Largement considéré comme l’un des plus sombres et les meilleures expériences écrites dans le jeu indépendant, Actual Sunlight vous met au défi de confronter la vie d’Evan Winter: un jeune professionnel en surpoids, solitaire et gravement déprimé. Présenté presque entièrement sous forme de texte, un mélange d’observation nette et d’humour noir comme le noir capte votre intérêt, du début provocateur à la conclusion fracassante.

Il est venu de l’espace et a mangé notre cerveau (ALL IN! GAMES, 28 janvier, 13,49 £ / 14,99 €) – Une espèce extraterrestre impitoyable qui se nourrit de cerveaux humains (duh) a envahi la Terre. Qui peut leur résister? Vous, évidemment! Sauvez le monde – ou du moins vous-même. Envoyez des extraterrestres dans l’oubli dans It Came From Space et Ate Our Brains, un jeu de tir d’arcade descendant unique. Des éléments de gameplay addictifs, un mode coopératif et un moyen de transformer des extraterrestres en glu? Tout est là! Explorez les lieux atmosphériques avec une lampe de poche et une arme suffisamment puissante pour faire exploser ces invités intergalactiques indésirables dans l’espace.

Coffee Talk (Toge Productions, 29 janvier, 11,69 £ / 12,99 €) – Coffee Talk est un jeu qui consiste à écouter les problèmes des gens et à les aider en leur servant une boisson chaude à partir des ingrédients que vous avez en stock. C’est un jeu qui dépeint des vies aussi humainement que possible, tout en ayant un casting qui est plus que de simples humains. Plongez-vous dans les histoires d’habitants alternatifs de Seattle, allant d’une histoire d’amour dramatique entre un elfe et une succube, un étranger essayant de comprendre la vie des humains, et de nombreux autres lecteurs modernes trouveront un écho fort dans le monde qui les entoure.

Ferme équestre (upjers, 29 janvier, 13,49 £ / 14,99 €) – Laissez-vous envoûter par Horse Farm – un jeu de chevaux délicieux pour les amateurs d’équitation partout! Construisez votre propre ranch de chevaux, gardez de beaux chevaux, chouchoutez vos amis et offrez à vos invités des vacances inoubliables!

Coeurs ascendants (Visualnoveler, 30 janvier, 8,99 £ / 9,99 €) – Hayato a vécu une vie ordinaire jusqu’à ce qu’il se réveille un jour avec l’amnésie… et se retrouve dans un monde plus proche des jeux vidéo qu’il joue que du monde dont il se souvient. Récupérer des quêtes? Points de compétences? Réapparaître après la mort? C’est un peu beaucoup à accepter. Un mage nommé Shiori propose de l’aider à trouver son chemin, et avec son aide, il apprend à combattre des monstres, à effectuer des quêtes de récupération et à placer des objets dans un étrange espace métaphysique appelé «inventaire».

Aviary Attorney: Definitive Edition (Vertical Reach, 30 janvier, 14,99 £ / 16,49 €) – Revenez à 1848 dans Aviary Attorney: Definitive Edition. Paris est au bord d’une nouvelle révolution et les prisons regorgent de coupables et d’innocents. Un oiseau représente la justice au milieu du chaos de la société. Jouez le rôle de Monsieur Jayjay Falcon, un oiseau de proie avec un bon cœur et une expertise juridique douteuse. Rejoignez-le et son apprenti plein d’esprit, Sparrowson, alors que les deux prennent des clients, interrogent des témoins, recueillent des preuves et rendent justice aux coupables. Lisez notre revue Aviary Attorney: Definitive Edition

Brigade reliée (Intragames, 30 janvier, 17,99 £ / 19,99 €) – Bookbound Brigade est une nouvelle version du genre Metroidvania établi où les histoires classiques et les personnages bien connus reçoivent le traitement du jeu vidéo, et où le joueur peut diriger un groupe coloré de vrais et des héros fictifs à travers une plateforme-aventure à défilement horizontal 2D dans une quête pour combattre des hordes de monstres écrasantes et ramener l’ordre dans le monde littéraire.

CODE SHIFTER (ARC SYSTEM WORKS, 30 janvier, 17,09 £) – Notre aventure commence avec la société de jeux vidéo Awesome Rainbow Corp. Votre objectif en tant que membre du personnel est de proposer un jeu complet et sans bug. Cependant, alors que votre jeu est presque terminé, d’étranges bogues logiciels ont commencé à apparaître. Utilisez le programme Code Shifter dans ce jeu de plateforme d’action à défilement latéral pour vaincre tous les bogues du jeu.

