Téléviseur QLED 65 pouces Vizio, aspirateur sans fil Dyson, démarreur de saut de voiture Tacklife 1200A, etc.

Graphique: Tercius BufeteLes meilleures offres du jourLes meilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Un téléviseur QLED HDR 4K Vizio M-Series de 65 pouces pour 500 $, un aspirateur sans fil Dyson remis à neuf de 190 $ et un démarreur de saut de voiture Tacklife 1200A à très bas prix lancent les meilleures offres de la journée de jeudi.

Ajoutez Kinja Deals à vos favoris et suivez-nous sur Twitter pour ne rien manquer.

Meilleures offres technologiques du jour

Laissons cela de côté: la qualité sonore et la suppression du bruit de ces écouteurs Bluetooth Mpow ne correspondent pas à celles de Sony et Bose. Mais si vous ne voulez pas dépenser des centaines de dollars pour une paire, vérifiez-les.

Que vous souhaitiez noyer le bruit ambiant dans un avion ou ignorer vos collègues, ces écouteurs antibruit actifs représentent environ 1 / 10e de ce que vous paieriez pour les plus grandes marques. Assurez-vous simplement d’utiliser le code promo MPOW143AH à la caisse.

30 $

Depuis amazon Utilisez le code MPOW143AH

190 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Avec 19 zones de gradation locales, la prise en charge Dolby Vision HDR (c’est la bonne), la prise en charge d’Apple AirPlay 2 et le Chromecast intégré, le téléviseur intelligent 4K Classe M série 500 de Vizio à 500 $ 65 est une bonne affaire. Nous voyons ce téléviseur rétro-éclairé à gamme complète pour 200 $ de plus ailleurs. Certes, c’était 20 $ moins cher il y a peu de temps mais ce prix n’a pas duré longtemps. C’est toujours une option solide pour ceux qui veulent une grande télévision pour pas trop d’argent.

Si vous prenez au sérieux la couverture Wi-Fi de votre domicile, les routeurs maillés Orbi de Netgear sont parmi les meilleurs que vous puissiez acheter, et Amazon fonctionne beaucoup sur un tout nouveau système. Ce favori des lecteurs se vend maintenant pour seulement 200 $.

Voici comment ils fonctionnent: plusieurs nœuds, ou points d’accès, fonctionnent ensemble pour couvrir votre maison de signal. Mieux encore, leur design brillant encourage les gens à les garder à l’extérieur des placards et des tiroirs et bien en vue pour garantir un signal sans encombre. (Les murs gênent le signal, frère.)

Ce modèle offre également tous les avantages d’un routeur moderne (par exemple, 802.11ac / Wi-Fi 5 et gestion basée sur les applications) et se vend actuellement à environ 10 $ de réduction sur le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur Amazon.

200 $

D’Amazon

316 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Je ne sais pas pour vous les gars, mais j’oublie souvent de brancher mon (un peu ancien) iPhone 8 Plus presque tous les deux soirs, bien que le cordon soit juste sur ma table de nuit. Je suis sûr qu’il y a quelques personnes qui font la même chose, et je suis ici pour vous dire que nous ne devons plus souffrir.

Les blocs de recharge Anker Powerwave sont disponibles à un prix bas de 17 $ avec un code promotionnel, vous pouvez donc recharger les iPhones et les androïdes à une assez bonne vitesse. La meilleure partie, en plus de venir dans un pack de deux, c’est que vous n’avez pas à retirer votre étui de téléphone pour obtenir une bonne charge! Il peut fournir de l’énergie avec des boîtiers jusqu’à 5 mm d’épaisseur, alors ne vous inquiétez pas si votre téléphone tombe mystérieusement et se casse le dos sur le sol froid et dur. Je prendrais ce duo avant qu’il ne disparaisse!

