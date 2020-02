Téléchargez InnerSpace gratuitement sur votre PC

C’est vrai, une autre semaine touche à sa fin. Dans le cas où vous ne disposez pas d’un jeu pour profiter au cours des jours suivants, vous pouvez toujours choisir d’aller sur Epic Games Store et télécharger un titre gratuit. Tel est le cas d’InnerSpace, qui sera le vôtre sans frais pour votre PC.

InnerSpace est le jeu qui vient sur Epic Games Store et sera gratuit jusqu’au 5 mars. Le titre développé par PolyKnight Games, disponible sur toutes les plateformes, vous met aux commandes d’un vaisseau spatial / sous-marin avec lequel nous voyagerons dans l’univers.

Une fois arrivé le jeudi 5 mars, il sera temps de dire au revoir à InnerSpace, et bonjour à GoNNER et Offworld Trading Company, qui peut être acheté gratuitement dans le magasin dans le cadre du programme proposé par la plate-forme pour attirer plus d’utilisateurs.

Le premier est un jeu de stratégie spatiale dans lequel nous devrons créer notre propre colonie extraterrestre. La seconde est une plateforme où nous mourrons plus d’une fois en nous racontant l’histoire d’amitié entre la mort et une baleine spatiale.

Via: Epic Games Store

