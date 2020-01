Temps de sortie de Tiny Living Stuff Pack sur PC, PS4 et Xbox One – HITC

Arts électroniques

Un aperçu de l’heure de sortie du pack de trucs Les Sims 4 Tiny Living sur PC, PS4 et Xbox One.

EA a actuellement excité certaines personnes à l’idée de The Sims 5, mais avant cela, les fans de The Sims 4 pourront bientôt profiter d’un nouveau lot de contenu DLC appelé Tiny Living Stuff Pack. Cela arrivera sur PC et Mac avant la PlayStation 4 et Xbox One comme d’habitude, et son temps de sortie approche à grands pas.

En plus de la perspective passionnante de The Sims 5 en cours de développement, les fans de The Sims 4 ont également récemment été enthousiasmés par la suggestion que la tranche de six ans recevra un pack lié à la neige. Cela est arrivé grâce à la récente enquête communautaire.

Bien que tout ce qui précède soit passionnant, il est garanti que le Tiny Living Stuff Pack arrivera demain. Ci-dessous, vous découvrirez son heure de sortie estimée sur PC ainsi que sa date de sortie pour PS4 et Xbox One.

Qu’est-ce que le pack de trucs Les Sims 4 Tiny Living?

Le Sims 4 Tiny Living Stuff Pack est un DLC à venir qui encouragera les joueurs à monter à bord du petit train vivant.

Il n’inclura pas de lits superposés, mais il ajoutera des lits escamotables. EA a déclaré ce qui suit à propos de cet ajout:

“Vous l’avez demandé et nous livrons: dites bonjour au lit escamotable. Participez à des manigances en abondance avec cet économiseur d’espace multifonctionnel – assurez-vous simplement que vos Sims ne sont pas piégés lorsqu’ils le rangent!

Heureusement, cela vous laisse des tonnes de place pour les activités, et lorsqu’il est associé à l’objet combiné étagère / chaîne stéréo / TV, les possibilités sont infinies. »

En plus des lits escamotables conçus pour économiser de l’espace, le Tiny Living Stuff Pack vous mettra également au défi de construire des maisons dans un encombrement réduit de seulement 100 tuiles et pas plus.

Bien que cela puisse vous faire paniquer sur ce qu’il faut faire avec tous les trucs de vos Sims, la bonne nouvelle est que le plus petit espace crée des factures plus saines et encourage les relations à fleurir. Cela a probablement du sens, car vous êtes plus enclin à être plus d’humeur à des combats sous les draps lorsque vous n’avez pas à vous soucier des factures enflammées.

En plus des avantages ci-dessus et des lits escamotables, le pack Tiny fournira également une tonne de nouveaux articles CAS tels que des «tricots épais pour une indulgence ultime par temps de chandail».

Quelle est la date de sortie du pack de trucs Les Sims 4 Tiny Living sur PC?

L’heure de sortie pour The Sims 4 Tiny Living Stuff Pack sur PC est le 21 janvier à l’heure prévue à 10h00 PST.

Il devrait sortir à cette heure ainsi qu’à 13h00 HNE, 19h00 CET et 18h00 GMT, car c’est à ce moment que les packs précédents ont été déverrouillés sur la boutique Origin.

Quelle est la date de sortie de The Sims 4 Tint Living Stuff Pack sur PS4 et Xbox One?

Le pack de trucs Sims 4 Tiny Living sortira sur PS4 et Xbox One le 4 février.

La date de sortie de la console d’EA est spéciale car c’est le 20e anniversaire de la série Les Sims.