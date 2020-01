Temtem met la formule Pokémon en ligne, mais n’en fait pas grand-chose

Image: TemtemSteamedSteamedSteamed est dédié à toutes les choses dans et autour du service de jeu PC de Valve.

La première fois que j’ai rencontré le professeur Konstantinos, le professeur de science de papa légendaire légendaire de Temtem, j’ai immédiatement commencé à l’appeler professeur Oak. Tout à l’heure, j’ai dû chercher son vrai nom pour écrire cette pièce. Ce que je dis, c’est que Temtem est un tout, beaucoup comme Pokémon.

Ce n’est pas une mauvaise chose, et l’inspiration est quelque chose que les développeurs ont confirmé et adopté. Temtem, qui est sorti en accès anticipé sur Steam la semaine dernière, est Pokémon, mais avec une liste entièrement composée de nouveaux monstres (#dexit #neverforget #actuallypleaseforget) et de fonctionnalités en ligne de type MMO. En pratique, cela signifie que pendant que vous êtes dans votre quête de capture de monstres approuvée par les enfants et approuvée par les professeurs, vous pouvez voir un tas d’autres joueurs courir en faisant des choses similaires.

D’une part, cela donne une sensation plus organique au monde du jeu; vous n’êtes plus le seul spécial dans ce cadre, le seul entraîneur compétent sur un continent de crétins qui ont capturé trois Magikarps qu’ils refusent d’évoluer et ont décidé de l’appeler une carrière. Mais de l’autre, les emplacements ont toujours l’impression qu’ils sont censés exister dans un jeu de Pokémon solo linéaire, donc vous pourriez, par exemple, vous promener dans la maison d’un PNJ aléatoire, seulement pour le trouver débordant avec d’autres joueurs qui courent dans cercles, spams emotes, et harceler le PNJ en question. J’ai trouvé cela hilarant quand j’ai rencontré un PNJ qui m’a dit de faire un scram parce qu’il étudiait pour un test et avait besoin de paix et de calme, mais cela a également mis à rude épreuve la crédulité.

Actuellement, il n’y a pas grand-chose en termes de fonctionnalités sociales qui tirent parti de la ligne de joueurs sans fin qui se fraye un chemin à travers le monde du jeu. Vous pouvez échanger et combattre d’autres joueurs, mais les outils de communication sont limités – il n’y a pas de discussion générale ou quelque chose comme ça – et les autres joueurs ne prennent pas vraiment en compte votre histoire ou vos quêtes. Pour la plupart, vous êtes dans votre propre aventure, capturez des Temtems et poursuivez des quêtes de recherche basiques et non spectaculaires, et d’autres personnes sont également un peu là.

Le plus amusant que j’ai eu avec le multijoueur, c’est quand je me suis regroupé avec mon partenaire, qui appelle le jeu “Fauxkemon” mais qui, pour une raison quelconque, pense que j’ai tort de nommer mon personnage “Weeb Lord”. Par défaut, toutes les batailles Temtem sont deux contre deux, et si vous jouez en coopération, chaque joueur a un monstre sur le terrain à la fois. Cela signifie que vous pouvez élaborer des stratégies en ce qui concerne les synergies d’avantages et de capacités, ou vous pouvez vous quereller pour savoir qui peut lancer une carte Temtem, qui n’est absolument pas une Poké Ball, à un Swali affaibli, qui n’est pas du tout un métapode (si les deux les joueurs choisissent de lancer une carte, ils entreront en collision en l’air et s’annuleront mutuellement). Si vous cherchez un moyen relaxant et nostalgique de passer du temps avec un ami et d’écraser des monstres, vous pourriez faire pire que Temtem.

Pour l’instant, les batailles sont l’un des rares domaines où Temtem est vraiment au-dessus d’une expérience Pokémon standard. Les animations sont fluides et détaillées, le niveau de difficulté est un peu plus élevé, et bien que le système de combat soit extrêmement familier, quelques rebondissements vous obligent à varier vos tactiques. Premièrement, il y a l’élément deux contre deux susmentionné, qui ouvre de nombreuses possibilités de combos de capacités et de stratégies plus proactives que réactives.

Deuxièmement, alors que les capacités mignonnes et câlines de Pokémon ressemblent à des demi-dieux sont limitées par le nombre de fois qu’elles peuvent être utilisées, les Temtems ont des mètres d’endurance. Chaque attaque nécessite une quantité différente d’endurance, donc si une égratignure ou une morsure de base peut prendre seulement quelques points, des attaques plus grosses et plus flashy peuvent laisser vos monstres en sueur et épuisés. Utilisez suffisamment d’endurance et votre Temtem pourrait même devoir se reposer pendant un tour pour récupérer. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer ce système et déclencher une attaque même lorsque le compteur d’endurance de votre Temtem est presque vide, mais il se blessera au cours du processus et devra prendre une pause immédiatement après. C’est une stratégie viable, mais si vous décidez de le faire fréquemment, sachez simplement que la série de dessins animés Pokémon contient, comme, 12 épisodes très spéciaux sur des entraîneurs comme vous.

Il est bon que les batailles soient plus intéressantes que le tarif Pokémon standard, car elles se produisent souvent. Les itinéraires entre les villes sont remplis de rencontres aléatoires et de formateurs, dont les premiers, en particulier, peuvent devenir fastidieux après un certain temps. Les conceptions de monstres sont mignonnes et amusantes mais manquent de leur propre identité distincte. Autrement dit, si vous me montriez une gamme de cinq Pokémon et un Temtem, je ne pourrais choisir le Temtem que par pure chance. Les designs de Temtems ne sont pas aussi élégants que ceux de nombreux Pokémon; il peut parfois être difficile, à première vue, de dire de quel type élémentaire un Temtem est. Ne vous méprenez pas: j’aime le sentiment de découverte qui vient avec le catalogage d’une toute nouvelle liste de monstres qui n’a pas de Pikachu en vue, mais c’est frustrant de découvrir que mon attaque a fait un demi-dommage non pas parce que je ne l’ai pas fait réfléchis bien, mais parce que je ne pouvais pas dire exactement contre quoi je me battais.

Je m’en voudrais de ne pas mentionner que dans son état actuel, Temtem est assez instable. J’ai joué pendant quelques heures au cours des deux derniers jours, et j’ai rencontré un bug apparemment courant où vous ne pouvez pas progresser après l’écran de démarrage du jeu à trois reprises. Ce que j’ai pu jouer s’est en fait senti assez soigné, quoique parfois lent, mais je ne suis jamais sûr de pouvoir entrer dans le jeu.

En ce qui concerne les clones Pokémon, Temtem est prometteur. Je ne suis pas sûr que son mariage d’une aventure de style Pokémon simple et de tout un tas d’autres joueurs soit la voie à suivre pour un MMO Pokémon à part entière, mais il faut au moins un élan respectable pour donner à la série une cure de jouvence multijoueur. Il suscite également de nouvelles idées intéressantes comme un système d’endurance et un système d’élevage plus robuste dans la formule Pokémon, qui à ce stade est tellement calcifiée qu’elle a une peau de pudding dessus. Temtem est toujours en accès anticipé, donc je vous recommande de prendre une approche d’attente jusqu’à ce qu’il soit un peu moins bogué et qu’il ait peut-être un autre domaine ou deux à explorer.