Eclipse: Bord de lumière (White Elk, 30 janvier, 11,29 £) – Débarqué sur une planète sensible, vous vous réveillez pour découvrir un monde de rêve, rempli d’émerveillement extraterrestre et les restes d’une civilisation trahie. Vous trouvez une relique puissante, l’artefact, qui peut interagir avec une technologie ancienne et vous conférer des pouvoirs quasi magiques. Quels sont les secrets de la planète? Quel cataclysme a frappé ses habitants? À l’aide de votre combinaison spatiale équipée d’un jetpack, explorez les ruines antiques pour découvrir le passé troublant de la planète. Plongez-vous dans un nouveau monde fascinant et mémorable. Pouvez-vous relever le défi et résoudre l’énigme obsédante de ce lieu mystérieux?

Music Racer (Parfois You, 30 janvier, 6,29 £ / 6,99 €) – Foncez sur des pistes néon futuristes. Rassemblez des battements, prenez le rythme. L’hippodrome est créé en temps réel sur la base des morceaux de musique du jeu. La vitesse et l’ambiance de chaque run sont déterminées par les compositions choisies. Des obstacles et des récompenses sont générés par la musique. Entrez dans le rythme et collectez autant de points que possible.

Plus jamais (Vyacheslav Grivorev, 30 janvier, 10,39 £) – L’essence principale du jeu est la recherche de lieux et d’énigmes, plongeant dans l’histoire dramatique d’une petite fille souffrant d’asthme. Le personnage principal, Sasha Anders, une fille de treize ans qui se réveille d’un cauchemar. Le monde semble à l’envers pour elle. Tout devient si étrange. La maison est imprégnée de solitude et de désir et cela semble étrange à notre personnage étant donné qu’elle a toujours été dominée par l’amour et l’harmonie.

Princesse Prison (créé, 30 janvier, 15,09 £ / 16,79 €) – Menez deux princesses capturées pour résoudre des énigmes et échapper au château du roi démon. Vos actions seules en tant que héros décideront de leur sort et du vôtre! Un éclat fantomatique de votre ancien moi, pouvez-vous sauver les princesses? Une nouvelle expérience de jeu d’évasion avec de jolies filles, des puzzles et des événements «spéciaux».

Sœurs Royale: cinq sœurs sous le feu (Chorus Worldwide Games, 30 janvier, 11,69 £ / 12,99 €) – Le premier nouveau jeu en 12 ans d’Alfa System, l’équipe qui vous a apporté le shoot’em up Castle of Shikigami III dans la série Castle of Shikigami. Cinq sœurs au talent unique se disputent pour savoir laquelle d’entre elles épousera l’ange Yashin. Profitez des stratégies héroïques des cinq!

Sparkle 4 Tales (Forever Entertainment, 30 janvier) – Commencez le voyage émotionnel et commencez comme une petite étincelle de vie. Sortez des profondeurs dans le lieu lumineux et paisible des espèces cultivées. Plongez-vous dans l’environnement atmosphérique depuis les débuts de la vie et la belle bande sonore pour compléter votre expérience. Ayez une conversation avec le Créateur pour déterminer votre avenir. Allez-vous devenir un être paisible, un carnivore sanguinaire ou quelque chose entre les deux? Explorez le vide et trouvez votre destin. Devenez un être magnifique et explorez votre potentiel dans une histoire unique.

Speaking Simulator (Affable Games, 30 janvier, 17,00 £ / 19,00 €) – Avez-vous une vague compréhension de l’interaction humaine? Eh bien, c’est le jeu pour vous! Votre mission est simple: infiltrer un monde d’humains extrêmement confiants, leur parler et les convaincre que vous n’êtes certainement pas un robot.

UORiS DX (Regista, 30 janvier, 3,50 £ / 4,00 €) – UORiS est devenu DX (Deluxe) et renaît! Redessiné car il est mignon. Il existe plus de types de blocs de poissons, et un énorme bloc mystérieux est apparu!? Les règles sont simples, il suffit de les aligner côte à côte et de les effacer. Cependant, lorsque la tête disparaît, tout le corps sauf la ligne disparaît également. Dans la place vide, le bloc supérieur tombe et il est possible d’effacer la chaîne. Plusieurs modes de jeu disponibles.

Bridge Constructor Ultimate Edition (Headup Games, 31 janvier) – Bridge Constructor Ultimate Edition comprend le “Bridge Constructor” et les deux DLC “Slopemania” et le pack d’extension “Trains”! Dans Bridge Constructor, vous pouvez devenir un constructeur de ponts accompli sans aucune formation formelle. Jouez à 40 niveaux différents et construisez des ponts sur des vallées profondes, des canaux ou des rivières. Les tests de résistance révèlent si le pont que vous construisez peut résister au stress quotidien d’une utilisation continue des voitures et des camions.

