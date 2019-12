Tencent prépare déjà une bataille royale pour PlayStation 5

Alors que Sony et Microsoft travaillent toujours sur le Playstation 5 et Xbox Series X, respectivement, plusieurs éditeurs développent les premiers jeux vidéo qui tireront parti du nouveau matériel. Bien sûr, le bataille royale elles feront partie des propositions qui seront disponibles dès le début du cycle de vie des deux consoles. Après tout, ce sont les titres les plus rentables de ces dernières années.

Tencent, le géant chinois du divertissement, est l'une des sociétés intéressées à lancer une bataille royale dans la prochaine génération, du moins sur la PS5. Et est-ce que le profil LinkedIn du directeur artistique de Netease Games, une étude qui appartient à Tencent, indique qu'ils développent actuellement un Version Knives Out pour la nouvelle console Sony.

La page Linkedin montre que Knives Out, le jeu de bataille royale de NetEase, pourrait également arriver sur PS5 en plus de PS4.

Le jeu est actuellement disponible pour les smartphones (global) et Nintendo Switch (Japon) avec une sortie PS4 prévue prochainement. https://t.co/4Z9iGkJjHa

– Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 19 décembre 2019

Knives Out est une bataille royale qui a triomphé sur les appareils mobilesprincipalement. En fait, en 2018, il était le roi incontesté des smartphones, car à cette époque, des propositions telles que PUBG Mobile et Fortnite ne décollaient pas encore. Fait intéressant, le gestionnaire a déjà changé la description de son profil après la découverte; maintenant il est écrit "Sony PlayStation Console" au lieu de "PS5".

Un point intéressant est qu'il n'y avait aucune mention de matériel Microsoft. Ce qui précède a généré des spéculations sur un éventuel accord exclusif avec Sony. Il convient de noter que Tencent n'a officiellement annoncé aucun jeu pour la console. Bien sûr, il est bien connu que de nombreuses entreprises ils ont déjà les kits de développement PS5 et Xbox Series X en leur possession.

Il existe actuellement une version de Knives Out sur PlayStation 4, qui est limité disponible dans certains territoires; Le Japon a été le dernier à le recevoir hier. Cette stratégie a empêché sa popularité sur les consoles de s'étendre à d'autres régions du monde. Cependant, être l'un des titres de lancement sur la PS5 pourrait complètement changer ce scénario.

Tencent possède des pourcentages importants d'Epic Games et de PUBG Corp, respectivement responsables de Fortnite et de PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). C'est-à-dire, ils ont le monopole de la bataille royale, et il semble que Knives Out sera le prochain à se massifier.

👇 Plus en hypertexte