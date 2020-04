Telling Lies, successeur de son histoire primée, bientôt disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch

Le jeu vidéo de Sam Barlow est sorti sur PC avec de très bonnes critiques de la presse, mais sans convaincre les utilisateurs.

Une des grandes surprises du développement indépendant en 2015 a été Her Story, un curieux jeu vidéo construit selon la technique de la vidéo en mouvement (ou FMV) qui a capté notre attention et celle de tant d’autres joueurs à offrir sur PC. quelques mois un successeur de la part de ses créateurs, appelés Telling Lies, qui atteignent PS4, Xbox One et Nintendo Switch on 28 avril.

Telling Lies est présenté comme un thriller non linéaire et un jeu d’enquête mettant en vedette Logan Marshall-Green (Spider-Man: Homecoming), Alexandra Shipp (X-Men: Dark Phoenix), Kerry Bish (Halt and Catch Fire) et Angela Sarafyan (Westworld) ce qui place l’utilisateur devant un ordinateur portable anonyme contenant une base de données NSA volée remplie d’enregistrements des personnages de ces acteurs.

Telling Lies est arrivé dans les magasins PC l’été dernier, ajoutant des critiques très positives de la presse spécialisée mais pas des utilisateurs de Steam.

Bien au contraire de son histoire, qui près de cinq ans plus tard continue d’ajouter des critiques très positives dans un jeu vidéo qui, en fait, n’a pas encore atteint les consoles. Rappelez-vous, Sam Barlow était également scénariste et développeur pour Silent Hill: Shattered Memories, l’un des derniers épisodes de la série d’horreur Konami.