Heroland (MarvelousAQL, 31 janvier) – Vous êtes invité dans une station magique où tout le monde peut être un héros, sauf vous. Vous travaillez juste là-bas! Heureusement, c’est sur une île où les rêves deviennent réalité … Pour un prix. En tant que guide touristique, votre travail consiste à conduire des “héros” en toute sécurité à travers les donjons du parc à thème. Personnalisez les stratégies, réparez les armes et gérez les objets pour survivre! Recrutez plus de 20 personnages originaux, y compris des chevaliers droits, des voleurs fantômes, des lycéennes et une loutre / homme décontractée nihiliste. Rencontrez et battez un groupe coloré de collègues tels que des mascottes monstrueuses, des limaces mignonnes, des squelettes égoïstes et du brocoli magique. – Lisez notre revue Heroland

HYPERCHARGE Unboxed (Digital Cybercherries, 31 janvier) – Le joueur assume le rôle d’un petit soldat en plastique et doit nettoyer l’environnement pour trouver des ressources afin de construire des tourelles, construire des défenses et protéger l’HYPER-CORE. L’environnement est beaucoup plus grand que le joueur, ce qui fait de chaque objet ménager normal un obstacle. L’HYPER-CORE est alimenté par une batterie et le joueur doit explorer l’environnement pour en trouver un, en s’assurant que l’HYPER-CORE est toujours opérationnel. Des vagues nostalgiques de jouets armés attaquent de différentes directions et endroits. – Lisez notre critique HYPERCHARGE Unboxed

Pack Indie Gems – Édition JRPG (Plug In Digital, 31 janvier) – Ce pack comprend Dungeon Rushers et Robothorium. Dungeon Rushers est un RPG tactique 2D combinant le gameplay du robot de donjon et les combats au tour par tour. Gérez votre équipe, pillez des donjons poussiéreux, écrasez des armées de monstres et fabriquez de puissants équipements. Faites partie d’une aventure épique avec une distribution colorée de personnages dans un univers décalé. Au cours d’une quête épique, explorez de nombreux donjons et pillez leurs trésors gardés.

Milo’s Quest (Ratalaika Games, 31 janvier) – Le jeune marionnettiste, Milo, profite de son temps dans le parc et voit un délicieux os à mâcher! Cet os est maudit et libère le vieux crâne du roi maléfique. C’est maintenant à Milo de partir à l’aventure pour arrêter la malédiction! Choisissez parmi trois niveaux de difficulté pour votre aventure! Vous pouvez même changer le type d’expérience que vous souhaitez en vous concentrant uniquement sur les énigmes ou le combat. Ramassez des objets et des outils utiles dans votre quête pour affronter des fantômes et résoudre des énigmes de blocs pour arrêter le vieux crâne du roi maléfique!

Not Tonight: Take Back Control Edition (No More Robots, 31 janvier) – Not Tonight est un jeu de gestion post-Brexit, fusionnant un RPG sous pression avec une histoire politiquement chargée où chaque décision compte. Allez-vous rejoindre la résistance et combattre le régime – ou garder la tête baissée et espérer qu’un jour tout cela sera un souvenir lointain? Not Tonight: One Love est un chapitre complet et supplémentaire qui fait suite au scénario principal de Not Tonight. King’s Head Dave a eu à peu près assez de tout ce qui se passe en Grande-Bretagne et a décidé de faire ses valises et de déménager en France, dans l’espoir de trouver le véritable amour.

Reknum (JanduSoft, 31 janvier) – Dans Reknum, vous jouez le rôle de la princesse Cheri, qui doit avancer à travers six zones différentes complètement explorables, piller des coffres avec des cristaux qui augmenteront ses compétences passives afin d’avancer. Chaque zone présente différents éléments qui doivent être évalués afin de pouvoir avancer, d’examiner comment avancer, d’examiner le comportement des ennemis et de combattre les boss.

Willy Jetman: la vengeance d’Astromonkey (BLG-Publishing, 31 janvier) – Willy Jetman: Astromonkey’s Revenge est un jeu de tir d’arcade plein à craquer d’action et de tir, inspiré des classiques de la console des années 90. Dans l’orbite de la planète Gravos, il y a eu un terrible accident qui a provoqué une catastrophe environnementale, remplissant la planète de déchets spatiaux. Willy est un balayeur de rue dont la mission sera de ramasser les ordures et de les amener dans les centres de recyclage face à d’innombrables ennemis, mais il découvrira bientôt que son destin prépare plus de surprises qu’il n’aurait pu l’imaginer. Profitez de cette aventure passionnante qui vous transportera dans un monde lointain.

