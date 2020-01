Temtem obtient une nouvelle bande-annonce montrant ses combats, sa reproduction et sa fin de partie

Avec un accès anticipé à PC à seulement quelques jours, Humble Bundle a publié une nouvelle bande-annonce informative pour leur MMO de collecte de création très attendu, Temtem. La bande-annonce montre les systèmes de jeu pour les batailles, l’élevage et le potentiel de fin de partie. À moins de quatre-vingt-dix secondes, la vidéo est assez rapide à prendre, alors regardez-la ci-dessous.

La bande-annonce met en évidence le système de combat à deux et sa profondeur stratégique, accentuée par des combos et des synergies de mouvement qui doivent être planifiées à l’avance. Il examine également l’élevage, grâce auquel certaines créatures sont exclusivement acquises. Le système d’élevage de Temtem permet aux joueurs de transmettre des mouvements et des attributs spécifiques pour fabriquer le monstre exact qu’ils souhaitent.

Empruntant généreusement des conventions de Pokémon (il a même trois entrées individuelles), le jeu a également sa propre vision des shinies appelés Lumas. Luma Temtem a un scintillement distinctif, est marqué d’une étoile à côté de son nom et est plus puissant que ses frères paysans ternes.

Enfin, Humble a promis des mises à jour de la zone de fin de jeu à l’avenir, mais a confirmé qu’il recevrait des mises à jour hebdomadaires mettant en vedette de nouveaux monstres qui bénéficient d’un taux de luma accru.

Alors que Temtem ne sera pas sur Switch pendant un certain temps, il entrera en accès anticipé sur PC le 21 janvier. Allez-vous lui donner un coup? Faites le nous savoir dans les commentaires!