17 $

D’Amazon

259 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Emmenez-vous sur le pouce avec ce mini projecteur Anker Nebula Capsule à prix réduit. Dans sa revue, Shep a déclaré que le produit était «très bien fait» et il a apprécié la fonction de mise en miroir d’écran.

À 349 $, c’est l’un des produits les plus chers qu’Anker vend, mais vous êtes récompensé par des touches de qualité, comme un étui de transport souple, un support de trépied standard et même une correction automatique de la distorsion trapézoïdale lorsque vous devez incliner la capsule vers l’avant ou vers l’arrière pour s’aligner avec votre écran. Et bien que le projecteur se charge avec pratiquement n’importe quel chargeur USB (y compris les batteries portables, pour ces soirées cinéma prolongées), Anker a fait des folies et a inclus un adaptateur mural Quick Charge 3.0 dans la boîte, afin que vous puissiez recharger la batterie à la vitesse maximale.

Utilisez le code promo KINJAD4111 pour faire baisser le prix de ce projecteur à seulement 250 $. Pour ce que ça vaut, je pense que les projecteurs Anker sont le complément parfait à une Nintendo Switch, et font du jeu sur canapé une possibilité où que vous alliez.

250 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJAD4111

1187 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Meilleures offres pour la maison d’aujourd’hui

-25% sur le café Lavazza moulu et grains | Amazon

Suze Orman a dit une fois de manière hilarante (?), “Si vous gaspillez de l’argent en café, c’est comme” faire pipi 1 million de dollars dans les égouts “.” Et même si c’est un peu sourd, c’est un bon conseil. Faire votre propre café est l’un des moyens les plus simples d’économiser de l’argent chaque jour. À l’heure actuelle, Amazon offre un coupon de réduction de 25% sur certains grains de café et grains Lavazza.

Assurez-vous simplement de couper le coupon pour obtenir la remise lors du paiement. Vous avez le choix entre douze options. Il est donc probable que vous trouviez quelque chose que vous aimez.

Il n’y a rien de tel que du bacon savoureux, un peu croquant, et une presse à bacon dédiée rend ce processus si facile. C’est seulement 15 $ et cela peut transformer votre vie de mangeur de bacon. Si vous êtes comme moi et que vous ne supportez pas une boucle grasse accompagnant vos lanières de bacon, vous devriez certainement profiter de cette offre. Ou, si vous n’êtes pas un amateur de bacon, vous pouvez l’utiliser pour des hamburgers et du fromage grillé à la main – les possibilités sont infinies. Assurez-vous d’en attraper un avant leur départ!

15 $

D’Amazon

40 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Tout le monde aime les sacs de rangement réutilisables, mais si je vous disais qu’ils étaient hermétiques et pouvaient également contenir des LIQUIDES? Oui c’est vrai. Pour un faible 10 $, vous pouvez obtenir un ensemble complet de 11 pièces pouvant contenir des liquides, des solides, des aliments congelés et même CHAUDS encore et encore. L’ensemble est également livré avec quelques pailles en silicone afin que vous puissiez vraiment faire de l’environnement un solide en abandonnant définitivement le plastique. Je voudrais saisir cet accord avant qu’il ne soit parti.

10 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

À présent, vous devez connaître l’exercice. Nos lecteurs adorent les aspirateurs Dyson, mais ils sont chers. Mais heureusement, ils sont en vente assez régulièrement et c’est à ce moment-là que vous devriez les acheter. Aujourd’hui, c’est un de ces jours. Achetez un aspirateur sans fil Refurb Dyson V8 Animal + sans fil pour seulement 190 $ grâce à Woot.

Le modèle Animal dispose d’une véritable filtration HEPA pour filtrer les allergènes des squames d’animaux et a une puissance de barre de brosse 150% plus élevée que l’ancien V6.

J’en utilise un à la maison et c’est incroyable. Il est agréable de passer l’aspirateur et de se déplacer librement sans avoir à se soucier du cordon d’alimentation. N’oubliez pas, il s’agit d’une offre d’une journée et elle disparaîtra plus tôt que vous ne le pensez.

