Téléchargez les bandes sonores remasterisées de Streets of Rage 1, 2 et 3

La trilogie originale de Streets of Rage Il a de nombreux éléments qui le rendent unique, et l’un d’eux est sa bande originale fantastique. Maintenant, grâce au site Bandcamp, vous pouvez écouter les pistes épiques des versions remasterisées de chaque épisode, et très bientôt, vous pourrez même en profiter dans Spotify

Streets of Rage (Remastered) par Yuzo Koshiro

Streets of Rage 2 (Remastered) par Yuzo Koshiro

Streets of Rage 3 (Remastered) par Yuzo Koshiro & Motohiro Kawashima

Comme je l’ai mentionné précédemment, pour le moment ces bandes sonores ne sont disponibles qu’en Bandcamp, mais il a été confirmé qu’ils atteindront Spotify, même si nous ne savons toujours pas quand.

Et puisque nous parlons Streets of Rage, récemment son éditeur, Dotemu, a révélé de nouveaux détails sur les personnages que vous pouvez utiliser dans Streets of Rage 4, ainsi que la façon dont son mode coopératif fonctionnera, ce qui sera sans aucun doute de ses plus grandes attractions. Apprenez plus de détails dans la ligue suivante.

Source: Bandcamp

