Tencent dément la fuite de décès causés par les coronavirus

L’urgence sanitaire qui sévit en Chine après l’éclosion du coronavirus a été l’un des problèmes les plus abordés par les médias et nous savons qu’à l’ère d’Internet et de l’essor des réseaux sociaux comme canaux d’information, de telles situations Ils sont sujets à la génération de fausses nouvelles. Il y a quelques jours, la société Tencent, bien connue dans le secteur des jeux vidéo, a été signalée par une fuite présumée qui, selon certains médias, expliquait les chiffres réels des personnes infectées et tuées par le virus, cependant, de telles informations Cela a été refusé.

Dans le contexte de la crise des coronavirus en Chine et de l’attention qu’elle a suscitée dans le monde entier, une publication contenant des données prétendument obtenues du système de suivi des épidémies de Tencent a suscité la surprise et la peur en incluant des chiffres qui étaient loin des rapports officiels. . En ce sens, un média taiwanais a rapporté que Tencent avait accidentellement révélé des données relatives au nombre d’infections et de décès causés par le coronavirus, qui s’élevaient respectivement à 154 023 et 24 589, alors que les chiffres officiels étaient, de loin, inférieurs à Les informations affichées.

De toute évidence, cette publication a donné lieu à une série de spéculations sur ce qui semblait être la réalité de la situation en Chine et les secteurs qui ont tendance à voir des complots dans ce type de situations ont rapidement fait en sorte que les chiffres “filtrés” montrent la dimension Véritable urgence dans le pays. Cependant, Tencent a continué à nier ces informations et un représentant de l’entreprise a assuré à BuzzFeed que ces publications contiennent des informations manipulées: “Malheureusement, plusieurs sources de médias sociaux ont distribué des images manipulées de notre traqueur d’épidémie avec de fausses informations que nous ne publions jamais. Tencent n’approuve pas la diffusion d’informations inexactes et de fausses nouvelles, en particulier pendant cette période sensible. Nous nous réservons tous les droits et recours légaux en la matière. “

Le problème qui s’est posé après l’épidémie du coronavirus a non seulement un impact sur la santé publique, mais aussi dans différents secteurs, étant donné l’importance de la Chine en tant que pays manufacturier. Dans le cas des jeux vidéo, la situation du coronavirus commence à provoquer une pénurie de Switch au Japon et en Asie après les effets causés dans le processus de fabrication et de distribution, tandis que l’usine où la console est fabriquée, ainsi que la PS4 et les produits de Apple a modifié sa ligne de production pour lutter contre le potentiel de contagion des maladies virales. Cela a conduit à penser que l’un des effets commerciaux les plus importants pour le secteur serait le retard dans les débuts de la PS5 et de la Xbox Series X.