Ils disent que les plus grandes blessures de cuisine se produisent quand il y a des couteaux émoussés. À cela, je présente une solution: l’affûteur de couteaux électrique Chef’s Choice. Il coûte 90 $ et est fabriqué avec des abrasifs 100% diamant, ce qui signifie essentiellement que tout autre type de métal avec lequel vos couteaux sont faits sera en fait tranchant au moment où vous en aurez fini. Il existe même des guides d’angle pour la catégorie de couteau dont vous avez besoin et / ou souhaitez. Les chefs en devenir s’en emparent et vous aussi.

Vous manquez de papier toilette? Voici une offre sur 18 rouleaux de papier hygiénique Charmin Ultra Strong. Lorsque vous utilisez l’option S’abonner et enregistrer, ce pack de 3 tombe à seulement 25 $, correspondant au prix le plus bas que nous ayons jamais vu.

En toute honnêteté, ce n’est pas une de ces offres amusantes qui vous passionneront et vous assoiront devant votre porte pour un pèlerin la Scott. Mais c’est rarement une mauvaise idée d’économiser sur quelque chose dont vous avez besoin. Mieux encore, c’est du bon papier toilette.

$ 25

D’Amazon

380 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Meilleures offres de style de vie d’aujourd’hui



Lorsque vous êtes dans une impasse, vous ne devriez pas avoir à compter sur la gentillesse d’étrangers pour reprendre la route. Au lieu de cela, investissez dans ce démarreur Tacklife 1200A Peak Car Jump de 49 $.

Ce modèle particulier peut vous sortir de la plupart des situations; avec une puissance de pointe de 1 200 A, il peut démarrer à peu près n’importe quel moteur, jusqu’à 8 L pour un véhicule à essence ou 6 L pour le diesel. Mieux encore, il peut fonctionner comme une lampe de poche et peut alimenter une foule d’autres accessoires avec ses 3 ports de sortie USB et DC intégrés.

Pour obtenir le prix de 49 $, assurez-vous de couper le coupon de 15% sur la page et utilisez le code promo EFQICLMY à la caisse.

$ 49

D’Amazon

5 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Les soins de la peau adorent, saviez-vous que le traitement Bio-Oil coûte seulement 10 $ chez Woot?! Pour tous ceux qui ne sont pas familiers, la Bio-Oil est faite avec un tas d’huiles différentes telles que les graines de tournesol et le romarin pour aider à améliorer l’apparence des cicatrices anciennes et nouvelles, l’hyperpigmentation, ainsi que les vergetures pour les femmes enceintes. C’est une huile miracle qui ne s’arrête pas. Alors pourquoi ne pas l’essayer?

Les soins de la peau sont si importants. Si ce n’est pas pour votre peau, mais pour la relaxation qui en découle. Infusé d’aloès et d’acide lactique, le masque de boue de la mer Morte d’Anjou détendra votre peau et contribuera à combattre l’inflammation. De plus, c’est seulement 10 $, donc c’est assez bon marché pour l’essayer. Alors pourquoi ne pas prendre une bouteille, en gifler sur le visage et fermer les yeux pendant environ 15-20 minutes pour laisser le masque faire la magie. Si vous avez la peau sensible, je recommanderais de placer une petite quantité à l’arrière de votre poignet juste pour être en sécurité! Prenez-en un avant qu’il ne soit parti!

10 $

D’Amazon

86 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Alors que le printemps est là pour nous taquiner avec un ciel ensoleillé et des week-ends au milieu de 50 degrés (hé, c’est la météo des t-shirts ici à New York), il est temps de commencer à penser à vos prochaines vacances. Et tant que vous réservez avant le 15 mars et voyagez avant le 24 mai, Hotels.com adoucit sa remise (jusqu’à) 40% avec un supplément de 15% en utilisant le code promo TRIP15.