Cartes Super Battle (Baltoro Games, 31 janvier) – Aide! L’obscurité est tombée sur le royaume. De viles créatures parcourent désormais les terres qu’elles cherchent à conquérir. Notre bon roi a été emprisonné, et ses sujets ont été privés de leur or par le méchant Ogre. C’est le monstre le plus fort de tous! Mais heureusement, il n’est pas si brillant – vous pouvez le déjouer! Surveillez votre pas, car la route à parcourir est remplie de pièges et d’obstacles. Personne n’est en sécurité dans les donjons, et vous devrez affronter tout cela – monstres impitoyables, spectres et plus encore! Bonne chance!

Touchdown Pinball (SuperPowerUpGames, 31 janvier) – Préparez-vous pour Touchdown Pinball, un flipper où vous jouerez un match passionnant. Marquez des buts sur le terrain, des touchés et montrez qui est le plus grand joueur de football sur cette table. Découvrez toutes les missions et les secrets, y compris un match d’arène secrète où vos capacités seront testées.

Orbitblazers (ogsoftgames, 31 janvier)

Archives d’arcade TECMO BOWL (HAMSTER, 30 janvier)

Switch eShop – Démos

Yooka-Laylee et l’impossible Lair Demo (Team17) – Ils doivent courir, sauter et rouler à travers une série de niveaux 2D difficiles, faire face à un Overworld intrigant et rallier le Royal Beetallion pour vaincre Impossible Lair de Capital B! Chaque niveau offre des visuels magnifiques et riches avec des détails et de la profondeur. Yooka, Laylee et toute une série de personnages hauts en couleurs (bons et mauvais) sont réalisés dans de superbes 2.5D. L’overworld n’est pas seulement une plaque tournante, il offre une expérience de jeu à part entière! Explorez et débloquez plus de niveaux 2D en remplissant des objectifs et des énigmes, sauvez les abeilles Royal Beetalion et trouvez des objets de collection. États de niveau alternatifs! Pensez-vous avoir un niveau compris? Essayez-le dans son état alternatif! Basculez les interrupteurs dans le monde pour créer de nouveaux paysages. Bee-at the Impossible Lair! Les joueurs sont libres de s’attaquer à Impossible Lair de Capital B à tout moment; cependant, ils peuvent trouver cela trop difficile sans l’aide du Beetallion royal.

AeternoBlade II – Démo (Pqube)

Switch eShop – Pré-commandes

Dead Cells: The Bad Seed Bundle (Motion Twin) – Dead Cells vous met aux commandes d’une expérience alchimique ratée essayant de comprendre ce qui se passe sur une île tentaculaire, en constante évolution et apparemment maudite. Combats difficiles mais justes, commandes réactives, ennemis difficiles, permadeath et bien sûr, le panique d’urgence pour vous sortir des ennuis, créez un jeu d’action exigeant, viscéral et cathartique.

Crash Drive 2 (M2H, pré-commande à partir du 27 janvier)

Marooners (M2H, pré-commande à partir du 27 janvier)

ELEA: changement de paradigme (Kyodai, pré-commande à partir du 29 janvier)

Juste une phrase de POWGI (Lightwood Games, précommande à partir du 30 janvier)

LocO-SportS (JORGE BIEDMA AZUAR, pré-commande à partir du 30 janvier)

Shiny Ski Resort (Kairosoft, pré-commande à partir du 30 janvier)

Matchmaker de Kitty Powers (Magic Notion, pré-commande à partir du 31 janvier)

Dernière rencontre (Jeux de Silésie, pré-commande à partir du 1er février)

Tour de Babel – sans pitié (DNA Studios, pré-commande à partir du 1er février)

Switch eShop – Offres spéciales

Contenu DLC / Add-On

Nintendo Switch

Super Smash Bros.Ultimate: Pack Byleth Challenger (Nintendo)

Super Smash Bros.Ultimate: Fighters Pass Vol. 2 (Nintendo)

Trop cuit! 2 – Passe de saison (Team17)

Thronebreaker: The Witcher Tales Language Pack (s) (CD PROJEKT)

Sisters Royale: Five Sisters Under Fire – Personnage de jeu supplémentaire “Ode” (Chorus Worldwide Games)

Super Smash Bros.Ultimate: chapeau Cuphead + tenue (Nintendo)

Super Smash Bros.Ultimate: cagoule + tenue Altaïr (Nintendo)

Super Smash Bros.Ultimate: Chapeau de Lapins Crétins (Nintendo)

Super Smash Bros.Ultimate: casque et armure de X (Nintendo)

Super Smash Bros.Ultimate: casque + armure de MegaMan.EXE (Nintendo)

Trop cuit! 2 – Carnaval du Chaos (Team17)

Trop cuit! 2 – La nuit de la Horde affamée (Team17)

Trop cuit! 2 – Le feu de camp s’éteint (Team17)

Trop cuit! 2 – Surf ‘n’ Turf (Team17)

Trop cuit! 2 – Pack Trop de cuisiniers (Team17)

Voilà donc votre lot pour le téléchargement Nintendo de cette semaine.

