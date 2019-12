Tencent blâme les jeux de commutateurs importés pour Joy-Con Drift

Aujourd'hui, nous avons des nouvelles hilarantes en provenance de Chine. Un joueur chinois a acheté un Nintendo Switch officiel distribué par Tencent et a essayé de jouer une copie importée de The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur le Switch.

Comme ce client a connu la dérive de Joy-Con en jouant à Breath of the Wild, il a enregistré une vidéo de celui-ci en action et l'a envoyée au support client de Tencent pour obtenir de l'aide.

Malheureusement, l'équipe de support client de Tencent n'est pas le groupe le plus brillant – ils ont dit au client qu'ils ne pouvaient pas garantir le fonctionnement du Joy-Con sur les jeux importés, et ont exhorté le client à le tester sur un jeu qu'ils ont sorti, tel comme New Super Mario Bros. U Deluxe.

Heureusement, le client n'était pas stupide et savait que la dérive de Joy-Con était un problème matériel et non un problème logiciel. Ils ont ri de la stupidité des affirmations de Tencent:

"Est-ce que mon Joy-Con ne dérive pas? J'ai parlé au service client et ils m'ont dit que le comportement de Joy-Cons n'est pas garanti sur les jeux d'importation et que je devrais tester avec NSMBUDX. Un non-sens absolu." pic.twitter.com/LLLgXy7upW

– Nintendo chinois (@chinesenintendo) 18 décembre 2019

Que pensez-vous de leur réponse?

en relation

. (tagsToTranslate) NintendoSoup (t) Nintendo (t) Switch (t) 3DS (t) Wii U (t) News (t) Mario (t) Zelda (t) Pokemon (t) Fire Emblem (t) Animal Crossing (t ) Smash Bros (t) Metroid (t) Star Fox (t) Jeux