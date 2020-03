Temps de déverrouillage de Doom Eternal et spécifications PC mises à jour

Quelques mises à jour ont été apportées aux spécifications du PC pour Doom Eternal, principalement l’ajout de paramètres Ultra-Nightmare, des modifications de ce qui est indiqué sur la boîte et la façon dont il ne fonctionnera pas en vrai 4K sur Stadia.

En plus des spécifications supplémentaires, id Software a également indiqué quand Doom Eternal se débloquera sur toutes les plateformes disponibles.

Si vous avez pré-acheté le jeu numériquement sur Xbox One, vous pouvez maintenant pré-charger le jeu. Si vous avez opté pour PC ou PlayStation 4, le préchargement sera disponible 48 heures avant les heures de lancement suivantes. Le jeu sera disponible sur Switch plus tard cette année.

Pour ceux qui ont pré-commandé pour obtenir Doom 64, il se déverrouillera également aux mêmes heures que celles indiquées ci-dessous.

Après avoir lu les informations ci-dessous, assurez-vous de consulter notre hub Doom Eternal pour toutes sortes d’informations sur les bonus de précommande, le multijoueur, le gameplay et plus encore.

Doom Eternal Launch Day Unlock Times

Playstation 4

Hors Amérique du Nord: Déverrouille à 12h heure locale le 20 mars

Amérique du Nord: Déverrouille à 12 h HE le 20 mars

Xbox One

Hors Amérique du Nord: Déverrouille à 12h heure locale le 20 mars

Amérique du Nord: Déverrouillé à 12h ETMarch 20

Mexique: Déverrouille à 1 h HE le 20 mars

PC (Steam et Bethesda.net)

Le jeu se débloquera pour chaque territoire ci-dessous aux moments suivants:

AU / NZ / Asie: Déverrouillé à 7h01 du matin le 19 mars (00h01 JST le 20 mars)

Europe et reste du monde: Déverrouillé à 16h01 PT le 19 mars (00h01 GMT le 20 mars)

Amérique du Nord et du Sud: Déverrouillé à 21h01 PT le 19 mars (00h01 HE le 20 mars)

Stades

Déverrouille à 12 h 01 HE le 20 mars

Spécifications et stades Doom Eternal Ultra-Nightmare

Les spécifications PC pour Doom Eternal ont été publiés la semaine dernière, mais id Software a ajouté un nouveau paramètre appelé Ultra-cauchemar à la liste des spécifications. Nous avons ajouté ceux ci-dessous pour vous à côté des spécifications minimales et recommandées précédemment annoncées pour plus de facilité.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Vous remarquerez également quelque chose de différent avec Stadia. Au lieu de fonctionner en véritable 4K, le jeu fonctionnera plutôt en 1080p et 60 FPS sur les écrans HD. Ceux qui ont un écran 4K peuvent s’attendre à ce qu’il passe à 2160p à partir de 1800p à 60 FPS.

Spécifications PC Ultra-Nightmare

(Paramètres 2160p / 60 FPS / Ultra-Nightmare) OU (Paramètres 1440p / 120 FPS / Ultra-Nightmare)

Windows 10 64 bits

Intel Core i9-9900K ou supérieur, ou AMD Ryzen 7 3700X ou supérieur

16 Go de RAM système

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11 Go) ou AMD Radeon VII (16 Go)

50 Go d’espace disque dur

Spécifications recommandées par PC

(1440p / 60 FPS / Paramètres de haute qualité)

Windows 10 64 bits

Intel Core i7-6700K ou supérieur, ou AMD Ryzen 7 1800X ou supérieur

8 Go de RAM système

NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Go), RTX 2060 (6 Go) ou AMD Radeon RX Vega56 (8 Go)

OU (1080p / 60 FPS / Paramètres de haute qualité) NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go), NVIDIA GeForce 970 (4 Go), AMD RX 480 (8 Go) Remarque: Sur GTX 970 uniquement – définissez Qualité de texture sur Moyen

50 Go d’espace disque dur

Spécifications minimales du PC

(1080p / 60 FPS / Paramètres de faible qualité)

Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits

Intel Core i5 à 3,3 GHz ou supérieur, ou AMD Ryzen 3 à 3,1 GHz ou supérieur

8 Go de RAM système

NVIDIA GeForce 1050Ti (4 Go), GTX 1060 (3 Go), GTX 1650 (4 Go) ou AMD Radeon R9 280 (3 Go), AMD Radeon R9 290 (4 Go) ou RX 470 (4 Go)

50 Go d’espace disque dur

Remarque: HDR est disponible sur PC, si le matériel le permet

Spécifications PC Retail mises à jour

Certains ajustements ont également été apportés aux spécifications minimales et recommandées qui sont répertoriées sur l’emballage des copies physiques de PC.

Spécifications minimales mises à jour (à partir de ce qui est imprimé sur la boîte PC)

Suppression de Windows 8.1 en tant que système d’exploitation pris en charge, car il n’est plus pris en charge par AMD à compter de la dernière version de pilote.

Les utilisateurs de Win 8.1 avec les GPU AMD devront utiliser la version du pilote 19.10.1 pour exécuter le jeu avec succès.

Nous avons augmenté la résolution de 720p / 60 FPS en paramètres de faible qualité à 1080p / 60 FPS en paramètres de faible qualité et avons ajouté la prise en charge de 3 Go et de 4 Go de GPU supplémentaires.

Ajout de GPU NVIDIA de génération actuelle qui répondent également aux exigences de performances minimales.

Mise à jour des spécifications recommandées (à partir de ce qui est imprimé sur la boîte PC)

Nous avons augmenté la résolution de 1080p / 60 FPS avec des paramètres de haute qualité à 1440p avec des paramètres de haute qualité et nous avons ajouté la prise en charge de certains GPU supplémentaires à 1080p / 60 FPS.

Nous avons également réduit les exigences de RAM système de 16 Go à 8 Go.

Afin d’atteindre des objectifs de performances plus élevés, nous avons supprimé le processeur Ryzen 5 et ajouté des numéros de modèle de processeur i7 et Ryzen 7 spécifiques.

Les spécifications recommandées répertoriées sur la boîte PC fonctionneront toujours comme annoncé

Ajout de GPU NVIDIA de génération actuelle qui répondent également aux exigences de performances recommandées.

Caractéristiques de la console Doom Eternal

Xbox One X

Sur Xbox One X, le jeu suréchantillonnera à 4K (2160p) à partir de 1800p à 60 FPS.

La version Xbox One X du jeu prend également en charge HDR.

PlayStation 4 Pro

Sur PlayStation 4 Pro, le jeu suréchantillonne en 4K (2160p) à partir de 1440p à 60 FPS.

La version PlayStation 4 Pro prend également en charge HDR.

Xbox One et Xbox One S

Sur Xbox One et Xbox One S, le jeu suréchantillonnera à 1080p @ 60 FPS à partir de 900p.

La version Xbox One S du jeu prend également en charge HDR.

Playstation 4

Sur PlayStation 4, le jeu fonctionnera à 1080p @ 60 FPS.

La version PlayStation 4 prend également en charge HDR.