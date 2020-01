Téléchargement Nintendo: 9 janvier (Amérique du Nord)

La dernière mise à jour du téléchargement Nintendo pour l’Amérique du Nord est arrivée et apporte de nouveaux jeux à gogo sur l’eShop de votre région. Comme toujours, assurez-vous de laisser tomber un vote dans notre sondage et de commenter ci-dessous vos choix potentiels pour la semaine. Prendre plaisir!

Nintendo Switch



Tokyo Mirage Sessions #FE Encore (Nintendo, vendredi 17 janvier, 59,99 $) Les mondes de la série Fire Emblem et des jeux Atlus se sont à nouveau croisés et le résultat arrive sur la console Nintendo Switch. Un mal interdimensionnel a envahi Tokyo de nos jours, entraînant ce barrage fantastique de musique, de style et, oui, de danger. Alors, riposte! Battez-vous dans les donjons pour dynamiser votre stratégie et décimer vos ennemis de manière créative … avant que tout espoir ne devienne noir.

Pack Deluxe Atelier Dusk Trilogy (KOEI TECMO AMERICA, mar. 14 janvier, 89,99 $) — “Atelier Ayesha: l’alchimiste de Dusk DX” “Atelier Escha & Logy: alchimistes de Dusk Sky DX” “Atelier Shallie: alchimistes des versions de Dusk Sea DX” DX de ces titres de la série Dusk sont désormais disponibles sous la forme d’un ensemble de 3 jeux à prix spécial! Une trilogie de titres sur le thème de l’alchimie de la série “Atelier”, caractéristique de son univers Dusk qui se délabre progressivement et des personnages fascinants qui l’habitent. Avec des dessins de personnages par Hidari, le monde du crépuscule est richement représenté.

Changer d’eShop

140 (Carlsen Games, Today, 4,99 $) 140 est un jeu de plateforme rythmique primé IGF avec un style minimaliste et des graphismes abstraits et colorés. Utilisez le rythme pour surmonter des obstacles difficiles contrôlés par une bande-son électronique énergique. Le jeu est conçu indépendamment par Jeppe Carlsen, ancien concepteur de gameplay principal chez Playdead.

Aborigène (Drageus Games, ven 10 janvier, 4,99 $) Les envahisseurs ont asservi votre paisible tribu. Les meilleurs combattants ont été envoyés pour sauver votre bien-aimé et vos proches, mais personne n’est jamais revenu. C’est maintenant à votre tour de sauver les îles volantes de l’ennemi. Choisissez qui vous êtes – un chaman, un guerrier ou un chasseur. Vous êtes le dernier espoir de vos compatriotes.

Arcade Archives Penguin-Kun Wars (HAMSTER, jeu. 2 janvier, 7,99 $) Penguin-Kun Wars est un jeu d’action lancé par UPL en 1985. Situé dans le tournoi sportif original “DOJIBALL” du village, des personnages-animaux uniques s’affrontent sur la table pour lancer une balle 10 fois à chaque autre. Le gagnant est le premier camp à lancer toutes les balles hors de sa zone. Lancez-vous dans des batailles de balles passionnées et visez la première place du tournoi.

Atelier Ayesha: l’alchimiste de Dusk DX (Koei Tecmo, mar 14 janvier, 39,99 $) La promesse commence. La série Dusk, une trilogie de titres RPG de la populaire série Atelier de Gust, raconte l’histoire d’un monde au bord de la ruine, racontée du point de vue de ses personnages uniques. Le 1er titre de la série “Atelier Ayesha” est désormais disponible en version deluxe.

Atelier Escha & Logy: Alchimistes du ciel du crépuscule DX (Koei Tecmo, mar 14 janvier, 39,99 $) La promesse est confiée à deux alchimistes. La série Dusk, une trilogie de titres RPG de la populaire série Atelier de Gust, raconte l’histoire d’un monde au bord de la ruine, racontée du point de vue de ses personnages uniques.

Atelier Shallie: Alchimistes de la mer du crépuscule DX (Koei Tecmo, mar 14 janvier, 39,99 $) Une histoire de deux filles exaucant leurs souhaits. La série Dusk, une trilogie de titres RPG de la populaire série Atelier de Gust, raconte l’histoire d’un monde au bord de la ruine, racontée du point de vue de ses personnages uniques.

Tycoons de cuisine – Ensemble 3 en 1 (Baltoro Games, Today, 12,99 $) Cuisinez des tonnes de délicieux plats du monde entier et devenez le meilleur chef de la ville! Cuisinez des centaines de plats savoureux avec tous les appareils de cuisine possibles et d’innombrables ingrédients! Essayez tout: cafetières, machines à jus, fours à pizza, poêles à frire, friteuses et machines à glaces. Améliorez et décorez vos restaurants pour attirer plus de clients.

