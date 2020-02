Téléchargement Nintendo: 6 février (Amérique du Nord)

La dernière mise à jour du téléchargement Nintendo pour l’Amérique du Nord est arrivée et apporte de nouveaux jeux à gogo sur l’eShop de votre région. Comme toujours, assurez-vous de laisser tomber un vote dans notre sondage et de commenter ci-dessous vos choix potentiels pour la semaine. Prendre plaisir!

Changer d’eShop

Thronebreaker: The Witcher Tales (CD Projekt Red, mar.28 janvier, 19,99 $) Thronebreaker est un jeu de rôle solo se déroulant dans le monde de The Witcher qui combine une exploration basée sur la narration avec des puzzles uniques et des mécaniques de combat de cartes. Conçu par les développeurs responsables de certains des moments les plus emblématiques de The Witcher 3: Wild Hunt, le jeu fait tourner une histoire vraiment royale de Meve, une vétéran de la guerre et la reine de deux royaumes du Nord – Lyria et Rivia. Face à une invasion nilfgaardienne imminente, Meve est de nouveau obligé de s’engager sur le chemin de la guerre et de se lancer dans un sombre voyage de destruction et de vengeance. Lisez notre revue Thronebreaker: The Witcher Tales.

Chevaliers et vélos (Double Fine, Today, 19,99 $) Vous incarnez Nessa et Demelza alors qu’ils explorent une île antique avec leur oie de compagnie, le capitaine Honkers, chevauchant et améliorant leurs vélos dans une quête de réponses. Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, ils seront confrontés à des dangers, à des énigmes et aux forces de rassemblement d’une malédiction ancienne avec leur collection croissante de frisbees, de ballons d’eau, de plongeurs de toilettes et d’un boom-box assez fort pour réveiller les morts-vivants. Ensemble, nos héroïnes riront, apprendront et pleureront – mais le pouvoir de leur amitié suffira-t-il réellement à sauver l’île ET les uns les autres?

Archives d’arcade SAINT DRAGON (Hamster, 7,99 $) – Situé dans l’espace avec des graphismes détaillés, le dragon spatial géant SAINT DRAGON se bat avec acharnement contre les mechs ennemis.

Bridge Builder Adventure (Jeux BoomBit, vendredi 7 février, 14,99 $) Découvrez les joies et les défis de la construction de ponts à nouveau avec ce nouveau look frais à la formule de jeu de puzzle immensément populaire! Découvrez des endroits à couper le souffle, concevez des constructions étonnantes et plongez-vous dans le monde mémorable de Bridge Builder Adventure!

Code: Réalisez Guardian of Rebirth (Aksys Games, Today, 39,99 $) Aventurez-vous dans une version steampunk repensée de Londres au XIXe siècle. Suivez les aventures de la jeune fille à la peau empoisonnée Cardia, les hommes qui essaient de l’aider et la mystérieuse organisation qui a l’intention de la capturer. Vivez une aventure de roman visuel débordant de personnages littéraires et historiques tels que Victor Frankenstein et Abraham van Helsing. Cardia trouvera-t-elle l’amour ou détruira-t-elle ceux qu’elle aime? Son histoire est entre vos mains.

Cosmonauta (QUByte Interactive, mar. 11 février, 0,99 $) Cosmonauta est un jeu de plateforme dans lequel les joueurs doivent surmonter un monde plein d’énigmes difficiles, qui nécessitent plus que leurs réflexes, leur détermination. Au cours d’une expédition spatiale, notre héros rencontre des problèmes avec les systèmes de navigation de son navire et doit maintenant faire face aux dangers de l’inconnu pour retrouver son chemin du retour.

Crash Drive 2 (M2H, ven 7 février, 8,99 $) Que vous conduisiez un bus, une voiture de muscle classique ou un camion monstre, vous suivez votre propre chemin dans ce jeu de cascade multijoueur. Parcourez une immense carte équipée de nombreux terrains bizarres pour rendre la course intense. Accumulez des pièces, améliorez votre conduite et GAGNEZ la course tout-terrain!

ELEA: changement de paradigme (Kyodai, sam 8 février, 7,99 $) Elea: Paradigm Shift est un jeu qui emmène la joueuse dans le parcours profondément personnel d’une femme, dont la vie est marquée par la perte, le chagrin et l’auto-accusation au lendemain d’une pandémie mondiale. Heureusement, une exoplanète semblable à la Terre à une distance réalisable du système solaire avait été découverte.

