Téléchargement Nintendo: 9 janvier (Europe)

La dernière mise à jour de téléchargement de Nintendo pour l’Europe est arrivée et apporte de nouveaux jeux à gogo sur l’eShop de votre région. Comme toujours, assurez-vous de laisser tomber un vote dans notre sondage et de commenter ci-dessous vos choix potentiels pour la semaine. Prendre plaisir!

Vente du Nouvel An 2020

Switch Retail – Nouveautés

AO Tennis 2 (Bigben Interactive, 9 janvier, 48,69 £ / 54,99 €) – Un terrain de jeu fait pour vous, par vous. Utilisez la suite d’édition complète de l’Académie pour créer un joueur comme vous ainsi que vos propres courts, ou vous pouvez télécharger des milliers de créations communautaires. les meilleurs joueurs du monde. Voyez comment vous vous comparez aux grands noms des circuits ATP et WTA, dont Rafael Nadal, Ash Barty, Angelique Kerber et bien d’autres.

Switch eShop – Nouvelles versions

Blackmoor 2 (Four Fats, 6 janvier, 7,99 £ / 8,99 €) – Découvrez un jeu de plateforme avec un combat beat-em-up définissant le genre basé sur des classiques des années 90. Voyagez à travers le monde via le mode histoire ou parcourez des donjons créés par des joueurs avec jusqu’à 4 joueurs en mode coopératif! Ou si vous le souhaitez, défiez vos amis dans un combat de rue à l’ancienne en mode VS! Qu’il s’agisse de dragons en os ou de hiboux masqués, de homards géants ou de rois tombés, de tavernes ou de châteaux… c’est un monde fantastique qui ne ressemble à aucun autre.

Poing invisible (Ananas, 6 janvier, 8,99 £ / 9,99 €) – L’inégalité est montée en flèche! C’est maintenant le plus haut depuis plus d’un siècle. Les riches s’enrichissent et les pauvres s’appauvrissent tandis que la classe moyenne disparaît.

Miroir (SakuraGame, 6 janvier, 8,09 £ / 8,99 €) – C’est un jeu qui combine match-3, éléments et beautés de GALGAME. Si vous voulez en savoir plus sur ces beautés, vous devez d’abord les surpasser. La façon dont l’histoire se déroule est basée sur les choix afin que vos choix décident finalement de leur sort.

Ultimate Racing 2D (Thom Joas Postma, 6 janvier, 8,99 £ / 9,99 €) – Ultimate Racing 2D est le jeu de course top-down ultime, avec 35 classes de course, plus de 45 pistes, mode carrière, mode championnat et multijoueur local. Passez de Karts à Formula Racing dans le mode carrière étendu, jouez en multijoueur local avec jusqu’à 8 joueurs ou créez votre propre championnat personnalisé! – Lisez notre critique d’Ultimate Racing 2D

THOTH (Carlsen Games, 9 janvier, 4,49 £ / 4,99 €) – THOTH, un jeu de tir d’arcade intense et stimulant, vient du créateur du primé ‘140’. Chaque étape mettra votre résolution de casse-tête et votre finesse à l’épreuve, au fur et à mesure que l’arène change, vous surprenant avec de nouvelles mécaniques pour vous envelopper. Le jeu est conçu indépendamment par Jeppe Carlsen, ancien concepteur de gameplay principal chez Playdead.

Aborigène (Drageus Games, 10 janvier, 4,49 £) – Les envahisseurs ont asservi votre paisible tribu. Les meilleurs combattants ont été envoyés pour sauver votre bien-aimé et vos proches, mais personne n’est jamais revenu. C’est maintenant à votre tour de sauver les îles volantes de l’ennemi. Choisissez qui vous êtes – un chaman, un guerrier ou un chasseur. Vous êtes le dernier espoir de vos compatriotes.

Drunk-Fu: Wasted Masters (Rust0 Games, 10 janvier, £ 4.49) – Drunk-Fu: Wasted Masters est un jeu de combat basé sur la physique. Riez de façon maniaque aux ragdolls fous à la fois localement et en ligne. Agitez dans une furie ivre alors que vous éliminez vos ennemis avec une variété de techniques et d’armes de mêlée. Hurlez dans une rage ivre en faisant équipe avec vos amis ou battez-les en plusieurs modes de jeu. Profitez de différents bars inspirés de l’alcool dans le monde entier et personnalisez votre personnage pour montrer un goût impeccable.