Démolir et construire 2018 (Mer 15 janvier, 14,99 $) Votre entreprise se mondialise. Utilisez de grosses machines pour démolir d’immenses bâtiments ou approchez-vous et utilisez votre marteau. Achetez des propriétés foncières, améliorez vos machines et embauchez des travailleurs dans différentes parties du monde.

Drunk-Fu: Wasted Masters (Rust0 Games, ven 10 janvier, 9,99 $) Drunk-Fu: Wasted Masters est un jeu de combat basé sur la physique. Riez de façon maniaque aux ragdolls fous à la fois localement et en ligne. Agitez dans une furie ivre alors que vous éliminez vos ennemis avec une variété de techniques et d’armes de mêlée. Hurlez dans une rage ivre en faisant équipe avec vos amis ou battez-les en plusieurs modes de jeu. Profitez de différents bars inspirés de l’alcool dans le monde entier et personnalisez votre personnage pour montrer un goût impeccable.

Poing invisible (Pineapple Works, lun 6 janvier, 9,99 $) L’inégalité a grimpé en flèche! C’est maintenant le plus haut depuis plus d’un siècle. Les riches s’enrichissent et les pauvres s’appauvrissent tandis que la classe moyenne disparaît.

Jump Gunners (BoomBox, lun.13 janvier, 9,99 $) Prise en charge solo et multijoueur (jeu en canapé) Comprend plus de 80 niveaux d’action insensée avec plusieurs thèmes, un terrain entièrement destructible et un contenu de niveau procédural 20+ sur les meilleures armes, y compris les fusils, les lance-flammes, les lance-roquettes, et plus!

Nicky – La balle de golf à la maison (QUByte Interactive, mar. 7 janvier, 0,99 $) Nicky est un jeu de stratégie amusant et stimulant dans lequel vous devez soigneusement calculer vos mouvements pour arriver à la fin du cours. Chaque fois que vous jouez, vous améliorez vos compétences, ce qui vous permet de terminer le défi en moins de mouvements.

Sir Eatsalot (Aujourd’hui, 12,99 $, Derrière la pierre) Vous êtes le juste et corpulent Sir Eatsalot. Lancez-vous dans une quête épique pour retrouver Hysterica, une vieille sorcière méchante qui a empoisonné le Royaume de Gluttington avec de la limonade aigre, et mettez fin à ses manigances dans ce jeu de plateforme d’aventure alléchant.

Squidlit (Squidlit Ink, mar 14 janvier, 1,99 $) Êtes-vous prêt pour une aventure d’invertébrés? Avez-vous le courage de vous lancer dans une quête puissante pour le bien des tas de calamars partout? Si c’est le cas, de nombreuses épreuves vous attendent alors que vous progressez vers la victoire dans les escapades les plus visqueuses!

Super Mega Space Blaster Special Turbo (Bare Knuckle Development, mar.14 janvier, 4,99 $) Une version moderne du jeu d’arcade rétro. Super Mega Space Blaster Special Turbo est un jeu de tir spatial addictif et rapide avec des éléments infernaux, des tonnes de déverrouillables et des classements à grimper.

Technosphère (Ultimate Games, ven 10 janvier, 14,99 $) Contrôlez la technosphère, roulez, sautez, équilibrez, résolvez des énigmes et parcourez les labyrinthes. Atlas Corporation extrait des cristaux au cœur d’un astéroïde sur l’orbite de la Terre. En raison d’une défaillance des systèmes d’astéroïdes, la correction de l’orbite a été désactivée. Seule la Technosphère est capable de recharger le système d’astéroïdes et de restaurer l’orbite. Vous avez 10 heures pour sauver la terre d’une catastrophe!

Thoth (Carlsen Games, Today, 4,99 $) Du créateur du «140» primé vient THOTH, un jeu de tir d’arcade intense et stimulant. Chaque étape mettra votre résolution de casse-tête et votre finesse à l’épreuve, au fur et à mesure que l’arène change, vous surprenant avec de nouvelles mécaniques pour vous envelopper. Le jeu est conçu indépendamment par Jeppe Carlsen, ancien concepteur de gameplay principal chez Playdead.

Voilà donc votre lot pour le téléchargement Nintendo nord-américain de cette semaine. Allez-y, soyez un sport et votez dans le sondage ci-dessus, et commentez ci-dessous avec vos choix à chaud!

.