EQQO (Nakana.io, vendredi 7 février, 6,00 $) HISTOIRE L’histoire encourageante d’une mère, d’un enfant aveugle et d’un œuf – exprimé et légendé dans de nombreuses langues. Une histoire à plusieurs niveaux pleine de symboles et de métaphores sur l’espoir, l’amour, la nature et tout ce qui nous relie. AVENTURE Quatre à cinq heures d’exploration et de résolution d’énigmes dans des terres sacrées et des salles monumentales de temples.

Tondeuse à cheveux 3D (Rising Win Tech, lun 3 février, 5,99 $) Découvrez ce qu’il y a sous les mauvaises herbes. De nombreux objets adorables attendent d’être découverts. Faites attention aux ennemis. L’ennemi est ennuyeux? Essayez une bouteille de lait pour repousser l’ennemi! Profitez de la joie de tondre facilement.

Aidez-moi docteur (Ultimate Games, lun 10 février, 7,99 $) Nous vous présentons «Aidez-moi, docteur», le jeu dans lequel le joueur joue le rôle d’un docteur. Son travail consiste à diagnostiquer les patients et ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît. Tout d’abord, notre médecin doit toujours être prudent avec la documentation, les signatures, etc. Tout au long du jeu, il est surveillé attentivement par le ministère de la Santé tordu. Lorsqu’il y a un patient devant notre bureau, il mentionne trois symptômes des nombreuses maladies.

Juste une phrase de POWGI (Lightwood Games, Today, 7,99 $) Un jeu de mots de style bourreau avec une touche. Un mot dans chaque phrase a été remplacé par un homophone pour le rendre plus difficile à déduire. Comme NUCLEAR WAIST ou STRIKE THE RIGHT CORD Les nouvelles phrases semblent familières lorsqu’elles sont lues à haute voix, mais ont de nouvelles significations humoristiques ou surréalistes.

Matchmaker de Kitty Powers (Ven 7 février, 14,99 $) Associez un défilé sans fin de clients désespérés avec des candidats du petit livre noir de Kitty et guidez-les à travers des conversations maladroites et des dizaines de dilemmes de rencontres périlleux. À mesure que votre réputation grandira, vous débloquerez de nouveaux lieux de rendez-vous, une clientèle plus exigeante et des mises à niveau pour votre agence. Envoyez vos espoirs avec le bon look et un cadeau parfait pour maximiser leurs chances de trouver l’amour. Êtes-vous prêt à apporter de la romance au monde? Ou laisserez-vous une mer de cœurs brisés dans votre sillage? Dans cette édition de luxe, il existe d’autres dilemmes de rencontres pour aider vos clients à naviguer. Les clients arboreront également de nouveaux looks! Snazzy!

Kunai (The Arcade Crew, Today, 16,99 $) Un événement traumatisant a ébranlé l’équilibre du monde. La vie humaine a été presque anéantie par le mal A. Lemonkus. Les robots parcourent librement la terre. Vous prenez le contrôle de Tabby, un robot tueur imprégné de l’âme d’un ancien guerrier.

Marooners (M2H, ven 7 février, 14,99 $) Jouez à un mélange sauvage de jeux amusants pendant que l’action bascule régulièrement entre les jeux. Pouvez-vous gérer le chaos switcheroo? Rejoignez vos amis sur le canapé et en ligne tout en riant sadiquement de leur malheur, ou revenez les hanter si vous mourez. Courez, sautez et giflez votre chemin vers la victoire!

Nervé (Playstige Interactive, Today, 8,99 $) Ce dernier cas qu’ils ont choisi de convaincre, aura un impact charnel sur le sort du couple, à la fois personnellement et professionnellement. Environnement atmosphérique immersif, grande zone forestière avec de nombreuses maisons et emplacements intérieurs.

Rolling Sky 2 (Rising Win Tech, Today, 12,99 $) Vous souvenez-vous du plaisir et de l’excitation du Parkour à travers de simples glissements du bout des doigts dans Rolling Sky? La suite “Rolling Sky 2” vous apportera plus de fêtes visuelles et auditives. Entrez dans un voyage de rêve impressionnant dans le défi de rythme musical passionnant.

Seigneur runique (Victory Road, ven 7 février, 6,99 $) Un portail s’est ouvert et la magie noire se déverse! Vous seul pouvez fermer la passerelle et vaincre le mal Golem de glace! En créant des matchs de trois runes ou plus, vous collecterez la magie qui vous permettra de lancer des sorts et d’accomplir des tâches. Mais il faudra se dépêcher: le temps presse!

