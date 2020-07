Tencent ouvre un nouveau studio américain pour un mystérieux jeu de nouvelle génération

Par Rodolfo León

07/03/2020 15h00

Tencent Games Il continue d’être une forte présence dans l’industrie du jeu vidéo, et ils étendent maintenant leur domination encore plus loin dans les pays occidentaux. La société asiatique a ouvert une nouvelle étude en États Unis où ils travailleront sur un mystérieux jeu AAA pour Xbox Series X et PS5.

Cette étude sera en charge de Steve Martinvétéran de jeux de rock star, qui avait auparavant dominé des jeux comme GTA V et Red Dead Redemption II. Connu comme Lightspeed LA, ces développeurs ont déjà commencé à recruter des talents Respawn Entertainment, Insomniac et 2K Games. Par une déclaration, Martin Il a expliqué que cette étude « marque le début d’une nouvelle ère dans la culture du jeu vidéo »:

«Nous inaugurons une nouvelle ère dans les jeux vidéo en combinant les talents mondiaux avec un environnement de travail totalement sans stress. Dès le premier jour, nos équipes se concentreront sur la création de jeux de haut calibre, tout en promouvant l’intégrité, la proactivité, la collaboration et la créativité. »

De toute évidence, ce sur quoi il travaille est inconnu. Lightspeed LA, mais comme ils sont à peine en phase de recrutement, il semble qu’il faudra beaucoup de temps pour se familiariser avec ce nouveau projet.