Donc, ce voyage international que vous retardez parce que le logement est trop cher? Oui, il est temps de le réserver. Sortez de la ville et évadez-vous dans un endroit sans pensées obsédantes sur la réunion du conseil de demain ou vos examens universitaires, ou tout ce qui vous mange au cerveau en ce moment. Tout le monde mérite une pause de temps en temps, alors pourquoi pas vous?

Les sweats à capuche sont intemporels. Ils conviennent à n’importe quel moment de votre vie et si quelqu’un dit le contraire, ils sont un narc. Avec le printemps juste au coin, il est temps de les réintroduire dans votre rotation.

Bien sûr, vous ne pouvez pas continuer à porter le même sweat à capuche Billabong que vous possédez depuis le lycée.

Heureusement pour vous, Jachs souffle une tonne de sweats à capuche zippés cette semaine. Certains sont même doublés de sherpa pour une sensation super luxueuse (et chaleureuse). Utilisez simplement le code promo HD20 à la caisse pour voir la réduction.

Les meilleures offres de jeu d’aujourd’hui

Enter The Gungeon est l’un de ces jeux auxquels je suis certes horrible, mais je joue toujours juste parce que c’est tellement amusant. Avec autant de pistolets ridicules à essayer et la possibilité de jouer avec un ami, c’est celui qui mérite d’être sur votre Switch.

Mieux encore, c’est 10 $ de réduction sur ce qui est actuellement sur Amazon.

Si vous attendiez une réduction sur Nintendo Switch Lite, voici votre chance. eBay a les modèles jaune et turquoise pour un bas 183 $. Si vous avez vécu sous un rocher, la Nintendo Switch Lite diffère du modèle standard de plusieurs manières:

Écran plus petit, portatif uniquement, Joy-Con non détachable, durée de vie de la batterie plus longue

Ni no Kuni: Wrath of the White se vend à 30 $ pour le moment. En fait, j’attendais une bonne vente sur ce jeu particulier. Avec le style artistique du Studio Ghibli, ce JRPG est vraiment spécial.

Pour ce que ça vaut, Jason Schreier de Kotaku a qualifié le jeu de “fantaisiste, charmant, beau, fascinant, intelligent, agréable, stimulant, lent, grandiose, surréaliste et agressivement coloré.” (Lisez le reste de la revue ici.)

Bien qu’il soit 5 $ plus cher que le Black Friday, c’est toujours une bonne affaire sur un match formidable.

30 $

D’Amazon

372 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

SteelSeries fabrique une tonne de super périphériques de jeu, et ce Rival 600 est l’un de leurs meilleurs. À l’heure actuelle, Woot baisse le prix à 41 $.

En plus de sa conception ergonomique, cette souris particulière vous permet de régler son poids à votre guise. Par exemple, un joueur de tir à la première personne peut vouloir avoir la souris la plus légère possible pour maximiser la vitesse qu’il peut parcourir à travers le tapis de souris. Il dispose également d’un suivi 1: 1, ce qui signifie aucun décalage d’entrée.

Ce prix actuel est à quelques dollars du prix le plus bas que nous ayons vu, soit environ 30 $ de réduction sur son tarif courant. Si vous cherchez à mettre à niveau votre configuration de jeu sur PC, c’est une option particulièrement intéressante.

Fire Emblem: Three Houses (Nintendo Switch) | 45 $ | Amazon et Best BuyGraphic: Tercius Bufete

Fire Emblem: Three Houses a été l’un des meilleurs jeux de 2019, et, en ce moment, vous pouvez en acheter une copie pour 45 $ sur Amazon et Best Buy. Avec un tout nouveau DLC, il serait peut-être temps de donner enfin une chance à ce candidat au jeu de l’année.

Ce RPG tactique au tour par tour a impressionné beaucoup de gens avec son excellente écriture et sa profondeur. Et si vous avez plus de 60 heures à perdre (vous le faites probablement), Fire Emblem: Three Houses est un excellent moyen de brûler du temps.

