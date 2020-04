Tencent acquiert une participation de 263 millions de dollars dans la société chinoise de streaming Huya

Le géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent a fait une autre pièce de streaming avec un investissement dans Huya.

Plus tôt dans le mois, la filiale à 100% de Tencent, Linen Investment, a révélé qu’elle achetait la participation majoritaire dans le service de streaming Huya pour 262,6 millions de dollars. Cela fait suite à un investissement de 461,6 millions de dollars réalisé par Tencent à Huya en 2018.

Tencent détient également une participation dans la plate-forme de streaming rivale Douyu, mettant 632 millions de dollars derrière la société dans les mêmes 24 heures que l’investissement Huya susmentionné en 2018. Oh, et il gère également son propre service de streaming eGame.

“Huya combine un écosystème de contenu auto-renforçant avec de fortes capacités d’exécution pour créer une communauté engagée et interactive pour les utilisateurs de jeux”, a déclaré le directeur de l’exploitation de Tencent, Mark Ren.

“La transaction est conforme à notre stratégie visant à connecter les partenaires de l’industrie et les utilisateurs via un écosystème ouvert et en pleine expansion. En soutenant l’équipe de gestion de Huya, nous nous réjouissons de davantage de synergies commerciales et de services innovants pour les utilisateurs de jeux.”

Le PDG de Huya, Rongjie Dong, a ajouté: “Il s’agit d’une opportunité passionnante pour Huya. Nous pensons que cette transaction élargira l’accès de Huya aux riches ressources de Tencent et apportera plus de valeurs à nos actionnaires et à nos utilisateurs. opportunités d’affaires dans le streaming en direct de jeux, les tournois e-sports et autres domaines de divertissement en ligne et fournir des services et des produits plus innovants et convaincants pour mieux servir nos utilisateurs. Nous sommes convaincus que nous renforcerons encore notre écosystème, augmenterons notre position sur le marché et accélérerons notre croissance.”