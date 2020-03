Téléchargez IG Stories pour Instagram maintenant! – HITC

Vous voudrez télécharger l’extension Google Chrome, IG Stories pour Instagram, si vous voulez regarder Instagram en direct sur PC.

Instagram est l’une des applications de médias sociaux les plus populaires, ce qui signifie qu’il sera fréquenté une tonne pendant cette pandémie de coronavirus et son verrouillage, car les gens s’ennuient plus que jamais. Si vous êtes un fan de l’application et de ses modèles et influenceurs apparemment parfaits, vous découvrirez ici comment regarder Instagram Live sur PC en téléchargeant l’extension IG Stories Google Chrome.

La meilleure façon de regarder des vidéos Instagram en direct est certainement via l’application officielle. Mais si, pour une raison quelconque, vous vous engagez pleinement à les regarder sur PC, vous disposez d’un éventail d’options telles que l’extension Chrome pour Desktop for Instagram.

Cependant, bien qu’il existe un certain nombre d’options disponibles, les histoires IG pour Instagram sont sans doute les meilleures et ci-dessous, vous découvrirez comment les télécharger.

Comment télécharger l’extension Google Chrome IG Stories pour Instagram

Visitez simplement la boutique Web Chrome pour télécharger l’extension IG Stories for Instagram.

Une fois sur la page IG Stories pour Instagram, vous trouverez l’option Ajouter à Chrome. Si vous n’avez pas déjà téléchargé Google Chrome, vous verrez plutôt Disponible sur Chrome.

Ajouter à Chrome entraînera le téléchargement et l’installation de l’extension, tandis que Disponible sur Chrome vous redirigera vers une page pour télécharger Google Chrome.

Une fois l’extension téléchargée et installée, vous trouverez son icône (une flèche vers le bas dans un cercle rose) en haut à droite de votre navigateur Web Chrome.

Comment regarder Instagram en direct sur PC

Vous pouvez utiliser IG Stories pour Instagram pour regarder des vidéos Instagram en direct sur PC.

Si l’extension IG Stories for Instagram est téléchargée, vous souhaiterez ouvrir Instagram sur Google Chrome.

Selon les guides iTech, vous pourrez voir en haut à gauche de la page si quelqu’un que vous suivez diffuse actuellement une vidéo en direct.

Si quelqu’un diffuse en direct, il vous suffit de cliquer sur le lien de la vidéo en direct pour regarder dans un nouvel onglet de navigateur.

Et c’est tout ce qu’il y a à regarder les flux Instagram en direct sur votre PC. Encore une fois, c’est mieux grâce à l’application mobile, mais l’option PC est disponible si vous choisissez de l’utiliser.

Dans d’autres nouvelles, où trouver des pieux de bûches dans Animal Crossing New Horizons pour fabriquer le kit de construction de ponts