56 $ US

D’Amazon

707 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Technologie

StockagePowerAudioHome TheaterOrdinateurs et accessoiresPièces PCAppareils mobilesPhotographie

Accueil

Biens de la maisonMaison intelligenteCuisineOutils et voyage automatique

Mode de vie

VêtementsBeauté & ToilettageCamping & OutdoorsFitness

Médias

Films et séries TVLivres et bandes dessinéesCartes cadeaux

Gaming

PériphériquesPCPlayStation 4Xbox OneNintendoJouets et jeux de société

Offres que vous avez peut-être manquées

Si vous êtes chargé de concevoir la barrette d’alimentation parfaite, je voudrais inclure: une prise plate, une protection contre les surtensions, une belle conception propre (assez agréable pour rester sur un bureau) et, bien sûr, un port USB-C. Heureusement pour moi, Anker a déjà fait cette multiprise. L’Anker PowerPort Strip PD 3 propose presque tout ce que vous souhaitez pour une multiprise et, pour le moment, il ne coûte que 26 $. Aucun coupon nécessaire.

26 $

D’Amazon

173 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Mais si vous cherchez un parasurtenseur plus grand avec plus de prises, pensez à celui-ci avec le double du nombre de fiches CA. Si vous coupez le coupon sur la page, le prix tombe à seulement 40 $. Il dispose également d’un port USB-C intégré et de deux ports USB standard.

40 $

D’Amazon

73 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous recherchez une nouvelle souris de jeu fiable, ne cherchez pas plus loin que la souris de jeu sans fil Logitech G604. À 80 $ et avec 15 commandes programmables et six boutons de pouce séparés, vous pouvez avoir vos personnages (littéralement) dans la paume de votre main. Vous pouvez également basculer entre la connectivité sans fil Bluetooth et la vitesse sans fil – le choix vous appartient en toute honnêteté. De plus, avec une pile AA, vous pouvez aller jusqu’à 240 heures de jeu. Imaginez ce que vos personnages Sims pourraient faire à ce moment-là? Beaucoup. Prenez-le avant qu’il ne soit parti!

80 $

D’Amazon

31 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous êtes à la recherche d’une superbe paire d’écouteurs Bluetooth ANC économiques mais que vous ne voulez pas payer 300 $ et plus, consultez ces écouteurs à réduction active du bruit hybride TaoTronics. Habituellement vendu pour environ 110 $, si vous coupez le coupon de 10 $ sur la page et utilisez KINJA649 au moment du paiement, le prix tombe à 80 $. C’est incroyable.

J’utilise ces écouteurs depuis quelques semaines et je les recommande fortement. Bien sûr, la qualité sonore et ANC ne peuvent pas correspondre à celles de Bose ou Sony, celles-ci peuvent atténuer suffisamment de bruit pour que votre musique chante vraiment.

Oh, oui, ils sonnent très bien aussi.

Ils offrent un Bluetooth 5.0 stable et se rechargent via USB-C, ce qui est bien. En fait, si vous les branchez pendant 5 minutes, vous pouvez obtenir 2 heures de lecture. Ils durent généralement 30 heures avant de devoir être complètement rechargés.

Donnez-leur une chance, je doute que vous soyez déçu.

80 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJA649

73 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si votre routeur ne comprend pas suffisamment de ports Ethernet à votre convenance, ce commutateur gigabit à 8 ports de Netgear est un moyen simple et économique de résoudre ce problème. Ce prix actuel de 15 $ est le meilleur que nous ayons jamais vu. Vous voulez une latence plus faible pour Overwatch? Streaming Netflix plus fiable? Un serveur Plex plus performant? Ethernet est la seule voie à suivre.

Contrairement à la plupart des offres de commutateurs que nous avons publiées ici, cette unité particulière propose un logiciel de gestion pour vous donner quelques commandes pour «configurer, sécuriser et surveiller votre réseau».

