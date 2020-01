Telltale Games ‘The Walking Dead revient à la vapeur et les saisons manquantes maintenant sur Switch

The Walking Dead de Telltale est terminé, mais il a toujours trouvé un moyen de ressusciter des morts. Après l’effondrement de Telltale Games, leur catalogue complet a disparu de Steam, et lorsque la dernière saison de The Walking Dead s’est finalement terminée, c’était une exclusivité Epic Store sur PC. Pendant ce temps, sur Switch, les première et quatrième saisons étaient disponibles à l’achat, mais les saisons 2 et 3 ne l’étaient pas.

Maintenant, tout cela change. Skybound Games, le studio désormais en charge de Walking Dead IP, a annoncé que les jeux reviennent sur Steam le 22 janvier et que les saisons 2 et 3 sont enfin disponibles sur Switch.

TT Les fans de Walking Dead! Deux bonnes nouvelles pour ce jeudi:

1) S2 et S3 de TT TWD sont maintenant dans le Nintendo Switch eShop! Jouez à travers les 4 saisons où que vous soyez! https://t.co/aGKr0AoXBQ

2) Les 4 saisons seront de retour sur Steam …. demain! https://t.co/tRB6VCCVJY

– Skybound Games (@skyboundgames) 21 janvier 2020

Les saisons sur Switch au détail pour 15 $ chacune. Il est maintenant possible de jouer à travers toute la saga Walking Dead de Telltale Games sur la console portable – moins le spin-off de Michonne, qui n’a pas été annoncé pour la console.

Vous pourrez bientôt faire de même sur Steam, bien que le libellé du tweet ci-dessus ne précise pas non plus si Michonne y reviendra.

Telltale Games est lui-même né de nouveau et a commencé à travailler sur The Wolf Among Us 2. Le premier jeu Wolf Among Us est également disponible sur Steam.

