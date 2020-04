Téléchargez la mise à jour Nintendo Switch 10.0.0 MAINTENANT

Le troisième anniversaire de Nintendo Switch était déjà loin derrière, début mars, et à ce moment-là, la rumeur disait que le grand N aurait une mise à jour importante qui ajouterait des fonctionnalités intéressantes à la console, ce que nous ne voyions pas avec la version 9.2.0. Ce matin, par surprise, on peut déjà téléchargez la version 10.0.0 du firmware de la Nintendo Switch, qui apporte des améliorations intéressantes, comme nous pouvons le voir sur le site Web d’assistance officiel en espagnol pour Nintendo America.

Actualité mise à jour du firmware 10.0.0 Nintendo Switch

Fondamentalement, nous pourrions résumer les nouvelles fonctionnalités du firmware 10.0.0 pour une amélioration de la gestion de la section “news”, la possibilité nécessaire de transférer des données de programme entre la mémoire de la console et une carte MicroSD vers l’une ou l’autre adresse, un moyen utile de réaffecter les boutons du Nintendo Switch Joy-Con et du contrôleur Pro, des améliorations dans la gestion de l’historique du jeu, de nouvelles icônes utilisateur basées sur Animal Crossing: New Horizons et, bien sûr, les améliorations classiques de la stabilité de la console pour «Améliorez l’expérience utilisateur.

Ce sont les notes officielles de la mise à jour Nintendo Switch 10.0.0, entrecoupées de quelques images que nous avons prises dans les menus.

Améliorations incluses dans la version 10.0.0

Ajout d’une fonctionnalité de signet aux News. Cette fonction vous permet de marquer vos articles d’actualité comme favoris. Un maximum de 300 articles de presse peuvent être marqués. Les articles de presse qui ne sont plus disponibles ne peuvent pas être consultés, même s’ils ont été marqués comme favoris.

Ajout d’une option pour transférer les données du programme entre la mémoire de la console et une carte SD. Les utilisateurs pourront désormais transférer des programmes téléchargeables, des données de mise à jour et des DLC de la mémoire de la console vers une carte SD (et vice versa). Veuillez noter que les données de sauvegarde et certaines données de mise à jour ne peuvent pas être transférées sur une carte SD.

Ajout d’une option pour réaffecter les boutons de contrôle. Les réglages du levier de commande et des boutons peuvent désormais être modifiés pour chaque commande couplée. Les paramètres personnalisés peuvent être enregistrés comme favoris dans Paramètres de la console> Commandes et capteurs. Les paramètres personnalisés sont stockés sur la console Nintendo Switch. Les paramètres peuvent être personnalisés pour les commandes suivantes: Joy-Con (L), Joy-Con (R), Nintendo Switch Control Pro. Les paramètres des boutons peuvent également être personnalisés sur les consoles Nintendo Switch Lite. Cette fonction n’est pas disponible pour les autres types de commandes. Sur chaque console, jusqu’à cinq paramètres favoris peuvent être enregistrés pour Joy-Con (L), cinq pour Joy-Con (R) et cinq pour Nintendo Switch Control Pro. Cinq paramètres peuvent également être enregistrés comme favoris pour les consoles Nintendo Switch Lite.

Ajout d’une nouvelle section dans les paramètres utilisateur pour l’historique du jeu. Les options “Afficher l’historique du jeu sur:” et “Effacer l’historique du jeu” ont été déplacées des paramètres de contact vers les nouveaux paramètres d’historique du jeu. De nouvelles images disponibles ont été ajoutées au catalogue d’icônes utilisateur.

Choisissez parmi 6 nouvelles icônes du jeu Animal Crossing: New Horizons pour votre utilisateur.

Les 6 nouvelles icônes incluent Toom Nook, Canela, Nendo et Tendo avec leur look New Horizons, et Dodo Rafa, CJ et Kamilo.

Améliorations de la stabilité de la console pour améliorer l’expérience utilisateur.

Au fait, et bien que ce ne soit pas indiqué, il y a aussi une mise à jour pour le Joy-Con, que vous pouvez appliquer en allant dans le menu Contrôles dans la configuration de la console et en cliquant sur l’option “Mettre à jour les contrôles”. En dehors de cela, ce sont toutes les notes officielles de la mise à jour Nintendo Switch 10.0.0, qui a sans aucun doute apporté des nouvelles assez intéressantes pour la convivialité de la console. La question est … Pensez-vous assez? Vous attendiez-vous à autre chose? N’oubliez pas que ce type de mise à jour entraîne parfois d’autres types de nouvelles qui ne sont pas signalées dans les notes officielles, même certaines cachées dans leur propre code. De cette façon, nous découvrirons autre chose, nous vous le communiquerons!