Vous cherchez à revigorer votre garde-robe à temps pour le printemps? Cherchez pas plus loin. Nasty Gal, l’un des magasins de vêtements pour femmes les plus en vogue à sortir de Los Angeles, bénéficie d’une vente massive de 50% sur tout le magasin en ce moment. (Et oui, cela inclut les articles en solde.)

Les nouveautés présentées dans la vente incluent une veste en laine pied-de-poule pour 57 $, des bottes à talons en similicuir pour 38 $ et une mini-robe à fleurs chaude de 36 $ qui est parfaite pour le changement de saison. Achetez dans la section des ventes et vous trouverez une élégante chaudière en denim à 42 $, un pull à col roulé surdimensionné à 19 $ et une grande variété de pièces en faux cuir badass pour montrer votre côté gothique.

Tout est à 50% de réduction pour un temps limité, ou 40% de réduction si vous optez pour la livraison gratuite, alors agissez rapidement avant que les offres ne passent.

Êtes-vous prêt à commencer à diffuser votre gameplay fou? Vous devrez vous procurer cette carte de capture de jeux vidéo NIX Plugable Performance à prix réduit. Cette carte de capture est indispensable pour commencer à enregistrer et diffuser vos frags et vos plaisanteries de jeu.

Bien sûr, cela fonctionnera avec toutes les plates-formes et services de streaming, comme OBS, en plus c’est essentiellement plug-and-play qui est fantastique pour les débutants.

Bien que vous puissiez simplement suivre la voie du processeur pour les jeux rétro de niveau inférieur, vous aurez besoin d’une carte de capture dédiée comme celle-ci pour diffuser un gameplay exigeant. Mieux encore, cela fonctionnera également avec les consoles. Cette unité est 15 $ de moins que son prix de vente habituel et beaucoup moins que quelque chose d’Elgato.

84 $

D’Amazon

5 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

C’est un fait: une fois que vous avez essayé un clavier mécanique, plus rien ne semble plus juste. Et en ce moment, la barrière à l’entrée est beaucoup plus faible. Procurez-vous un clavier mécanique AUKEY pour 21 $.

Ce clavier sans clé ne propose pas de commandes multimédias dédiées ou d’éclairage RVB flashy, mais il est parfait si vous voulez opter pour une configuration de bureau plus minimaliste. Ceux-ci utilisent des commutateurs bleus Outemu qui promettent une «activation tactile satisfaisante avec un clic audible», je recommande donc de garder celui-ci à l’écart des plans d’étage ouverts.

Assurez-vous simplement d’utiliser le code promo GJAPR7EW au moment du paiement pour obtenir le meilleur prix.

21 $

Depuis amazon Utilisez le code GJAPR7EW

455 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Aujourd’hui, la copie physique de Civilization VI est tombée à 15 $ pour la Nintendo Switch. Le jeu a beaucoup changé depuis sa sortie d’origine, et c’est le meilleur prix que nous ayons jamais vu. Malheureusement, vous devrez toujours vous emparer des packs d’extension. Mais c’est totalement facultatif.

Assurez-vous simplement de passer votre commande avant que Gandhi ne conclue l’accord.

C’est samedi. Zéro baise donné. Vous devez acheter des produits d’épicerie, mais vous ne trouvez pas vos clés. Eh bien, je suppose que vous ne quittez pas l’appartement ce week-end. Mais attendez, et si vous aviez un appareil qui pourrait trouver vos clés pour vous? Bonne nouvelle: Tile organise une vente en ce moment qui vous offre gratuitement un Google Nest Mini lorsque vous achetez un pack quatre pistes sur son site Web à partir de 70 $.

