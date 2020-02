Temtem, le MMO espagnol inspiré de Pokmon, célèbre les grandes ventes de son accès anticipé

Il n’a guère fallu un mois pour dépasser un demi-million d’unités sur Steam.

Le mois dernier, il a été mis en vente au format Temtem Early Access, un MMO inspiré de Pokmon et signé par l’équipe espagnoleCrème Studio. Il y avait beaucoup d’attentes pour le programme et il a certainement réussi à générer une certaine popularité, mais comment cela se traduit-il en termes de ventes? Heureusement, cela semble très bien: les responsables célèbrent sur Twitterdépassé le million d’exemplaires vendusDans le monde entier.

“Nous voulons remercier tout votre soutien et vous offrir un aperçu de la façon dont nous avons été reçus jusqu’à présent.Il y a encore beaucoup à venir!“dit le communiqué. Et bien que ce ne soient pas des chiffres exacts, la publication est accompagnée de plusieurs infographies. L’un d’eux révèle que seulement 5,42% des joueurs ont une luma Temtem une créature avec une palette de couleurs alternative et si après avoir fait quelques Les calculs avec le nombre total de Temtem Luma en possession (32 711) vérifient que le total de la communauté est situé au-dessus de 603 000 joueurs.

Crema Games partage bientôt une feuille de route pour TemtemLa vérité est que ces chiffres ont le potentiel de grandir dans les mois et les années à venir. Le jeu n’est actuellement disponible que sur PC via Steam, mais en 2021, il sera également publié sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch une fois qu’il sera considéré comme terminé.

Dans 3D Games, nous avons eu l’occasion de consacrer des heures, comme beaucoup de nos lecteurs, et nous avons partagé une comparaison entre Temtem et Pokmon afin que vous sachiez où sont les aspirants du jeu de collecte de monstres ultime. Crema promet d’offrir bientôt une feuille de route, mais n’a pas cessé de publier de nouvelles mises à jour jusqu’à présent.

Récemment, Temtem a été mis à jour pour accueillir leSaipark, un espace de «fin de partie» similaire aux jeux Safari Zone de Game Freak et qui jouent un rôle clé pour garder la communauté collée à l’écran pendant longtemps. Il a un Temtem très spécifique qui peut apparaître sous forme de luma ou avoir de meilleures statistiques.