SEN: Seven Eight Nine (Tous les 4 jeux, aujourd’hui, 9,99 $) SEN est un jeu de puzzle zen minimaliste sur la reconnaissance des motifs de nombres, de couleurs et de formes. Les règles du jeu sont enseignées avec une instruction absolument nulle – la progression et la conception des niveaux ont été soigneusement équilibrées pour introduire chaque règle, donnant ainsi aux joueurs la sensation de découvrir les règles par eux-mêmes. Comprend des règles faciles à apprendre et difficiles à maîtriser, différents modes de jeu et une bande-son magnifiquement relaxante.

Shiny Ski Resort (Kairosoft, Aujourd’hui, 14,00 $) Votre histoire commence avec un petit hôtel sur une montagne enneigée. Aménager un terrain pour construire un parcours de ski spectaculaire et obtenir des matériaux pour la construction de nouvelles installations hôtelières. Rendez votre hôtel populaire et votre cours de ski en bénéficiera également!

Super Korotama (Catness Game, ven 7 février, 4,99 $) Super Korotama est un jeu d’arcade qui émule une machine d’arcade classique de style rétro avec différents panneaux perforés, où l’utilisateur peut déplacer une boule de métal à travers une barre verticale qui peut être soulevée avec la machine. joysticks. L’objectif principal du jeu est de mettre la balle dans le bon trou tout en évitant le reste des trous.

L’homme à la canne d’ivoire – Paris, la ville des lumières s’est assombrie sur toi. Vous êtes une jeune artiste qui profite de votre vie jusqu’au soir où votre petite amie Sasha disparaît! Tu es le principal suspect. La seule façon de comprendre ce qui se passe est de prendre les choses en main et d’enquêter sur toute l’affaire.

La ville lumière: édition Deluxe (Wired Productions, ven 7 février, 9,99 $) Jouez à travers les yeux de Renée, une jeune fille de 16 ans qui souffre des symptômes de la maladie mentale. Elle cherche des réponses aux nombreuses questions de son passé, tout en explorant l’endroit où elle a passé la majeure partie de sa jeunesse.

Le test de Turing (Collectif Square Enix, vendredi 7 février, 19,99 $) Le test de Turing est un jeu de puzzle à la première personne difficile qui se déroule sur la lune de Jupiter, Europa. Vous êtes Ava Turing, une ingénieure de l’Agence spatiale internationale (ISA) envoyée pour découvrir la cause de la disparition de l’équipe au sol qui y est stationnée. Guidé uniquement par l’IA de la station, Tom, trouvez votre chemin dans l’installation et découvrez ce que signifie vraiment être humain. Lisez notre revue The Turing Test.

Thief Town (Skymap Games, mar. 11 février, 7,99 $) Jusqu’à 4 joueurs contrôlent des avatars identiques (les “Voleurs”) dans une arène à écran unique (la “Ville”), également remplie d’autres PNJ identiques. Les joueurs doivent identifier quels PNJ sont secrètement d’autres joueurs et les poignarder pour des points, avant d’être découverts et se poignarder!

Zero Zero Zero Zero (Jeux Ratalaika, vendredi 7 février, 4,99 $) Zero Zero Zero Zero est un jeu de plateforme low-fi 1 bit unique qui se prépare à défier les joueurs dans une pléthore de niveaux qui nécessiteront des compétences et des manœuvres prudentes. Esquivez, tirez et sautez à travers des niveaux sélectionnés au hasard au fur et à mesure de votre progression ou de votre mort.

夕 鬼 零 Yuoni: Rises (Tricore, Today, 12,99 $) Un jeu de roman visuel, tapi dans le crépuscule “Yuoni: Rises” est un jeu de roman visuel où les joueurs sont assis à un bureau et revivent les expériences des personnages tout en progressant dans l’histoire. L’histoire se déroule au milieu des années 90 au Japon, alors qu’Internet n’était pas encore largement utilisé et que les téléphones portables appartenaient à quelques adultes.

Akuarium (Pas de description disponible)

Voxel Pirates (Pas de description disponible)

Voilà donc votre lot pour le téléchargement Nintendo nord-américain de cette semaine. Allez-y, soyez un sport et votez dans le sondage ci-dessus, et commentez ci-dessous avec vos choix à chaud!

.