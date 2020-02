Téléchargement Nintendo: 6 février (Europe)

La dernière mise à jour de téléchargement de Nintendo pour l’Europe est arrivée et apporte de nouveaux jeux à gogo sur l’eShop de votre région. Comme toujours, assurez-vous de laisser tomber un vote dans notre sondage et de commenter ci-dessous vos choix potentiels pour la semaine. Prendre plaisir!

Switch Retail – Nouveautés

Code: Réalisez ~ Gardien de la renaissance ~ (Aksys Games, 6 février, 35,99 £) – Aventurez-vous dans une version steampunk repensée de Londres au XIXe siècle. Suivez les aventures de la jeune fille à la peau empoisonnée Cardia, les hommes qui essaient de l’aider et la mystérieuse organisation qui a l’intention de la capturer. Vivez une aventure de roman visuel débordant de personnages littéraires et historiques tels que Victor Frankenstein et Abraham van Helsing. Cardia trouvera-t-elle l’amour ou détruira-t-elle ceux qu’elle aime? Son histoire est entre vos mains.

Monster Energy Supercross – Le jeu vidéo officiel 3 (Jalon, 4 février, 53,99 £) – Le seul jeu vidéo officiel Monster Energy AMA Supercross Championship est de retour! Revivez la saison Supercross 2019 avec 100 coureurs des catégories 450SX et 250SX, 15 stades et pistes officiels et pour la première fois de la série, vous pourrez rejoindre les équipes officielles en mode carrière.

Switch eShop – Nouvelles versions

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (En Masse Entertainment, 4 février, 16,99 £ / 17,99 €) – Dans The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, vous dirigerez une toute nouvelle résistance de Gelfling contre leurs suzerains oppresseurs, les Skeksis, à travers plus de 50 tactiques au tour par tour uniques Batailles RPG. En cours de route, vous recruterez et personnaliserez de nouveaux alliés en leur attribuant des emplois, en modifiant leurs capacités et en les équipant d’équipement pour assurer la victoire. Avec 14 personnages jouables, y compris des visages familiers du film classique et de la nouvelle série Netflix Original, vous construisez vos propres équipes et concevez des stratégies gagnantes pour renverser la règle des Skeksis et redonner de la lumière au monde natal de Gelfling de Thra! – Lisez notre critique de The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

KUNAI (The Arcade Crew, 6 février, 15,29 £) – Un événement traumatisant a ébranlé l’équilibre du monde. La vie humaine a été presque anéantie par le mal A.I. Lemonkus. Les robots parcourent librement la terre. Vous prenez le contrôle de Tabby, un robot tueur imprégné de l’âme d’un ancien guerrier.

Le test de Turing (Square Enix Europe LTD, 7 février, 15,99 £) – Le test de Turing est un jeu de puzzle à la première personne difficile qui se déroule sur la lune de Jupiter, Europa. Vous êtes Ava Turing, une ingénieure de l’Agence spatiale internationale (ISA) envoyée pour découvrir la cause de la disparition de l’équipe au sol qui y est stationnée. Guidé uniquement par l’IA de la station, Tom, trouvez votre chemin dans l’installation et découvrez ce que signifie vraiment être humain. – Lisez notre revue The Turing Test.

Arc d’alchimiste (Idea Factory, 4 février, 35,99 £) – Nouvellement poli – Dans la version occidentale, les joueurs peuvent désormais choisir parmi 7 personnages jouables chacun spécialisé dans les armes, les attaques et les capacités uniques!

Quatre orbes pour les gouverner tous – Manier le Lunagear permet aux joueurs de combiner deux des quatre orbes élémentaires (feu, eau, vent, terre) pour résoudre des énigmes, manipuler des environnements et faire exploser n’importe quel ennemi. Bénédictions basées – Construisez votre base et conquérez! Personnalisez les formations de troupes, achetez de l’équipement et construisez des installations pour renforcer les attaques et apprendre de nouvelles capacités.

Switch eShop – Démos

SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET TRIAL VERSION Demo (BANDAI NAMCO Entertainment) – Emballée jusqu’au bord avec du contenu, l’édition complète de SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET comprend le jeu principal, trois packs DLC, l’extension “Dissonance du Nexus” et des objets bonus en jeu. Maintenant sur la Nintendo Switch! Vos choix sont plus lourds et plus rapides qu’une balle. Créez votre propre personnage et connectez-vous à Gun Gale Online, un monde d’armes et d’acier, où une rencontre fortuite vous associe à une IA de soutien rare appelée ArFA-sys alors que vous êtes tous les deux pris dans une histoire tumultueuse du destin.

Switch eShop – Pré-commandes

SAMURAI SHODOWN (Koch Media, pré-commande à partir du 4 février) – La bataille fait son chemin dans la gamme Nintendo Switch! Depuis sa création en 1993, la série Samurai Shodown a redéfini les jeux de combat à base d’armes. 11 ans après sa sortie la plus récente, un tout nouvel ajout sur la Nintendo Switch! Découvrez le jeu de combat qui a pris le monde d’assaut! Les guerriers sans pareils se sont battus au Japon des années 1700! 13 personnages de retour sont rejoints par 3 complètement nouveaux dans la série. Ce dernier opus se déroule un an avant les événements du jeu original Samurai Shodown, où les tensions sont encore chaudes au pays du soleil levant!

Saints Row IV: réélu (Koch Media, précommande à partir du 6 février) – Vous êtes le président des États-Unis d’Amérique et vous devez tous nous sauver sur Terre. Le patron des saints a été élu à la présidence des États-Unis, mais les saints ne font que commencer. Après une invasion extraterrestre catastrophique de la Terre, dirigée par le méchant Overlord Zinyak, les Saints ont été transportés vers une simulation bizarro-Steelport. Avec des potes nouveaux et anciens à leurs côtés, et un arsenal de superpuissances et d’armes étranges, ils doivent se battre pour libérer l’humanité de l’emprise mentale du grand-papa étranger Zinyak. Les Saints sont passés du crackhouse au Penthouse, à la Maison Blanche – mais maintenant c’est à vous de libérer le monde de Zinyak et de son empire extraterrestre, sauvant le monde dans le jeu de monde ouvert le plus sauvage jamais joué, jouable pour la première fois sur Nintendo Switch.

Switch eShop – Offres spéciales

Autre

Nintendo Switch

Mortal Kombat 11 – Le Joker (Jeux WB)

Wargroove – Double Trouble (Chucklefish)

Voilà donc votre lot pour le téléchargement Nintendo de cette semaine.

