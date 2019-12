"Tellement confortable! Tellement cool!" L'événement Spirit annoncé pour Smash Ultimate

Nintendo a annoncé le prochain événement Spirit à venir Super Smash Bros.Ultimate à partir du 27 décembre.

L'événement s'intitule «So Comfy! So Cool! »Et tourne autour des esprits qui portent des shorts. Vaincre ces esprits au combat gagnera plus de collations que d'habitude. L'événement commence ce vendredi et durera trois jours.

Les esprits suivants figureront dans cet événement:

Pyra

Giga Mac

Claus

Ninten

Mario (Mario Tennis Aces

Homme de printemps, Saki Amamiya

Mr Sandman

Lloyd

Luigi (Mario Tennis Aces)

Roll Caskett

Vendeur

Isa jo

Andy

Murch

Octoling

Sharla

Don Flamenco

Taureau chauve

Milly

Ryota Hayami

Lin

Piston Hondo

Glass Joe

Facteur

Enfant

Qu'est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