Technosphère (Ultimate Games, 10 janvier, 13,49 £) – Contrôlez la TECHNOSPHÈRE, roulez, sautez, balancez, résolvez des énigmes et parcourez les labyrinthes. Atlas Corporation extrait des cristaux au cœur d’un astéroïde sur l’orbite de la Terre. En raison d’une défaillance des systèmes d’astéroïdes, la correction de l’orbite a été désactivée. Seule la TECHNOSPHERE est capable de recharger le système d’astéroïdes et de restaurer l’orbite. Vous avez 10 heures pour sauver la terre d’une catastrophe!

Mary Skelter 2 (Idea Factory, 6 janvier, 35,99 £ / 39,99 €)

Nicky – La balle de golf à la maison (QUByte Interactive, 7 janvier, 0,44 £ / 0,49 €)

Force de défense planétaire (Blue Sunset Games, 7 janvier, 2,99 £ / 3,36 €)

140 (Carlsen Games, 9 janvier, 4,49 £ / 4,99 €)

Archives d’arcade EXERION (HAMSTER, 9 janvier)

Sir Eatsalot (Derrière la pierre, 9 janvier, 11,69 £ / 12,99 €)

Extreme Trucks Simulator (SC Ovilex Soft, 10 janvier)

Pack Montagne Lightseekers (Playfusion, 10 janvier)

Tycoons de cuisine – Ensemble 3 en 1 (Jeux de Baltoro, 10 janvier)

Switch eShop – Démos

Démo Skybolt Zack (Label GMG)

Switch eShop – Pré-commandes

Jump Gunners (BoomBox, pré-commande à partir du 6 janvier)

Football, tactique et gloire (Toplitz Productions, pré-commande à partir du 8 janvier)

Anime Studio Story (Kairosoft, pré-commande à partir du 9 janvier)

Doggie Ninja The Burning Strikers (toydea, pré-commande à partir du 9 janvier)

Dual Brain Vol.2: Reflex (D-O, pré-commande à partir du 9 janvier)

Mosaïque (Raw Fury, pré-commande à partir du 9 janvier)

PuPaiPo Space Deluxe (BolHut, pré-commande à partir du 9 janvier)

SOI (indienova, pré-commande à partir du 9 janvier)

Seek Hearts (KEMCO, pré-commande à partir du 9 janvier)

Switch eShop – Offres spéciales

Contenu DLC / Add-On

Nintendo Switch

Torchlight II – Pack de langue polonaise (Monde parfait)

Lightseekers – Pack Lightseekers Mountain (Playfusion)

CONTRA: ROGUE CORPS – Pack Assassin (KONAMI)

As de l’escadron de la Luftwaffe – Nebelgeschwader (HandyGames)

Let’s Sing 2019 – Let’s Sing 2019 Party Classics Vol. 1 morceau (Koch Media)

Let’s Sing 2019 – Best of 80’s Vol. 1 pack de chansons (Koch Media)

Let’s Sing 2019 – Chart Hits Song Pack (Koch Media)

Chantons 2019 – Party Classics Vol. Pack de 2 chansons (Koch Media)

Let’s Sing 2019 – Pack de chansons Legendary Hits (Koch Media)

Let’s Sing 2019 – Best of 90’s Song Pack (Koch Media)

Let’s Sing 2019 – Best of 80’s Vol. Pack de 2 chansons (Koch Media)

Let’s Sing 2019 Best of 80’s Vol. 1 pack de chansons (Koch Media)

Chantons 2019 Party Classics Vol. 1 pack de chansons (Koch Media)

Let’s Sing 2018 – Pack de chansons Chart Hits (Koch Media)

Let’s Sing 2018 – Best of 80’s Song Pack (Koch Media)

Let’s Sing 2018 – Pack de chansons Party Classics (Koch Media)

Let’s Sing 2018 – Party Classics Vol. Pack de 2 chansons (Koch Media)

Let’s Sing 2018 – Pack de chansons Legendary Hits (Koch Media)

DRAGON BALL FIGHTERZ – Packs Divers (Divertissement BANDAI NAMCO)

DRAGON BALL XENOVERSE 2 – Packs Divers (Divertissement BANDAI NAMCO)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission Anime Music Pack 2 (Divertissement BANDAI NAMCO)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission Anime Music Pack 1 (Divertissement BANDAI NAMCO)

Voilà donc votre lot pour le téléchargement Nintendo de cette semaine. Allez-y, soyez un sport et votez dans le sondage ci-dessus, et commentez ci-dessous avec vos choix à chaud!