Cela signifierait non seulement être en mesure de faire sonner vos clés et de suivre leur emplacement à partir de votre téléphone, mais aussi d’avoir la possibilité de demander de l’aide à Google. Étant donné que Tile prend en charge les commandes vocales de l’Assistant Google, notamment «Sonner mes clés», «Sonner mon sac» et «Sonner mon passeport», vous aurez moins de raisons de ne pas sortir du lit lorsque vous rencontrez le même problème. fin de semaine.

D’ici là, vous pouvez accrocher un pack Tile Essentials 4 pour 70 $, un pack Combo 4 pour 75 $ ou un pack Pro 4 pour 100 $, qui comprennent tous un Google Nest Mini de 2e génération à conserver dans votre maison.

Si vous êtes comme moi, vous préférez vous mettre au travail en portant une nouvelle paire de Yeezys et un sweat Champion. Mais parfois, le confort des employés ne correspond pas totalement aux dispositions du code vestimentaire en milieu de travail. C’est pourquoi J. Crew réduit de 50% ses styles prêts à l’emploi ce week-end, notamment les blazers, les pantalons de costume, les kakis, les cravates, les ceintures, etc.

De plus, l’usine réduit jusqu’à 50% tout le reste. Donc, même si vous êtes à l’aise avec votre garde-robe professionnelle actuelle, vous pouvez la garder décontractée avec une nouvelle paire de pantalons de yoga ou une amusante paire de chino taille haute à pois. Pour une dose supplémentaire d’économies, vous pouvez accrocher 40% supplémentaires sur les articles en liquidation. Ce joli haut à fleurs que vous regardiez? C’est 21 $ avec le code promo LEVELUP.

Aimez-vous vous détendre après le travail et souffler un gros nuage de vape pour contrarier tous les ennemis qui ont jamais douté de vous? Ou peut-être voulez-vous explorer les avantages pour la santé du cannabis légal comme le soulagement de la douleur musculaire et de l’anxiété.

Quoi qu’il en soit, vous adorerez les bombes de chanvre, un site qui vend non seulement des concentrations et des saveurs de CBD e-liquide, mais aussi des gommes, des sirops et de l’huile pour animaux de compagnie. Et cela ne doit pas non plus vous faire mal à la poche. Utilisation du code promo KINJADEALS25, vous pouvez obtenir 25% de réduction sur tout sur le site dès maintenant.

La meilleure nouvelle? Je ne te demanderai même pas un coup.

Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4 et Xbox One) | 40 $ | Amazon

Avez-vous été l’un des nombreux déçus du dernier film Star Wars? Ou tout simplement vraiment dans la franchise en raison du battage médiatique de Baby Yoda? Peut-être que vous ne pouviez pas entrer dans Galaxy’s Edge mais que vous vouliez quand même jouer avec un sabre laser.

Quel que soit votre plaisir, entrez dans l’esprit en attrapant une copie de Star Wars Jedi: Fallen Order. Vous pouvez l’obtenir pour 20 $ de réduction sur Amazon pour PS4 et Xbox One. Ou, pour 5 $ de plus pour PC.

Lodge est bien connu pour ses ustensiles de cuisine abordables, mais toujours de haute qualité, qui comprennent des fours hollandais, des plats de cuisson, des plaques de cuisson et des casseroles. Mais par-dessus tout, il a une réputation de compétences en fonte. Le chef parmi eux est cette petite poêle de 8 pouces, idéale pour cuisiner à la maison et sur la route. Actuellement à moitié prix sur Amazon, cet accord est trop rassasiant pour passer.

Avec cette poêle pré-assaisonnée, vous pouvez cuire, frire, saisir, faire sauter ou faire cuire votre prochain délicieux repas. Que vous cuisiniez sur la cuisinière de votre cuisine, sur le gril de votre arrière-cour ou au feu pendant le camping, cette poêle lavable à la main a été affinée par la société basée à South Pittsburg, au Tennessee, pour une expérience culinaire optimale .

Super, maintenant je veux des biscuits et de la sauce à la mode du sud.

8 $

D’Amazon

1795 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

.